Drones, playas y videovigilancia: las Policías Locales de Catalunya se renuevan con unidades de seguridad especiales

Las Policías Locales de Catalunya ya no son únicamente cuerpos dedicados al tráfico o al patrullaje de proximidad. La evolución de la delincuencia, el crecimiento de los municipios turísticos y la aparición de nuevas demandas ciudadanas han llevado a los ayuntamientos a reforzar sus plantillas con unidades especiales de seguridad. Desde el uso intensivo de drones hasta dispositivos especiales para la vigilancia de playas o mediación, EL PERIÓDICO ha visitado proyectos de las Policías Locales de Castelldefels, Platja d'Aro y Palafrugell para conocer cómo la innovación aplicada a la seguridad aterriza en los municipios catalanes.

“Los avances tecnológicos han impactado de forma muy positiva en la modernización de los cuerpos de seguridad local”, destaca Daniel Limones, director general de Coordinación de Policías Locales del Departament d'Interior de la Generalitat. Limones subraya que la proximidad sigue siendo el principal rasgo diferencial de estos cuerpos y que las problemáticas de cada municipio determinan sus prioridades.

En esos avances tecnológicos fue pionera la Policía Local de Palafrugell (Baix Empordà, 24.556 habitantes), cuya Unidad de Drones fue creada en 2019 con el objetivo de incorporar la innovación a todos los ámbitos del servicio policial y convertirla en una herramienta transversal dentro de la operativa diaria del cuerpo. “Lo que buscábamos era integrar una herramienta tecnológica que sirviera para todo tipo de actuaciones, desde seguridad ciudadana hasta tráfico o policía administrativa”, explica Carles Hernández, coordinador de la Unidad de Seguridad Ciudadana y de la Unidad de Drones.

Los drones se utilizan habitualmente en accidentes de tráfico, controles policiales, vigilancia medioambiental y actuaciones de emergencia. Solo durante 2025, la unidad superó el centenar de actuaciones, participando en dispositivos de seguridad ciudadana en grandes eventos y tareas de prevención de incendios forestales. “Cuando actúa el dron, los resultados se multiplican. Nos permite coordinar mucho mejor a las patrullas”, asegura Hernández.

En el caso de la Policía Local Castelldefels (Baix Llobregat, 69.689 habitantes), la playa ha dejado de ser un servicio de verano. La temporada no se limita a los meses centrales y obliga a la Policía Local a trabajar con una lógica propia en la fachada marítima. “Cada fin de semana, si no llueve, tenemos la playa a reventar”, resume Raúl Vergel, inspector jefe del cuerpo.

Cerca de dos millones de bañistas pasan cada año por la zona que, entre mayo y septiembre, concentra alrededor del 60% del trabajo policial. El dispositivo se refuerza cada verano con entre 8 y 12 agentes interinos, que cubren las horas de mayor actividad, desde media mañana hasta el cierre de los chiringuitos. Después toma el relevo el turno ordinario, más vinculado al ocio nocturno. La presión se nota especialmente en la movilidad: el sector cuenta con unas 6.500 plazas reguladas que, a menudo, se llenan desde primera hora. “Hace falta mucha planificación. Con los programas de análisis y gestión de incidentes podemos prever dónde habrá más demanda”, comenta Vergel.

David Puertas, jefe de la Policía Local de Platja d'Aro, en la sala de control de la red municipal de videovigilancia. / Edu Gil

La mediación y la videovigilancia como nuevas herramientas

La mediación aplicada a la prevención es otra de las herramientas innovadoras que exploran las Policías Locales catalanas, en este caso en Platja d'Aro (Baix Empordà, 9.044 habitantes). La unidad, integrada en el área de proximidad, trabaja para resolver conflictos vecinales, familiares o de convivencia antes de que lleguen a los juzgados. Según explica el jefe de la Policía Local, David Puertas, el cuerpo ha evolucionado hacia un modelo más amplio que combina prevención, investigación y proximidad. “Somos una policía integral que hace de todo: proximidad, patrullaje, mediación, investigación y seguridad ciudadana”, resume.

Además de intervenir en conflictos vecinales, la Policía Local impulsa desde el curso 2023-2024 un programa de mediación entre iguales en escuelas e institutos. Los agentes y una mediadora profesional forman a alumnos en resolución pacífica de conflictos y comunicación no violenta, y algunos estudiantes del Institut Ridaura actúan posteriormente como mediadores entre compañeros. La iniciativa fue reconocida este año con un Premio ADR Justícia 2025 del Departament de Justícia y también se ha presentado en un programa Erasmus como ejemplo de buenas prácticas.

La videovigilancia es la otra gran apuesta de Platja d’Aro. El municipio fue uno de los primeros de Catalunya en desplegar una red de cámaras de lectura de matrículas y vigilancia urbana, implantada en 2013 y extendida por los accesos y puntos estratégicos de Platja d’Aro, S’Agaró y Castell d’Aro. “Sin las cámaras de vigilancia, la seguridad de este municipio quedaría tocada”, afirma David Puertas. Según el jefe policial, este sistema se ha convertido en una herramienta fundamental para prevenir delitos y apoyar las investigaciones. Un dato lo ejemplifica: sólo en el primer año del nuevo Govern de Illa se autorizaron 70 cámaras de videovigilancia en Platja d'Aro.

La Unidad de Videovigilancia, formada por tres agentes, se encarga de analizar imágenes y apoyar las investigaciones policiales. En lo que va de año ha contribuido a esclarecer 23 casos. Uno de los más representativos fue un robo mediante el método de la “siembra”, resuelto gracias a las imágenes de las cámaras y al sistema de lectura de matrículas, que permitieron identificar el vehículo utilizado y facilitar la detención de los autores. El Ayuntamiento ampliará próximamente la red hasta unas 150 cámaras e incorporará herramientas de inteligencia artificial capaces de localizar personas y vehículos a partir de características concretas. “Lo que ahora hacemos cámara por cámara podrá hacerse en cuestión de minutos”, explica Puertas. Pese al avance tecnológico, el jefe policial insiste en que el factor humano sigue siendo determinante: “La cámara es una herramienta, pero si detrás no hay un profesional que sepa interpretarla, no sirve de nada”.

Carles Hernández, coordinador de Seguridad Ciudadana de la Policía Local de Palafrugell / Edu Gil

Un modelo que inspira al resto de Catalunya

La Policía Local de Palafrugell, por su parte, aspira a situarse a la vanguardia en el uso de esta tecnología y a convertirse en un modelo para otros cuerpos policiales. La unidad recibe regularmente la visita de agentes de distintos puntos de Catalunya y de otras comunidades interesados en conocer su experiencia. “Cada vez hay más policías que vienen aquí para ver cómo trabajamos y cómo hacemos los operativos”, señala Hernández, que considera que la formación es uno de los factores clave para sacar el máximo rendimiento a esta herramienta.

Entre las actuaciones más destacadas figura el rescate de una joven que amenazaba con precipitarse desde una azotea. “Con el dron conseguimos captar su atención y ganar tiempo hasta que pudieron intervenir los servicios de emergencia”, recuerda Hernández. Para el responsable policial, esta tecnología ya se ha consolidado como una herramienta esencial dentro de los operativos del cuerpo. “El dron ya no es una novedad, es una realidad consolidada”, asegura.

La misma realidad consolidada que la Unidad de Playas de Castelldefels, donde la evolución del modelo ha sido profunda. Si en los años 90 la vigilancia de los cinco kilómetros de playa recaía en apenas dos parejas de agentes a pie, hoy el dispositivo cuenta con quads, bicicletas, cámaras de vigilancia y sistemas de geolocalización que permiten movilizar el recurso más cercano ante cualquier incidencia. Según explica Vergel, el punto de inflexión llegó hace unos 15 años, cuando el aumento de los robos en vehículos y de los hurtos en la arena obligó a crear un servicio específico para la zona costera.

Desde entonces, la combinación de presencia policial, tecnología y coordinación con los Mossos d'Esquadra ha permitido reducir en torno a un 60% los delitos vinculados a la playa y a los vehículos. Uno de los retos actuales más complejos sigue siendo el 'top manta'. “Hay que seleccionar muy bien el momento y el lugar donde se actúa”, señala Vergel. Otro de los grandes desafíos llega cada verbena de Sant Joan, cuando decenas de miles de personas llenan la costa y obligan a desplegar un dispositivo especial de seguridad y limpieza. Esa reválida para la Unidad de Playas de la Policía Local de Castelldefels, de hecho, volverá a repetirse en menos de dos semanas.