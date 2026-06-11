Llega a Barcelona una "discoteca tranquila" donde no se puede hablar ni usar el móvil

En una Barcelona estos días colapsada por el Primavera Sound, los conciertos de Bad Bunny, el turismo masivo y hasta la visita del Papa, aparece un pan que apuesta por lo contrario: una "discoteca tranquila" donde el silencio y la calma son los protagonistas.

Este proyecto, llamado Modern Obscure Music SPA, consiste en una serie de encuentros dedicados a la escucha de música ambiente en calma, sin distracciones y con el móvil fuera. Se celebrará este sábado 13 de junio en La Culture House, un edificio modernista del Eixample reconvertido en espacio cultural multidisciplinar.

La propuesta se estructura en dos espacios distintos. Por un lado, la sala denominada “introvert”, destinada a la escucha profunda, donde Pedro Vian ofrecerá una sesión híbrida entre DJ set y actuación en directo. En esta sala no se permitirá hablar, el uso del móvil estará prohibido y el público escuchará la música tirada en el suelo sobre cojines.

Por otro lado, el evento contará con una sala “extrovert”, pensada como contraste, donde los asistentes podrán socializar y tomar algo. Este espacio funcionará como punto de encuentro antes y después de la sesión principal, que tendrá una duración aproximada de dos horas.

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El evento se organizará en dos turnos, uno por la mañana y otro por la tarde, con horarios de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00. El aforo será limitado y las entradas tendrán un precio cercano a los 35 euros.