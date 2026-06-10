Tres trucos clave para ver bien al Papa durante el recorrido en 'papamóvil' por Barcelona

El papa León XIV recorrerá un tramo del Eixample de Barcelona en 'papamóvil' descubierto este miércoles por la tarde. Es la cita más accesible para ver al Pontífice en la capital catalana, puesto que el resto de actos requerían entrada o invitación. El itinerario será de algo más de un kilómetro por la calle Rosselló, de la Diagonal hasta la Sagrada Família, y empezará hacia las 19 horas.

A continuación, detallamos tres consejos clave para participar en este baño de masas, así como las previsiones y recomendaciones de las autoridades oficiales.

Lograr un hueco entre el gentío no será fácil, por lo que se recomienda llegar con tiempo. Los peatones pueden acceder al tramo cortado de Rosselló a partir de las 12h del mediodía. ¿Cuál será el mejor sitio en el que ubicarse? "Todo el recorrido por Rosselló será bueno, el que llegue antes podrá elegir", responde a EL PERIÓDICO Xavier Paton, gerente del área de Promoció Económica del Ayuntamiento y responsable de la coordinación de los servicios municipales implicados en la visita del Papa.

Mapa del recorrido del Papamóvil durante su visita.

Resulta difícil de prever, incluso para los cuerpos policiales, la cantidad de personas que acudan a presenciar la llegada a la Sagrada Família de León XIV en un trayecto previsto por la calle Rosselló, entre Diagonal y Sardenya. Serán 1.100 metros que se prevé que recorra en 15 minutos. Algunas estimaciones de la Guardia Urbana y Mossos d'Esquadra lo sitúan en torno a unas 70.000. Además, el dispositivo implica un alto grado de seguridad y la coordinación de casi 6.000 efectivos de seguridad, entre la Guardia Urbana, los Mossos d'Esquadra, la Guardia Civil, la Policía Nacional, los cuerpos de seguridad de la Casa Real, la Guardia Suiza y la Vaticana.

La hora en la que pasará el Papamóvil, ya avanzada la tarde, permitirá evitar insolaciones en el momento en el que podría haber mayor aglomeración. Según la previsión del Meteocat este mismo miércoles, la tarde será un tanto nublada, aunque menos que la mañana. La predicción meteorológica apunta a una jornada inestable en gran parte de Catalunya debido al aire frío en altura que hasta el jueves seguirá afectando la comunidad.

Predicción del tiempo en Barcelona este miércoles 10 de junio por la tarde / Meteocat

En Barcelona, la temperatura rondará los 21-22ºC y no lloverá. La probabilidad de precipitación es mínima, pese a que la presencia de nubes podría llevar a pensar lo contrario. Con todo, el calor entre la multitud puede resultar igualmente sofocante en algún momento y quiénes estén varias horas en el sitio para asegurarse una buena posición es aconsejable que lleven agua, protección solar, gorras e incluso abanicos para evitar sustos.

El recorrido del 'papamóvil', lógicamente', estará cerrado al tráfico convencional. Solo los vehículos de emergencias y vecinos podrán acceder a la zona, excepto en el momento en el que esté pasando el Papa. Para evitar incidentes, la estación de metro de Sagrada Família permanece cerrada todo el día y los trenes de las líneas L2 y L5 circularán sin detenerse. En la estación de Verdaguer de la línea L4, durante el momento punta de la tarde, sólo se permitirá la salida de pasajeros. Las estaciones más cercanas abiertas serán Verdaguer (L5), Diagonal (L3 y L5), Encants (L2), Joanic (L4) y Tetuan (L2).

Infografía que muestra las calles cortadas en la ciudad.

Con todo, el suburbano sigue siendo la mejor forma de acercarse a la zona, porque la red de autobuses se verá especialmente afectada. En la zona del templo, hay desvíos y modificaciones de recorrido de hasta 15 líneas, que se extenderán a buena parte del Eixample. En cambio, la oferta de metro se incrementará entre un 30% y un 65% por la tarde, con más convoyes en todas las líneas principales y reducción de los intervalos de paso para absorber la fuerte demanda prevista. Se movilizará a unas 150 personas más con un operativo especial en 32 estaciones para garantizar la seguridad y la fluidez de los desplazamientos.

Otra buena opción puede ser el tranvía, que tras la ampliación del Trambesòs sube la Diagonal de Glòries a Verdaguer. Se reforzará la línea T4 del Tram prolongando la hora punta hasta las 23.00 horas para dar cobertura a la zona de la Sagrada Familia el día 10. También aumentará el personal de apoyo y atención en las paradas del entorno de la Sagrada Família, frente a la previsible mayor afluencia de usuarios.