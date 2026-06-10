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Última hora del tráfico e incidencias en Rodalies en Barcelona durante la visita del Papa, en directo | Calles cortadas, restricciones de movilidad y afectaciones

Última hora de la visita del Papa a Barcelona, en directo: llegada de León XIV, recorrido del papamóvil y agenda de actos

Calles cortadas, restricciones de movilidad y afectaciones por la visita del Papa

Calles cortadas, restricciones de movilidad y afectaciones por la visita del Papa

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Gisela Macedo

Víctor Vargas Llamas

Inés Sánchez

Jose Real

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La movilidad de Barcelona afronta este miércoles otro reto considerable con motivo de la visita del papa León XIV a la capital catalana. El Pontífice visita esta mañana Montserrat y la cárcel de Brians y por la tarde tendrá lugar la esperada visita a la Sagrada Família, lo que conlleva anulación de paradas de autobús por cortes de calles y de metro.

Y en el siguiente hilo informativo, EL PERIÓDICO irá detallando los hechos y acontecimientos más relevantes relacionados con la movilidad en la ciudad a lo largo de todo el día.

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Aquí debajo puedes conocer de un vistazo cuál es la situación en las principales vías y medios de transporte.

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