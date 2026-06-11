Así se gestó la cobertura fotográfica de la visita de León XIV y la iluminación de la Sagrada Família

EL PERIÓDICO muestra en una pieza audiovisual cómo se diseñó y ejecutó la cobertura gráfica de la reciente visita del papa León XIV a Barcelona y de la posterior iluminación de la Sagrada Família. El reportaje recorre de forma cronológica todo el proceso de trabajo, desde las reuniones de coordinación en la redacción hasta el despliegue de los fotógrafos sobre el terreno durante una de las jornadas informativas más exigentes del año.

Las imágenes permiten conocer la planificación previa y las dificultades logísticas que implicó la cobertura. Para acceder a las zonas de trabajo habilitadas en torno a la basílica, los profesionales acreditados tuvieron que superar controles de equipaje y arcos de seguridad antes de ocupar los espacios reservados para la prensa.

Fotógrafos repartidos por toda la ciudad

El vídeo también pone el foco en la coordinación necesaria para cubrir un acontecimiento de estas características desde distintos puntos estratégicos. Mientras Ferran Nadeu obtuvo imágenes exclusivas de la misa desde una posición elevada en el interior del templo, otros fotógrafos del diario, como Jordi Cotrina, Manu Mitru y Jordi Otix, se distribuyeron por diferentes ubicaciones para documentar el desarrollo de la jornada.

De este modo, desde balcones y aceras de la calle Rosselló, así como desde la Torre Glòries, los profesionales captaron tanto la afluencia de fieles como el ambiente que se vivió en Barcelona durante la visita papal. El objetivo era ofrecer una cobertura completa que combinara el detalle de la ceremonia religiosa con imágenes capaces de reflejar la dimensión ciudadana y visual del acontecimiento.

La imagen de portada

La parte final del vídeo se centra en la fotografía que ilustró la portada de EL PERIÓDICO, una imagen realizada por Zowy Voeten tras tres horas de espera en una posición fija.

Ya en el tramo final del reportaje, el fotógrafo analiza los criterios técnicos y compositivos que guiaron una instantánea captada en apenas unos segundos, coincidiendo con el espectáculo pirotécnico y la bendición papal. Entre las decisiones clave destacó el desplazamiento deliberado del eje principal de la imagen para evitar que la silueta de la basílica interfiriera con los elementos tipográficos de la portada.

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Gracias a ello, la fotografía pudo integrarse de forma más eficaz en el diseño final y reforzar el impacto visual de la doble portada especial, concebida para recoger uno de los momentos más destacados de la visita de León XIV a Barcelona.