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La carrera de los 150 años de Estrella Damm llenará el Prat de deporte y música en una gran fiesta este sábado

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Fábrica Damm en El Prat de Llobregat

Fábrica Damm en El Prat de Llobregat / Delegaciones

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La Granja de la Ricarda, en el Prat de Llobregat, será este sábado 13 de junio el escenario de una cita muy especial. Estrella Damm celebra su 150º aniversario con una carrera popular que combina deporte, territorio e historia cervecera en una misma tarde-noche.

Bajo el nombre de La Cursa dels 150 anys, la prueba comenzará a las 20:30 h y contará con un recorrido de 5.000 metros con salida y llegada en el mismo espacio de la Ricarda. Las inscripciones, eso sí, ya están completamente agotadas.

Más allá de la competición, el evento quiere ser una celebración del vínculo de la marca con el territorio y con la tradición mediterránea. Habrá premios para los tres primeros clasificados absolutos, tanto en categoría masculina como femenina, así como para los tres primeros clasificados de Damm en ambas categorías.

24/10/2022 Planta de Damm en El Prat con placas fotovoltaicas. Damm se ha afianzado como el grupo cervecero de la Península Ibérica con mayor extensión de autoproducción de energía solar después de ampliar sus instalaciones fotovoltaicas con un total de 32.182 metros cuadrados de placas solares en varias de sus plantas. ESPAÑA EUROPA CATALUÑA ECONOMIA DAMM

Fábrica Damm en El Prat de Llobregat / Damm

La organización ha previsto también diferentes servicios para los corredores. La recogida de dorsales y camisetas se realizará en la propia Granja de la Ricarda en dos franjas: el viernes 12 de junio, de 10:00 a 20:00 h, y el sábado 13, de 10:00 a 19:30 h. Todos los participantes recibirán una camiseta técnica conmemorativa. El mismo sábado se habilitará un servicio de guardarropa a partir de las 19:00 h.

La carrera contará con control de tiempo mediante chip, avituallamiento líquido y sólido y servicio médico. Para llegar al recinto, hay habilitado varias opciones de transporte público: la línea L9 de metro (parada Cèntric), los autobuses X2, 65, L78, PR1 y PR2, la línea de Renfe hasta El Prat de Llobregat y el servicio de bicicletas AMBici.

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La jornada se cerrará con un concierto de Alfred García, vecino del Prat, que pondrá música a una noche pensada para celebrar más de siglo y medio de historia de una de las marcas más emblemáticas de Catalunya y vinculadas con la cultura mediterránea.

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