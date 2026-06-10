La Sagrada Família, clímax del Año Gaudí: 100 años de la muerte de Antoni Gaudí

La bendición del papa León XIV de la torre de Jesús de la Sagrada Família supone el clímax del Año Gaudí 2026, un amplio programa de actos en toda Catalunya por el centenario de la muerte del arquitecto. La basílica del Eixample se ha consolidado todavía más como carta de presentación al mundo del genio modernista. Además, la conmemoración convive, en una feliz coincidencia, con otra cita prolífica, la Capitalidad Mundial de la Arquitectura 2026 que la UIA-UNESCO ha otorgado a la capital catalana.

La edición impresa de EL PERIÓDICO reúne en un suplemento especial este jueves una cuidada selección de infografías, reportajes e imágenes que exploran las múltiples aportaciones de Antoni Gaudí y de la arquitectura a la Barcelona y la Catalunya de hoy. Una inmersión que va desde los rincones secretos de la Sagrada Família, la relación del genio con el territorio y su impacto turístico, hasta las lecciones que aún puede ofrecer el modelo de creatividad del arquitecto, la gastronomía, el relevo en el Col·legi Oficial d’Arquitectes o las actividades de ocio más interesantes de los próximos meses.

El gran icono de Gaudí

Como explica este multimedia imprescindible, Josep Maria Bocabella, librero y devoto de San José, impulsó en 1882 la construcción de un templo en unos terrenos que entonces ni siquiera eran parte de Barcelona. Pasados 144 años, aquella obra, en principio modesta, no solo es el símbolo internacionalmente más conocido de la ciudad, sino, también, la iglesia más alta del mundo con sus 172,5 metros de altura tras la finalización de la Torre de Jesús. La cruz de cuatro brazos que la corona que será visitable a partir de 2028 y sorprenderá por su piel interior confeccionada a partir de más de 50.000 piezas cerámicas y por sus vistas panorámicas de 360º.

Los próximos hitos son terminar la capilla de la Asunción de la calle Provença y la gran fachada de la Glòria en la calle Mallorca. La basílica es el monumento más visitado de la ciudad -recibió en 2025 algo más de 4,8 millones de visitantes en su interior- y segundo es también de Antoni Gaudí, el Park Güell municipal, con 4,3 millones de entradas al recinto. De hecho, el año pasado más de la mitad del Top10 fueron obras suyas.

Un siglo de legado gaudiniano

Antoni Gaudí (1852-1926) es uno de los máximos exponentes del modernismo y uno de los arquitectos más influyentes del mundo. Por ello, la agenda cultural del Año Gaudí va mucho más allá de Barcelona. El gran ecosistema de entidades y obras gaudinianas ha unido esfuerzos de forma transversal e inédita para alumbrar el Año Gaudí, al que también se han sumado cuatro edificios de fuera de Catalunya. Está comisariado por Galdric Santana y cuenta con una oficina técnica y el know-how del Consell Gaudí.

Una veintena de escenarios públicos y privados ha ofrecido todo tipo de experiencias y quedan aún por delante varios momentos clave, como el Gaudí International Congress 2026 que se celebrará en la Pedrera del 22 al 24 de octubre. Será el primer congreso internacional dedicado exclusivamente a la investigación académica sobre el arquitecto.

Construir, habitar, rehabilitar...

La Capitalidad de la Arquitectura empezó a caminar en febrero y durante 10 meses inunda los diez distritos de Barcelona con 1.500 actividades descentralizadas. Abordan esta disciplina en el sentido más amplio posible, desde la construcción hasta el urbanismo o el paisajismo. Uno de los platos fuertes está a punto de llegar: el Congreso mundial de la Unión Internacional de Arquitectos, que se celebrará en las Tres Chimeneas del Besòs del 28 de junio al 2 de julio. Tres números reflejan la dimensión del encuentro: más de 100 sesiones, 10.000 asistentes y 250 ponentes internacionales. Sin duda, mucho más que un congreso en una ciudad en la que la arquitectura es patrimonio, futuro e identidad.