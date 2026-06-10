Los vecinos del Camp Nou han "llegado al límite": exigen soluciones urgentes ante el colapso y el incivismo en los días de partido

"Calles cortadas, líneas de autobús desviadas o suspendidas, accesos bloqueados y un vecindario que durante cinco horas no puede llegar a su casa ni desplazarse con normalidad". Este es el panorama que cunde los días de partido en los alrededores del Camp Nou y que han llevado a los vecinos hasta el hartazgo, según la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB) y cinco entidades vecinales del entorno. A los problemas para salir o acceder a casa se añaden episodios de incivismo que se han ido normalizando: un sobreaforo en locales de venta de bebidas, la ocupación de las calzadas por parte de los aficionados, el consumo de alcohol y aquellos que orinan en la vía pública.

También molesta el ruido, con el ya habitual uso de bengalas y petardos. El vecindario del entorno del Camp Nou ni está cómodo ni se siente seguro. Afirman que han llegado al límite, y exigen actuaciones urgentes y efectivas antes del inicio de la nueva temporada.

Problema que va a más

"Lo que debería ser compatible con la vida cotidiana del vecindario se ha convertido en una presión constante sobre el espacio público", señalan. Además de la FAVB, denuncian esta situación las asociaciones de vecinos del Camp Nou, Racó de les Corts, Avinguda Xile, Zona Universitària y Pedralbes y la Coordinadora de Veïns de Mejía Lequerica.

El problema no es nuevo. La FAVB ha mantenido reuniones con el Distrito de Les Corts, los Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana, el área de Movilidad y TMB, pero las soluciones aportadas hasta el momento por el Ayuntamiento "han sido insuficientes", según los vecinos, que afirman en un comunicado que siguen "asumiendo en solitario los impactos derivados de la actividad del club". La preocupación va a más, ante el aumento de visitas constantes que se espera con la plena entrada en funcionamiento del nuevo Camp Nou.

En realidad, por ahora, el museo del FC Barcelona y las visitas a las instalaciones del club no suponen un problema para el barrio, pero existe la preocupación de que, con la plena entrada en funcionamiento del nuevo Camp Nou y el aumento constante de visitantes, también acabe siendo un nuevo factor de presión de carácter más permanente sobre el entorno.

Videocámaras y fin a las licencias

Por ello han reclamado la instalación inmediata de las videocámaras anunciadas para facilitar la gestión de los accesos, crear un registro de vecindario autorizado a circular por la zona. También habilitar una línea de bus de circunvalación al campo mientras se mantiene la desviación de cinco líneas durante los días de partido. Y ante las aglomeraciones que provocan, piden además que los autobuses de los equipos pasen por vías anchas con menor densidad residencial.

En opinión de los vecinos, el despliegue de agentes cívicos podría contribuir a atajar los problemas de incivismo y asegurar el cumplimiento de las ordenanzas municipales. Al Ayuntamiento solicitan además la paralización de la concesión de nuevas licencias de bares y tiendas de recuerdo cerca del estadio.

Todos los costes de las medidas deberían ir a cargo del FC Barcelona puesto que las molestias se derivan de su actividad, subrayan las entidades, que también exigen al club que "impulse campañas de promoción del civismo y la buena convivencia con el barrio".