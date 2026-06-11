El Govern acompaña en el proceso de regularización a más de 100 de los migrantes desalojados del B9 de Badalona

El Govern de la Generalitat ha confirmado que de los más de 200 migrantes desalojados el pasado 17 de diciembre del antiguo instituto B9 de Badalona, 115 seguirán recibiendo seguimiento social "hasta diciembre de 2026" y que, a su vez, "disponen de acompañamiento en el proceso de regularización". Asimismo, detalla que fueron 180 las personas que se atendieron en el dispositivo, que comenzó el día del desahucio pero se extendió durante semanas, ya que decenas de los desalojados acamparon durante meses bajo el puente de la C31.

El Departament de Drets Socials i Inclusió así lo confirma, a raíz de una pregunta parlamentaria formulada por el grupo de la CUP, en que pedía información sobre las personas sin techo fallecidas en Badalona este 2026. A este respecto, la contestación firmada por la consellera Mònica Martínez Bravo con fecha 9 de junio recuerda que la competencia en sinhogarismo recae sobre los municipios y que, por ello, el Departament "no dispone, actualmente, de un censo de las personas en situación de sinhogarismo en Catalunya", y tampoco de "datos específicos sobre las defunciones producidas en esta situación".

La respuesta que confirma que la Generalitat trabaja para regularizar a más de un centenar de los antiguos ocupantes del B9 llega pocos días después de que la jueza archivase la denuncia que pesaba sobre Albiol por el desalojo del recinto. Una decisión que la magistrada sustentó al desprenderse de los informes remitidos por el Ayuntamiento con fecha 17 y 31 de diciembre de 2026, así como del informe de los Servicios Sociales municipales de 1 de abril de 2026, que "se cumplió con la condición impuesta para que se llevase a cabo el desalojo". El gobierno de Albiol celebró el archivo del expediente y acusó, a través de un comunicado, a la oposición badalonesa de actuar de manera partidista: "Algunos tendrán que reflexionar sobre si antepusieron los intereses partidistas al interés general de la ciudad".

Polémica por los fallecimientos de personas sin techo

La pregunta de la formación anticapitalista apunta a la polémica que se vivió en la ciudad a raíz de las seis personas sin techo que, por el momento, han fallecido este año en las calles de Badalona. En el mes de marzo, Guanyem, el partido de la exalcaldesa Dolors Sabater y marca de la CUP en el consistorio badalonés, acusó al Ayuntamiento liderado por Xavier Garcia Albiol de esconder "una realidad mucho más grave de la que había reconocido el gobierno" local, y aseguró que eran nueve (y no las cinco que se conocían entonces) las personas sintecho "que han muerto en las calles". La respuesta del gobierno de Albiol se basó en señalar que en ese momento solo tenían constancia de cinco víctimas, y que "cualquier otra cifra" respondía "a una manipulación interesada de la realidad, al mezclar estos casos con personas que han muerto en centros sanitarios, después de días o semanas ingresadas y por varias circunstancias de salud o adicciones".

En todo caso, desde Guanyem asumieron que en "los años anteriores al cierre de Can Bofí Vell [el único albergue municipal para personas sintecho] las cifras anuales de muertes de personas sin hogar eran muy inferiores". La respuesta parlamentaria de la consellera Martínez Bravo señala que el Departament de Drets Socials solicitó, a través de una carta, la reapertura del albergue de Can Bofí Vell. En repetidas ocasiones, Albiol ha confirmado que no reabrirá el equipamiento, y que el ayuntamiento trabaja en hacer realidad otro proyecto de dependencia municipal que atienda a personas sin techo, aunque no con los mismos parámetros que regían el antiguo albergue.