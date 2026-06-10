Última hora del tráfico e incidencias en Rodalies en Barcelona durante la visita del Papa, en directo | Calles cortadas, restricciones de movilidad y afectaciones

La movilidad de Barcelona afronta este miércoles otro reto considerable con motivo de la visita del papa León XIV a la capital catalana. El Pontífice visita esta mañana Montserrat y la cárcel de Brians y por la tarde tendrá lugar la esperada visita a la Sagrada Família, lo que conlleva anulación de paradas de autobús por cortes de calles y de metro.

Y en el siguiente hilo informativo, EL PERIÓDICO irá detallando los hechos y acontecimientos más relevantes relacionados con la movilidad en la ciudad a lo largo de todo el día.

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Aquí debajo puedes conocer de un vistazo cuál es la situación en las principales vías y medios de transporte.

Afectaciones En estos momentos, el servicio de bus de Barcelona registra afectaciones en varios puntos de la ciudad: Via Laietana, Pla de Palau, Passeig de Colom, Montjuïc y Sagrada Família.

Cambios en la L3 Por aglomeraciones en la Línea 3 del metro de Barcelona, dos accesos modifican temporalmente su operativa: el acceso Exposició funciona solo como entrada, mientras que el acceso Avinguda Paral·lel queda habilitado únicamente como salida.

Trànsit avisa de cortes en dos carreteras de acceso a Montserrat por la visita del Papa El Servei Català de Trànsit ha informado de que este miércoles, con motivo de la visita del papa León XIV a Montserrat, permanecerán cortadas al tráfico las carreteras BP-1121 y BP-1103, con acceso restringido únicamente a vehículos autorizados. Las autoridades recomiendan evitar los desplazamientos en vehículo privado y utilizar el transporte público reforzado para la ocasión.

TMB avisa de afectaciones en el autobús en Via Laietana, Pla de Palau, Passeig de Colom, Montjuïc y la Sagrada Família TMB ha actualizado el estado de la red de autobuses y mantiene afectaciones en los entornos de Via Laietana, Pla de Palau, Passeig de Colom, Montjuïc y la Sagrada Família con motivo de la visita del papa León XIV. El operador recomienda consultar los desvíos y modificaciones vigentes antes de desplazarse por estas zonas.

Cortada la salida 21 Port Vell de la Ronda Litoral y retenciones en la salida 22 La salida 21 Port Vell de la Ronda Litoral permanece cortada al tráfico, una incidencia que está provocando retenciones en la salida 22. Las afectaciones se producen en plena jornada marcada por las restricciones de movilidad vinculadas a la visita del papa León XIV a Barcelona.

Amplían las afectaciones en el autobús entre el Cinc d'Oros y la Sagrada Família TMB ha ampliado las afectaciones en la red de autobuses por la visita del papa León XIV. Las líneas D50, H8, H10, V17, V19, V21, 6, 19, 33, 34, 39, 47 y 114 circulan sin servicio entre la plaza del Cinc d'Oros y la calle Lepant, en el entorno de la Sagrada Família.

Más de una veintena de líneas de autobús quedan afectadas en el entorno de la Sagrada Família TMB ha informado de que las líneas D50, H8, H10, V15, V17, V19, V21, 6, 7, 19, 22, 24, 33, 34, 39, 47 y 114 circulan sin servicio entre el Passeig de Gràcia y la calle Lepant, en el entorno de la Sagrada Família, con motivo de las restricciones de movilidad por la visita del papa León XIV.

Cortada la circulación de cuatro líneas de autobús por una manifestación en el Eixample TMB ha informado de afectaciones en las líneas H8, 39, 47 y 114 de autobús por una manifestación que ha obligado a cortar la circulación en la confluencia de las calles Rosselló y Bruc. El operador trabaja para adaptar el servicio mientras dure la incidencia.

Rodalies también emprenderá acciones legales contra Siemens por las incidencias ferroviarias Rodalies de Catalunya ha anunciado que también emprenderá acciones legales contra Siemens por las dos averías informáticas registradas este martes en el Centro de Regulación del Tráfico de la estación de França de Barcelona. El conejero delegado de Rodalies, Òscar Playà, ha pedido a los servicios jurídicos que evalúen las opciones disponibles para actuar contra la compañía tecnológica. Según Territori, la primera incidencia provocó una afectación generalizada en Rodalies y Media Distancia, mientras que la segunda alteró la numeración de los trenes y dificultó la gestión operativa de las circulaciones.