El Ayuntamiento de Mataró rehabilitará la piscina municipal mientras estudia dónde construir una nueva

El futuro de la piscina municipal de Mataró era una incógnita desde que el pasado 9 de febrero el ayuntamiento de la capital del Maresme tuviera que cerrarla preventivamente tras detectar problemas estructurales. Según explica el gobierno municipal en un comunicado, este miércoles, la Diputació de Barcelona (Diba) "se ha comprometido a colaborar entre administraciones para poder rehabilitar" el equipamiento. El acuerdo ha llegado tras un encuentro entre el alcalde, David Bote; la concejala de Esports, Bea Delgado; y el diputado homólogo de la Diba, David Escudé.

Así, el siguiente paso será la redacción del proyecto, que comportará el refuerzo estructural y la sustitución de la cubierta actual con una partida inicial de 110.000 euros, un dinero que el gobierno municipal indica que proviene del remanente del presupuesto. La rehabilitación afectará a un ámbito de unos 2.000 m², comportará un gasto de 2,8 millones de euros y podría estar finalizada en unos dos años, según el calendario facilitado por el Ayuntamiento de Mataró.

El proceso de rehabilitación será paralelo a la búsqueda de "la mejor ubicación" para la nueva piscina municipal. El consistorio avanza que "se estudia urbanísticamente un solar del entorno de la avenida del Corregiment con la ronda de Jacint Verdaguer, conocido popularmente como Can Coll".

El Ayuntamiento convocará a los vecinos, "con la voluntad de afrontar la planificación del curso y la temporada 2026-2027", a una reunión "informativa y participativa" para "recoger ideas, opiniones, dudas y sugerencias". El encuentro tendrá lugar el próximo lunes 15 de junio, en el Casal Municipal de la Gent Gran del Parc Central.