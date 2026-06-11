El acto de la Sagrada Família se convierte en la mejor campaña de promoción de Barcelona desde los JJOO

En boca de todos: de los barceloneses ateos a los más devotos, en la prensa internacional más prestigiosa y difundido por todo el planeta desde las redes sociales. El acto final del Papa en la Sagrada Família y la bendición de la nueva torre de Jesús con su emocionante 'show' final han supuesto la mayor campaña de promoción imaginable de la capital catalana desde los Juegos Olímpicos del 92. No solo por el previsible efecto que tendrá en el turismo cultural y la atracción de nuevos mercados, sino por la óptima imagen --creativa, artística y poderosa-- que da de Barcelona. Y que también ha llenado de orgullo a los barceloneses, disparando la autoestima local. "El mundo nos ha mirado y la proyección de la ciudad ha sido excelente", resume el alcalde Jaume Collboni. Ninguna marca podría haber logrado ese "impacto emocional" ni pagado los "millones que habría habido que invertir" para llegar a tanta audiencia, sentencia el gurú de la publicidad Oriol Villar.

El alcalde no duda este jueves de que los vecinos "se han despertado hoy con más orgullo y amor por la ciudad". También con "la conciencia de haber vivido una fecha histórica", relata, convencido de que se ha "puesto en valor el patrimonio cultural y arquitectónico de la ciudad". Lo define con un "momento brillante de la historia de Barcelona que se dice que conecta con el espíritu olímpico y justamente lo es por esta sensación de orgullo de ciudad que hemos sentido", valora aún emocionado.

Momento del espectáculo tras la bendición de la torre de Jesús de la Sagrada Família. / MANU MITRU / EPC

"La ciudad ha vuelto a demostrar capacidad organizativa gestionando con éxito un evento que era muy complejo", manifiesta. Otra de las conexiones con aquel lejano 1992 es la "gran participación ciudadana" en todas las convocatorias organizadas por la visita de León XIV. Pero además presume de que los barceloneses "han estado a la altura, independientemente de sus creencias" y de las afectaciones a la movilidad y la seguridad.

En la misma línea, Jordi Clos, en su doble papel de presidente de Turismo de Barcelona y del Gremi d'Hotels afirma a este diario que "el acto de la Sagrada Familia puso sobre la mesa una vez más la capacidad de esta ciudad de organizar momentos históricos que transcienden en el tiempo y dan la vuelta al mundo llenándonos de orgullo a todos los ciudadanos". "Estamos ante el nacimiento de un nuevo icono universal pleno de simbolismo que aglutina y emite valores universales, de excelencia, genialidad, convivencia y emprendimiento de la sociedad civil”, continúa. Dan fe las imágenes en portadas de diarios de todo el mundo, como el New York Times.

"La atención no se compra, se merece"

El ejercicio publicitario ha resultado impecable y disparado las previsiones, valoran los especialistas. Oriol Villar, director creativo y fundador de la agencia OV, archipremiado y artífice de inolvidables campañas para firmas como Damm y Casa Tarradellas, hace el siguiente análisis: "Vivimos en un mundo donde las ciudades compiten por la atención igual que compiten las marcas. Y la atención no se compra, se merece. Ayer Barcelona tuvo durante unas horas la atención del mundo porque tenía algo relevante que explicar".

Considera que "no existe ni una sola marca que hubiera podido pagar el impacto emocional que generó ayer Barcelona en el resto del planeta con los actos de la Sagrada Familia. Y no me refiero solo a los millones que habría habido que invertir en medios de comunicación de todo el mundo para conseguir una audiencia parecida".

Para Villar, experto en la construcción de marcas, "Barcelona mostró en el mundo su bien más preciado: su alma. Una ciudad capaz de reunir en una sola imagen arte, espiritualidad, historia, belleza, talento y ambición colectiva. Esto es el que realmente conectó con millones de personas. Y esto, afortunadamente, no se puede comprar. Es el gran legado de Antonio Gaudí", argumenta.

Alimenta esa idea de trascendencia, Marian Muro, actual directora general de Apartur pero con un largo currículo de altos cargos públicos y privados en el sector del turismo, apunta que "lo vivido en Barcelona con la bendición del Papa de la torre de Jesús quedará en el imaginario como uno de los grandes acontecimientos de Barcelona junto con los Juegos Olímpicos". No tiene dudas de los resultados: "La belleza, el arte, y la espiritualidad proyectadas al mundo en una perfecta puesta en escena serán sin lugar a dudas un efecto llamada".

Interior de la Sagrada Família durante la misa del Papa, el miércoles. / FERRAN NADEU / PIM

"La grandeza y magnitud de la ceremonia, las imágenes, la música, y el mensaje trasmitido al mundo hará que muchas personas quieran visitar el tempo o repetir su visita para ver esta torre", añade. "Hay un clamor mundial", prosigue. "Barcelona a tus pies, sería mi resumen. Porque el cielo ya lo ha tocado con la torre"

Mensajes positivos, universalidad y economía

Collboni desgrana que "Barcelona ya no necesita promoción, pero sí ha de aprovechar su proyección internacional para lanzar mensajes positivos, coincidiendo con los del Santo padre sobre estar a favor de la paz, del diálogo, de la dignidad, de los derechos humanos, de los derechos de los inmigrantes coinciden con los de la ciudad, y los potencia. Trasciende de lo religioso". Y apostilla que ha recibido "mensajes desde otras partes del mundo y del resto de España, reconociendo y admirando la belleza de la Sagrada Família y la capacidad de la ciudad de volver a brillar".

Ese brillo también tendrá eco económico. Gabriel Jené, presidente de Barcelona Oberta, la patronal del comercio de ejes turísticos y más céntricos, considera el evento del templo "un hito que proyecta a Barcelona como gran ciudad del mundo capaz de atraer a marcas y sectores económicos que seguramente estarán más interesadas en tener presencia aquí". Está convencido de que "beneficiará al Eixample", pero también "puede ayudar a la regeneración que tanto necesita Ciutat Vella" y a "reforzar el reposicionamiento de Barcelona".

Desde el ámbito académico y profesional, Josep Ramis, profesor del Departamento de Operaciones, Innovación y Gestión de la tecnologia de Esade, sostiene que tras el acto "el posicionamiento de Barcelona se verá todavía más favorecido". La imagen de "creatividad, dinamismo, belleza y autenticidad" subrayan la "genialidad" de Gaudí como arquitecto y dibujan a la Sagrada Família "sorprendente, única e intemporal". "Todo junto creó un sentimiento de trascendencia y universalidad que produce una profunda admiración en todo el mundo", agrega. Pero, "como contrapunto" a ese éxito, alude a los impactos negativos tanto dentro del entorno como con los vecinos se tienen que reducir". Aboga por "limitar" la saturación y "pautar y gestionar los accesos de los visitantes".