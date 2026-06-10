Aplazado el inicio del macrodesahucio de 56 pisos ocupados en La Mina y previsto durante la visita del Papa

Esta semana estaban previstos los primeros desalojos del macrodesahucio ordenado por la justicia para desocupar casi 60 pisos que vecinos y familias de La Mina, en Sant Adrià de Besòs, tomaron por su cuenta en un solo día en 2017. Entre este miércoles y el jueves, la justicia había dispuesto expulsar a los residentes de cinco de los 58 domicilios ocupados ilegalmente desde hace casi nueve años y que habían permanecido vacíos durante una década antes de ser asaltados al unísono. No obstante, tanto el lanzamiento programado para esta mañana como los cuatro que iban a ejecutarse este jueves se han pospuesto. En un auto al que EL PERIÓDICO ha tenido acceso, el juzgado de primera instancia número 5 de Badalona ha resuelto que el desahucio dictado para este 10 de junio a las 09:15 horas se aplace “por necesidad del servicio y de la fuerza pública”.

Los primeros desalojos con los que se pretendía iniciar la operación para vaciar la sesentena de viviendas repartidas en seis bloques de promoción pública coincidían con la visita del Papa a Barcelona. El viaje de León XIV ha movilizado un amplio operativo que concentra a más de 7.000 policías, en su mayoría integrantes de los Mossos d’Esquadra, que aporta 5.600 agentes. La policía catalana es el cuerpo al que se reclamaría intervenir en caso de que los habitantes de los pisos se mantuvieran en la decisión que han anticipado de negarse a abandonarlos por su propia voluntad.

Si bien la resolución no concreta las razones operativas por las que se postergan, los primeros desahucios iban a practicarse en plena movilización extraordinaria de los cuerpos de seguridad. Eventualmente podía complicar la intervención de los Mossos en La Mina, en caso de requerirse por resistencia a acatar a la comitiva judicial. Fuentes próximas a los ocupantes también creen que la visita del Papa ha sido el detonante por el que se ha optado por aplazar los lanzamientos.

Este miércoles es la jornada central de la expedición del Pontífice durante 48 horas en Catalunya, con actos en la cárcel de Brians, la abadía de Montserrat, la iglesia de Sant Agustí en el barrio del Raval y la bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, tras un recorrido en papamóvil por calles de la capital. El Papa abandonará Barcelona en un vuelo que despegará de El Prat a las 08:30 horas de este jueves. En la agenda no figuran actos del Pontífice mañana en la ciudad, pero su desplazamiento al aeropuerto para desplazarse a su última meta en España, las islas Canarias, obliga todavía mantener el dispositivo policial.

Once expulsiones en junio

Si bien se han suspendido para esta semana, hasta 11 desalojos se mantienen para este mes de junio en La Mina. De acuerdo a las fuentes consultadas, hay tres lanzamientos previstos para el 18 de junio y otros tres para el 25 de junio. Además, los cuatro programados para este jueves se han reprogramado para el 22 de junio. En cambio, la expulsión que iba a acometerse este miércoles se ha retrasado tres meses. A su vez, se prevé otro desalojo el 29 de junio, uno el 2 de julio y dos más el 8 de julio.

Los pisos ocupados por La Mina fueron edificados con fondos públicos para realojar a vecinos del maltrecho bloque de la calle Venus, pendiente de un derribo pendiente desde hace más de dos décadas y que acumula un enorme retraso. Las administraciones que participan en el Consorcio de La Mina (Generalitat de Catalunya, ayuntamientos de Barcelona y Sant Adrià y Diputación) cuentan ahora con que el inmueble degradado pueda echarse abajo en 2028, por lo que todos sus vecinos tienen que ser reubicados antes. A finales de abril, se contabilizaba que 55 de los 244 hogares de Venus estaban deshabitados y tapiados. Las instituciones tienen previsto ofrecer las viviendas usurpadas que se desalojen a residentes de Venus para que se trasladen antes de la demolición.

Por su parte, los ocupantes de las viviendas alegan que, cuando las tomaron, los planes en La Mina habían cambiado y que por entonces se había descartado que fueran para albergar a habitantes de la calle Venus, donde se declara una de las rentas más bajas del área metropolitana. El hecho de que la administración obligara a los afectados por el derribo a costear la diferencia entre su piso deteriorado y uno nuevo, con importes a menudo superiores a los 40.000 euros, dejó atrapadas en el bloque a decenas de familias y dejó la operación en punto muerto durante largos años. Ahora sí pueden canjear su domicilio por el que les ofrece la administración sin asumir un desembolso a cambio.

Reunión con el ayuntamiento

Miembros del Sindicat d'Habitatge de la Verneda i el Besòs, que respaldan a los hogares pendientes de desahucio, se han reunido esta mañana con representantes del Ayuntamiento de Sant Adrià. El sindicato ha reclamado que se estudie caso por caso para analizar cuál es la situación de quienes ocuparon los domicilios para garantizar una solución para las familias en situación de vulnerabilidad. Propone regularizarlas mediante un alquiler o una cesión de uso de pisos hasta que accedan a la mesa de emergencia de vivienda. Avisa que, por ahora, muy pocas han ingresado para presentar su solicitud.

Expresan que, por su parte, el consistorio ha mantenido que los desahucios han de ejecutarse porque se trata de una ocupación masiva de viviendas públicas y que no se puede priorizar en listas de emergencia a personas que asaltaron domicilios financiados por la administración. El ayuntamiento también esgrime que son hogares reservados para albergar a vecinos de Venus antes de afrontar el derribo del inmueble.

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A su vez, el Departament de Drets Socials y el consistorio señalan que han denunciado intentos de venta y realquiler ilegal de algunos de los domicilios usurpados. Añaden que no en todos los casos examinados se ha acreditado que los ocupantes padezcan de vulnerabilidad por la que no puedan costearse una vivienda.