Una 'cercavila' llevará la cultura popular hasta la Sagrada Família en homenaje a Gaudí este domingo

Barcelona prepara para este domingo una 'cercavila' o pasacalle con aire gaudiniano que convertirá el centro de la capital catalana en un recorrido festivo cargado de simbolismo. La Sagrada Família será el punto final de una jornada que quiere celebrar la finalización de la Torre de Jesús y el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, en un ambiente de cultura popular en la calle y participación de las 'colles' de la capital catalana.

El acto llega también después de la visita del papa León XIV, y se presenta como una celebración abierta que quiere poner en valor el patrimonio festivo y la vitalidad de las tradiciones de los barrios barceloneses. Diversas colles participarán en este desfile festivo que quiere ser, sobre todo, una bienvenida colectiva y una manera de hacer ciudad desde la cultura popular.

El recorrido empezará en la Casa Batlló a las 10:00 h de la mañana e irá avanzando por el corazón del Eixample. Hacia las 11:00 h está prevista la llegada a la Casa Milà (La Pedrera), y después la comitiva seguirá hasta el cruce del Passeig de Sant Joan con Rosselló, donde se calcula que llegará hacia las 12:30 h. El final será a las 13:15 h, ya frente a la Sagrada Família, en la calle Marina y junto a la fachada del Nacimiento.

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Así, durante toda la mañana, entre las 10:00 h y las 14:00 h, el centro de Barcelona se convertirá en escenario de esta celebración que quiere reivindicar la fuerza de la cultura popular en un entorno tan simbólico como la Sagrada Família, con el legado de Gaudí muy presente a lo largo de todo el recorrido.