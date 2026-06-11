La DGT estrena en Granollers un modelo descentralizado de exámenes de conducir teóricos en aulas informatizadas

Los exámenes teóricos para obtener el permiso de conducir en Granollers pueden realizarse desde este 11 de junio en formato digital. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha en la ciudad vallesana una nueva aula informatizada que sustituye las tradicionales pruebas en papel. La implantación del sistema equipara el centro de Granollers a las sedes de la DGT y evita que los aspirantes del Vallès Oriental tengan que desplazarse a otros municipios para realizar este tipo de pruebas.

La nueva aula ha sido presentada este jueves por el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto; la alcaldesa de Granollers, Alba Barnusell; la jefa provincial de Tráfico en Barcelona, Natalia Padilla, y la presidenta de la Federación de Autoescuelas de Barcelona, Teresa Coll.

La nueva infraestructura permite agilizar la realización de las pruebas, reducir errores administrativos y ofrecer los resultados en un plazo mucho más breve. Según ha destacado Prieto, "Granollers lleva casi 50 años acogiendo exámenes de conducir, apostando por la proximidad y evitando que muchos aspirantes tengan que desplazarse lejos de su municipio".

En este sentido, el delegado del Gobierno en Catalunya ha subrayado que la digitalización del aula supone "un paso adelante para hacer el servicio más ágil, más accesible y más adaptado a la forma en que hoy se preparan los futuros conductores". La DGT estrena de este modo en Granollers su nuevo modelo descentralizado de exámenes de conducir informatizados en sedes más allá de sus instalaciones propias.

Un servicio más próximo al territorio

La alcaldesa de Granollers, Alba Barnusell, ha defendido la importancia de mantener en la ciudad un servicio que lleva cerca de 50 años funcionando y que evita desplazamientos a Barcelona a miles de aspirantes del Vallès Oriental. La edil ha destacado que la nueva aula informatizada refuerza “la apuesta por la descentralización de los servicios públicos” y ha agradecido la colaboración entre el Ayuntamiento, la DGT y la Federación de Autoescuelas para impulsar una mejora que, a su juicio, permitirá ofrecer un servicio más cercano y de mayor calidad a la ciudadanía.

La jefa provincial de Tràfico en Barcelona, Natalia Padilla, ha explicado que el cambio va mucho más allá de sustituir el papel por una pantalla. El sistema está integrado con las plataformas tecnológicas de la DGT y reproduce el mismo entorno digital con el que los alumnos se preparan en las autoescuelas.

Padilla ha señalado que ya se han realizado siete convocatorias de prueba con "plena satisfacción" y que la iniciativa ha dejado de ser un proyecto piloto para convertirse en una realidad consolidada. Además, ha destacado que la tecnología permite incorporar mejoras de accesibilidad para personas con dificultades visuales, lingüísticas o de aprendizaje, incluyendo herramientas de lectura de preguntas o adaptaciones específicas. Otra de las ventajas es la rapidez en la obtención de resultados. Los aspirantes que utilicen la aplicación 'MiDGT' pueden conocer la nota en aproximadamente una hora. "Es un beneficio para todos", ha resumido la responsable de Tráfico.

Más capacidad para realizar exámenes

La digitalización también está teniendo efectos directos en la capacidad operativa del centro. Según los datos facilitados durante la presentación, desde finales de marzo se han realizado cerca de 4.000 exámenes informatizados en Granollers, alrededor de un millar más de los que se habrían podido efectuar con el sistema tradicional. Prieto ha asegurado que la informatización permite organizar las convocatorias de forma más eficiente y aumentar el número de pruebas realizadas cada día, contribuyendo a reducir los tiempos de espera de los aspirantes.

Preguntado por la situación de los exámenes prácticos, el delegado del Gobierno ha defendido que Catalunya cuenta actualmente con la mayor cifra de examinadores de los últimos años: 84 en la provincia de Barcelona y más de 120 en el conjunto de Catalunya. Además, recordó que alrededor del 40% de los nuevos examinadores que aprueban los procesos selectivos estatales son destinados a Catalunya. También ha avanzado que la DGT está impulsando planes extraordinarios para aumentar la capacidad de examen, como convocatorias masivas realizadas en Tarragona y Lleida y otra prevista próximamente en Barcelona para cerca de 1.500 alumnos.

Padilla ha recordado que la informatización de las sedes propias de la DGT comenzó en 2013 y que ahora el objetivo es extenderla progresivamente a todos los centros desplazados donde se realizan exámenes teóricos. La responsable de Tráfico ha señalado asimismo que ya se está trabajando para implantar este modelo en otros municipios y garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso al mismo tipo de servicio, independientemente de dónde se examinen.