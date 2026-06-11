L’Hospitalet encara el desalojo de una pescadería "ocupada" en el mercado de Collblanc

El Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) encara la recuperación forzosa de una polémica pescadería en el mercado de Collblanc cuya "ocupación" denunciaron los comerciantes a principios de año. El consistorio ha desestimado íntegramente el recurso potestativo que presentaron las personas que hacen uso del espacio comercial, así como la solicitud de suspensión del proceso de recuperación de la parada. La administración local prevé que el desalojo, que confía que cuente con la cooperación de los comerciantes implicados, se pueda llevar a cabo en las próximas semanas.

Anteriormente ya se llegó a fijar una fecha para la recuperación de la parada que debía producirse el pasado 19 de mayo. Pocos días antes del día señalado, sin embargo, los actuales trabajadores de la Peixateria Mary presentaron un recurso potestativo que ahora el consistorio desestima, pero que supuso el retraso del desalojo.

El origen del conflicto se sitúa dos años atrás, en la jubilación de la anterior paradista, que traspasó el comercio. Cuando el consistorio observó que la nueva concesionaria tenía "deudas tributarias" pendientes, le denegó el permiso y desestimó un recurso posterior. Después, la nueva paradista impugnó la denegación en un juzgado de lo contencioso-administrativo, que admitió a trámite el nuevo recurso y está pendiente de resolverse en 2027.

La parte demandante sostiene que el reglamento aplicable permite que, mientras se realiza el cambio de titularidad, se pueda seguir trabajando en el negocio traspasado. Sin embargo, el consistorio remarca que actualmente él es el titular de la concesión, ya que la concesionaria jubilada renunció al permiso en favor del consistorio una vez que el propio ayuntamiento denegó el cambio de titularidad. La última resolución del consistorio agota así los intentos de detener el desalojo por parte de los responsables del negocio por la vía administrativa, aunque deja margen para interponer un nuevo recurso contencioso-administrativo en los tribunales.

Alegaciones desestimadas

Aunque este diario ha tratado de ponerse en contacto con los gestores de la Peixateria Mary, estos han declinado hacer declaraciones. Tras el inicio del expediente por parte del gobierno local para recuperar la parada, los trabajadores esgrimieron la “supuesta subrogación automática” de la posesión de la parada en cuestión, sin necesidad de autorización adicional de la administración local, tal y como consta en documentación pública del ayuntamiento.

También alegaron un "pretendido reconocimiento municipal" de la posesión del comercio y de la actividad que en él se desarrolla vía silencio administrativo. Además, la demandante recordó el procedimiento judicial en marcha para reclamar la suspensión del proceso de desalojo.

Todas esas alegaciones ya fueron desestimadas a finales de marzo de este año. En el caso del contencioso abierto, el consistorio también remarca que los demandantes no solicitaron medidas cautelares de suspensión del proceso de desalojo, por lo que “no existe razón jurídica directa o indirecta que impidiese continuar con la ejecución forzosa”.

La última resolución del ayuntamiento considera que los argumentos empleados ahora son “sustancialmente los mismos” que en las alegaciones previas y que “no incorporan ningún elemento nuevo”. Además, descarta que pueda prosperar el silencio administrativo positivo para gestionar el equipamiento al tratarse de un espacio de dominio público y de una “ocupación privativa”. “Ponderados los intereses en conflicto, debe prevalecer el interés público en la protección, integridad y recuperación inmediata del dominio público municipal”. Sobre todo, a causa de “la inexistencia de título administrativo habilitante que legitime la continuidad de la ocupación”, concluye el consistorio.

Conflicto abierto

Otros paradistas del mercado de Collblanc consultados por este diario han preferido no hacer comentarios sobre la situación de la parada ni dar su nombre porque afirman que, a lo largo del último año, han tenido múltiples problemas de convivencia con la pescadería en cuestión.

Con todo, cuando el conflicto con el comercio estalló en febrero, el secretario de la asociación de paradas internas del mercado, Juan Manuel Hernández, denunció que los gestores de la Peixateria Mary "no son titulares de la parada, no pagan impuestos ni Seguridad Social y nos hacen competencia desleal".

Entonces, la sección local del PP también advirtió al consistorio de que, si no impulsaba el desalojo de la parada, llevaría el caso a la Fiscalía. "Desde el PP creemos que el ayuntamiento y el propio alcalde podrían estar incurriendo en un delito de prevaricación por omisión, al permitir que se esté desarrollando una actividad comercial sin tener los permisos en regla", señalaron entonces los populares.