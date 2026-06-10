Esta tarde
Mapa y horario del recorrido del papamóvil de León XIV por las calles de Barcelona hasta la Sagrada Família
El Papa circulará en su vehículo desde el paseo de Gràcia con Diagonal hasta la basílica, en lo que invertirá unos 15 minutos
Visita del Papa León XIV a Barcelona, en directo:
Afectaciones al tráfico por la visita del Papa a Barcelona: consulta en directo ,en tiempo real
La imagen del Papa en su vehículo característico, el papamóvil, podrá verse en Barcelona en el desplazamiento que León XIV hará desde un punto del Eixample, el cruce entre paseo de Gràcia y Diagonal, hasta la Sagrada Família. Es una ruta que el Pontífice recorrerá en unos 15 minutos. Y es de esperar que lo haga entre una multitud reunida para verle pasar.
León XIV utiliza papamóviles distintos en su viaje a España, y no se desplazará en el que emplea habitualmente. El pasado 31 de mayo, un avión de la Fuerza Aérea española transportó a España los coches a utilizar en sus tres destinos: un Mercedes 500 para Madrid y Gran Canaria y un Isuzu D-Max para Barcelona.
El servicio de transporte público se verá limitado o interrumpido por la visita del Papa a la Sagrada Família. Las paradas de las líneas L2 y L5 cercanas a la basílica estarán cerradas y la de Verdaguer, de la L4, solo permitirá la salida en el momento de más afluencia de gente.
El paso del Papa por el Eixample en su ruta hacia la Sagrada Família no solo afectará al transporte público. Varias son las calles que quedarán cortadas por el evento. Básicamente, al tramo afectado de Roselló, las calles adyacentes y el entorno de la basílica.
Un 'pick up' japonés robusto y fiable
La 'pick up' Isuzu D-Max con la que se desplazará el Papa, un vehículo japonés equipado con un motor diésel de alrededor de 160 caballos de potencia. Es un modelo conocido por su durabilidad, su alta resistencia y su fiabilidad, cualidades que lo convierten en una opción sólida para actos exigentes.
En su versión estándar, el precio de partida ronda los 30.000 euros, una cifra contenida para un todoterreno de estas características. Esa combinación de robustez y coste ajustado explica por qué se ha ganado un hueco entre los vehículos de uso oficial.
Adaptado a la seguridad del Pontífice
Como es habitual en estos casos, el Isuzu D-Max no circula tal y como sale de fábrica. El vehículo ha sido modificado para que el Papa pueda viajar de pie en la parte trasera, saludando con comodidad a los feligreses que se concentran a lo largo del recorrido.
Además, se ha adaptado a todas las exigencias de seguridad propias de los grandes actos públicos. No es la primera vez que este modelo acompaña al Pontífice: fue el mismo que León XIV utilizó en Angola, durante su gira por África centrada en la justicia social y la fe, donde se le pudo ver visitando un centro de mayores.
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