La Barcelona metropolitana dibuja la futura expansión de los ejes verdes frente al reto climático y demográfico

Las ciudades europeas afrontan desde hace años el reto de adaptarse a una realidad climática y social que se transforma a pasos agigantados. En Barcelona y su conurbación cada vez son más evidentes los efectos del aumento de las temperaturas, lluvias torrenciales o la presión demográfica. En este marco, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) inaugura la exposición ‘Futuro inmediato. Transformar el espacio público metropolitano’, que, a través de proyectos actuales, explica cómo se abordan “las necesidades y exigencias del espacio público”.

Suele decir el periodista y ensayista español Jorge Dioni que “el urbanismo es ideología”. Así, el AMB, esa ciudad de ciudades que integran un total de 36 municipios, explica a través de sus proyectos que uno de sus principales objetivos es lograr urbes más sostenibles, más verdes, con un mejor servicio de transporte público y con vivienda asequible suficiente para dar respuesta a las necesidades de la población actual y la que llegue. Para ello, la administración metropolitana busca que esa área funcione cada vez más como una sola ciudad. Es decir, de algún modo, desdibujar las fronteras que dividen el continuo urbano metropolitano y lograr así una mayor cohesión urbana y social.

Uno de los principales proyectos que deben hacer realidad esta meta es el de las avenidas metropolitanas, incluidas en el Plan Director Urbanístico Metropolitano (PDUM) del AMB, aprobado inicialmente en febrero. El actual sistema de rondas y vías segregadas que enmarañan los accesos y salidas de Barcelona suponen una irrupción de ese continuo y han generado una gran demanda del vehículo privado. La idea es deshacer esos nudos y crear largas calles caminables que conecten varios municipios.

La muestra, situada en la antigua terminal de Drassanes del Port de Barcelona —un espacio elegido por ser un “territorio neutral” y no pertenecer a ninguno de los municipios de la metrópolis— expone así las posibilidades de una de estas avenidas. El AMB plantea transformar la B-23 en un “corredor metropolitano” que permita una mayor integración del territorio y de continuidad a la avenida Diagonal de Barcelona. Por ahora sólo se ha llevado a cabo el estudio del proyecto, pero Albert Gassull, director de Servicios de Espacio Público del AMB, ha explicado que el plan es “llevar la Diagonal hasta el Llobregat” y crear laterales específicos para el transporte público, reducir carriles de la autopista y generar parques en los aledaños de la infraestructura para incrementar el verde urbano.

Avenidas metropolitanas

No se trata de un espacio cualquiera. El eje que marca la Diagonal hasta el río Llobregat, a su paso por municipios como Esplugues, Sant Just Desvern y Sant Joan Despí está llamado a ser una de las principales ‘nuevas centralidades’ metropolitanas, dado que permitirá una mejor conexión entre el campus de la Universitat de Barcelona, el futuro Hospital Clínic y los polígonos de innovación que se perfilan en los municipios vecinos.

La idea de avenidas metropolitanas como la de la B-23 no es sólo mejorar la movilidad, sino aprovechar el terreno que se libere para generar o potenciar ejes verdes, caminos más transitables a pie y liberar suelo para construir vivienda u oficinas. Es decir, intensificar el espacio urbano y crecer ahí donde ya hay buenas conexiones de transporte público. Unas ganancias de terreno no menores, dado que el conjunto de los nudos del área metropolitana de Barcelona ocupa una superficie similar a dos veces el Eixample. Todo ello, de llevarse a cabo, permitiría además mantener los porcentajes actuales de suelo urbanizable de la metrópolis (52%). Estos cambios no implicarán que las grandes vías pasen a ser ejes verdes sin coches. Autobuses, ambulancias, bomberos y coches particulares deben seguir llegando, claro. “No podemos convertir las ciudades en bosques, pero sí adaptarlas”, señala Gassull.

Con todo, más allá de estos grandes proyectos tan ambiciosos, la exposición también aterriza las intenciones urbanísticas del AMB con ejemplos de menor escala que ya empiezan o rodar o aspiran a hacerlo próximamente. Uno de ellos es la recuperación de la antigua masía del poeta Maragall, en el centro de Cornellà de Llobregat, como muestra de la importancia de intervenir intentando generar la mínima huella y aprovechando espacios existentes para ganar equipamientos.

Otro ejemplo local es la naturalización que se prevé que viva el Distrito Económico de L’Hospitalet, al sur de la Granvía. Una iniciativa de la que ya se ha aprobado su Plan Director, que ahora debe terminar de definirse, y que contempla que la zona gane algo más de 60.000 metros cuadrados de zonas verdes, que desarrolle una “mayor integración con la ciudad” y que disponga de suelos más permeables y nuevos sistemas de aprovechamiento del agua de lluvia. Aunque para la materialización de muchas de estas ideas el AMB requiere del apoyo o colaboración de otras administraciones, la entidad busca también actuar como ‘ariete’ para que, antes o después, empiecen a tomar forma.

“Un modelo a seguir”

La inauguración de la muestra ha contado con la presencia del alcalde de Barcelona y presidente del AMB, Jaume Collboni, y del vicepresidente ejecutivo del Área Metropolitana, Antonio Balmón. “Dentro de la Capitalidad Mundial de la Arquitectura 2026 no podía faltar el tipo de arquitectura que proyecta el AMB en un espacio público que afronta diferentes retos, como los fenómenos meteorológicos extremos, la descarbonización o el aumento demográfico”, ha señalado Collboni, quien ha defendido también que el espacio público que el AMB diseña, ejecuta y desarrolla es “un modelo a seguir, ya que combina la calidad arquitectónica, la adaptación al cambio climático y la pacificación de calles y plazas”. De hecho, recientemente el Área Metropolitana ha aprobado una norma para blindar esos futuros ejes verdes.

La exposición, que se podrá visitar de martes a domingo —y 11 a 19 horas—, entre el 11 de junio y el 20 de septiembre, coincide también con el año en que el Área Metropolitana de Barcelona celebra su 15º aniversario.

La muestra no es solo un reflejo de los proyectos que se cocinan en el AMB, sino que también busca reflejar la experiencia acumulada a lo largo de 40 años, antes de que oficialmente se constituyese el actual AMB. “Esta experiencia acumulada se proyecta hacia el futuro con una mirada innovadora para responder a los grandes desafíos contemporáneos del espacio público”, defina la administración metropolitana. Así, el diseño de la exposición, parcialmente visible desde el exterior, aspira a ser una ventana abierta al trabajo que se lleva a cabo en una de las administraciones más desconocidas de Catalunya para el ciudadano de a pie, pero que juega un papel esencial en el desarrollo de una multitud de políticas que tienen incidencia directa en el día a día.

La realización de esta exposición ha sido facilitada por el Port de Barcelona, y ha contado con la participación de Benito y Simon, y a la colaboración de las siguientes empresas: FCC Medi Ambient como patrocinador principal; Romero Polo y Arnó, como patrocinadores; y Archs Constructora, Copisa, COYNSA, Eurocatalana, GrupMas Grupo Raga, Innovia, Obres i Serveis Roig, PreZero, Rubatec, Sorigué y Vilor, como empresas colaboradoras.