Barcelona augura un 'boom' de turismo cultural asiático atraído por Gaudí tras el clímax de la Sagrada Família

"La Sagrada Família es un punto de peregrinación contemporánea, todo el mundo quiere visitarla", resume Lidia Santiago, presidenta de APIT (Asociación de Guías Turísticos de Barcelona), para la que recorrer el rastro arquitectónico de Antoni Gaudí en la ciudad es un ritual diario. Su legado se ha convertido en el principal icono local, pero la visita del Papa León XIV multiplicará si cabe ese eco internacional, en pleno Año Gaudí y en la recta final de las obras del templo. El director de Turismo de Barcelona, Mateu Hernández, tiene claro que la proyección mundial de la 'criatura' cumbre de Gaudí esta semana será un detonante para el turismo asiático de calidad, que aún tiene mucho camino por recorrer en la capital catalana.

El consorcio no quiere ganar volumen de visitantes --al fin y al cabo la capacidad diaria ya está limitada-- sino ampliar el abanico de viajeros por motivaciones culturales. Las cifras de público en las principales obras del genio modernista ya apabullan, con 4,96 millones de personas en la Sagrada Família en 2025; otros 4,62 millones en el Park Güell; y 1,9 en la Casa Batlló; ocupando los tres primeros puestos del ránking de monumentos y edificios más visitados. De hecho, es el autor de seis monumentos o edificios del 'top 10', con La Pedrera (1,16 millones); la Casa Vicens (más de 262.000) y el Palau Güell (casi 248.000). Solo compiten con estas el Poble Espanyol (1,49 millones), el MUHBA (más de 470.000), el recinto modernista de Sant Pau (más de 373.000) y el Palau de la Música (casi 354.000).

Con todo, el liderazgo de la Sagrada Família se repite en el conjunto de visitas de la ciudad, atrayendo a un 80,6% del total de turistas. A diferencia de anteriores años, el pasado desbancó a la plaza de Catalunya-paseo de Gràcia (78,8%) en poder de convocatoria. Seguidos por la Rambla (77,2%) y el frente litoral (75,1%). Su poderío es tal, que la van a ver el 92,7% de quienes visitan por primera vez la urbe, e incluso un destacable 66% de viajeros repetidores. Teniendo en cuenta que ocho de cada diez turistas realizan visitas culturales (15 puntos por encima de las playas o el 'shopping'), la ruta gaudiniana es esencial en la experiencia.

Reputación y expectativas

El peso de la oferta cultural que Gaudí regaló a la ciudad se traduce en reputación y veneración al patrimonio local, hasta el punto de que la nota más alta que obtiene Barcelona en sus evaluaciones está encabezada por la arquitectura, con un 9,4 sobre 10. Pero también trasciende a lo económico, vistos los ingresos de las entradas a los grandes monumentos. El templo, en su recta final de construcción, facturó el año pasado 134,5 millones de euros. Mientras que la Casa Batlló proporcionó 65,2, el Park Güell 35 y La Pedrera, 29,6 millones. Por compararlos a otros grandes iconos europeos, el Coliseo de Roma recaudó 101,9, y la Torre Eiffel 120 millones de euros, aunque esta última se impone en volumen de visitantes, con la friolera de 6,75 millones en 2025.

En este contexto, Hernández reflexiona que la propia ciudad no ha sido consciente de que Barcelona alberga "una de las siete maravillas del mundo". Define la Sagrada Família como "un icono mundial no deliberado", desde la certeza de que la llegada del Papa "nos acercará más a esta realidad".

En el marco del fenómeno turístico que conlleva el evento religioso, el director del consorcio afirma que "Barcelona volverá a deslumbrar al mundo", subrayando las singularidades de ese legado gaudiniano, como el hecho de que no se trate de una iniciativa pública, y que "no tenga dueño", ya que la sufragaron durante años los propios barceloneses, y posteriormente los turistas con sus entradas aceleraron la construcción, agrega.

Turistas cerca de la Casa Batlló. / EPC

¿Hay que temer un efecto imán que añada más 'overbooking' de visitantes a una zona ya saturada? Mateu Hernández afirma que la llegada de León XIV es "una oportunidad enorme, no para atraer más gente, sino para diversificar el mercado". Considera que el evento "predica muy bien en Oriente, un mercado que nos interesa mucho en Barcelona". El despertar turístico de China, por ejemplo, conllevará un gran potencial de viajeros del segmento medio alto y alto de la zona, para el que visitar símbolos monumentales será un objetivo. Con ciudades imprescindibles como París, Roma y Barcelona, subraya.

Turismo de Barcelona ve así la ocasión de no depender tanto de un mercado, como sucede en la actualidad con el estadounidense (entre del 14-15% del total, aunque gasta mucho más que el europeo y es vital en la oferta de lujo o gastronómica de la urbe), detonado tras los JJOO. La obra de Gaudí, que gracias al centenario de su muerte este año ha tenido gran difusión en la prensa internacional, puede ser una catapulta para otro continente, especialmente atraído por "su técnica constructiva, valores, ingeniería y relato", argumenta Hernández. La visita papal "abre las puertas a la curiosidad del mundo asiático", proclama. Imposible evaluar la trascendencia qué podría tener una futura santificación.

Colateralmente, ese "icono emergente" incluso puede replantear el debate sobre el futuro de las dos plazas del centro, donde el experto apostaría por situar unas gradas (como se ha hecho en Notre Dame de París) para su contemplación cómoda.

Entradas más complicadas

Desde la asociación de guías turísticos de Barcelona APIT, Santiago relata que muchos clientes que solicitan experiencias guiadas no se limitan al templo, sino que quieren conocer otras obras y la vida del arquitecto catalán. "Es un fenómeno porque marca un punto de inflexión en la arquitectura, abriendo la visión, como hizo en otro ámbito Picasso", suele explicar a sus turistas. La Sagrada Família es fruto de la "perseverancia", les enfatiza, pero además "el personaje es fascinante", por lo que los visitantes "quedan encantados".

La misma fuente no oculta las incomodidades y el "mercantilismo" que se acaban derivando de la existencia de un templo que genera semejante "peregrinación", pero tiene claro que la figura de Gaudí es "esencial" para el éxito turístico de Barcelona. Aclara, no obstante, que esta semana no les va a traer trabajo extra, sino todo lo contrario: se paralizan visitas los días 9, 10 y 11. Y, de hecho, desde hace unos años cada vez es más difícil conseguir entradas y llevar grupos, apunta. A partir de ahora posiblemente aún lo será más.

'Boom' de entradas desde app

Otra medida del poder de atracción turística de ese patrimonio la dan las nuevas aplicaciones para planificar directamente rutas y reservas desde el móvil. Es el caso del gigante GetYourGuide, plataforma líder en Europa, con ingresos de más de 860 millones de euros anuales. En el caso de Barcelona, son 'partners' de la Sagrada Família, y su ránking de las 10 atracciones más reservadas en su aplicación, aglutina siete de Gaudí (frente a cinco el año anterior).

Fuentes de la empresa, que lleva una década operando en España, destacan que el interés por la Sagrada Família ha aumentado un 150% en el último año. No se refiere a la venta de entradas, porque muchas veces ya están agotadas, sino en los intentos o búsquedas. Mientras que todo el conjunto de sus reservas en Barcelona ha crecido un 23% en los cinco primeros meses de 2026, explican a este diario. Los conflictos geopolíticos han hecho aumentar el interés en viajar en muchos destinos seguros, y la capital catalana es uno de ellos, agregan.

El reto de los próximos meses, en dicho contexto, será recibir y gestionar los nuevos flujos de visitantes, para evitar la saturación en las atracciones de las ciudades más demandadas y asegurar una buena experiencia del viajero. Es decir, no morir de éxito.