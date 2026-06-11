Un estudio afirma que los cruceristas suponen 'solo' un 2,5% de los turistas diarios de Barcelona

Con la actividad crucerística en plena temporada alta en Barcelona y la intención del alcalde Jaume Collboni de erradicar los cruceros que solo hacen escala de unas horas en la ciudad, el sector se defiende e intenta "arrojar luz" sobre el impacto local de esta actividad. Según un análisis realizado por la Universitat de Girona a instancias de la Asociación Internacional de Líneas de cruceros (CLIA por sus siglas en inglés) y el Port de Barcelona, presentado este jueves, los cruceristas representan una media del 2,5% del total de turistas diarios de la urbe, llegando a representar el 5% solo 32 días al año, con una punta del 7,5%. Se trata del primer informe sobre el papel de esta industria en la dinámica turística de la capital catalana, y ofrece una perspectiva que intenta ir más allá de la repercusión económica ofrecida por otros estudios recientes.

El estudio ''Medición del turismo de cruceros en Barcelona' se centra en la cuantificación de la concentración y distribución de los flujos de visitantes, explica el doctor Josep Maria Espinet, que lo considera "científico" porque utiliza datos reales y mediciones a través de antenas de telefonía (Telefónica Tech) que sitúan a los viajeros en tiempo y lugar. Fue encargado hace muchos meses, con el debate sobre los cruceros sobre la mesa y el nuevo acuerdo impulsado por el ayuntamiento para recortar a cinco las terminales del muelle Adossat. Por ello ha trabajado con datos de 2024.

El trabajo realizado por el Instituto de Investigación en Turismo de la Universitat de Girona analiza la actividad en el espacio urbano, concluyendo que "los cruceristas no son culpables de la masificación turística", según el economista.

Para llegar a esa sentencia, aborda cómo y dónde coexisten los distintos perfiles de visitantes, y qué papel desempeñan los cruceristas sobre el conjunto. Divide a los cruceristas de Barcelona entre los que hacen escala (visitan unas horas la ciudad pero no pernoctan), los cruceristas-turistas (visitan y pernoctan en tierra) y los cruceristas no visitantes (se quedan en el barco).

Registros móviles y flujos

Espinet destaca que más del 90% de días del año (con datos de 2024) los cruceristas están por debajo del 5% total de turistas que se mueven por la capital catalana. Y que los días en que coincide la mayor afluencia turística con la de cruceristas es mínima, según su chequeo. "El turismo de cruceros no sigue el mismo patrón temporal", subraya. Asegurando que días de más cruceristas no equivalen a los días en que la ciudad está más masificada, aunque en algunas fechas concretas "intensifican" la afluencia.

En la radiografía por franjas horarias, aplicada a puntos calientes como la plaza de Catalunya, la Sagrada Família, el Gòtic o la Rambla, el peso máximo de los cruceristas llega al 6,6% (por la mañana en el templo de Gaudí). En cuanto a fechas punta, alcanzan el 7,5% de media diaria en un puñado de fechas.

Mejor planificación de los visitantes

El director de CLIA en España, Alfredo Serrano, ha destacado que este examen aspira a completar el que en diciembre pasado estableció en más de 1.200 millones de euros la facturación de los cruceros en Catalunya. Ha insistido en la necesidad de ofrecer a las administraciones el máximo de datos que aclaren el peso y efectos mesurables de los cruceros.

Para la responsable de Cruceros del Port de Barcelona, Mar Pérez, la prioridad del puerto es "el bienestar de la ciudadanía". Precisamente, el documento se ha presentado a primera hora de la mañana al Consell de Sostenibilitat de Creuers, que es la mesa de trabajo que incluye a distintas entidades de la administración, ciudadanas y sectoriales. Sostiene que los datos obtenidos permitirán "mejorar la gestión". Respecto a 2026, avanza que aumentarán los barcos pequeños y premium (representan un 34%) y en el cómputo total el 65% de escalas de la ciudad corresponden a barcos de menos de 5.000 pasajeros.

Fruto del nuevo análisis, el documento concluye que una primera línea de actuaciones recomendadas debería incluir: que se refuerce la gobernanza en base a "indicadores objetivos", que se utilicen datos que distingan el peso relativo de cada segmento, que se tomen decisiones "basadas en evidencia", así como integrar "el análisis de flujos urbanos como base para la planificación turística de la ciudad".

Otra segunda línea de recomendaciones apunta a aprovechar la "previsibilidad" de determinados flujos turísticos como los cruceros, para reforzar la "planificación anticipada". Por último, Espinet ha destacado que es necesario gestionar los "puntos críticos" y los momentos de mayor presión, actuando de forma selectiva en ellos, en lugar de optar por medidas generalizadas.

Un 97,5% de excursionistas y turistas en tierra

Entre otras conclusiones, se defiende que aunque Barcelona es un puerto líder en cruceros en Europa, "el peso real de los cruceristas es reducido dentro del conjunto de visitantes", y se concentra en momentos y espacios concretos. Atribuye a otras muchas causas la "saturación urbana", ya que según su medición el otro 97,5% de viajeros analizados son "turistas (alojados en la ciudad) y excursionistas" (que la visitan no desde el puerto).

Consideran demostrado que hay "una baja coincidencia entre días de mayor afluencia de visitantes y la llegada de cruceristas". Y que el turismo de cruceros puede "intensificar situaciones puntuales de concentración", pero no explica la presión turística estructural de la ciudad.

Sobre la compleja metodología, las cifras de quienes pisan la ciudad son analizadas en "términos relativos", lo que los autores consideran más fiable que las encuestas. Se han utilizado también datos de los hoteleros y de pasajeros de Port. Los registros móviles (movimientos de personas) permiten eliminar a los residentes del algoritmo. Y por procedencia de la emisión de los móviles, segmentar a los cruceristas, que forzosamente salen de la zona del muelle Adossat, de modo que no se contabilizan ferries, agregan los autores.