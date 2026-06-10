Un informe municipal estima que Badalona deberá incrementar la tasa de basuras que pagan 90.000 hogares

Una y otra vez ha afirmado Xavier Garcia Albiol (PP), alcalde de Badalona, que no subirá próximamente la tasa de basuras que tanta polvareda ha levantado en el mundo local y que tildó de "imposición" del gobierno estatal cuando la puso en marcha el Ayuntamiento badalonés. Pero el augurio político del alcalde no se corresponde con la estimación que realiza el informe técnico que sustenta el tributo local, al cual ha accedido EL PERIÓDICO y que ha aflorado en una reciente respuesta escrita del gobierno municipal de Badalona a una pregunta formulada por el PSC.

El dictamen, que lleva la rúbrica de Jordi Crisol como tesorero accidental, concluye que el Ayuntamiento de Badalona deberá "incrementar las tarifas en los ejercicios siguientes" para lograr que los ingresos cubran los costes del servicio, tal y como exige la Ley desde abril del 2025 y que Badalona —como otros muchos ayuntamientos— incumple en la actualidad. El informe data de octubre del 2023, antes de que las administraciones locales españolas estuvieran obligadas a cobrar la tasa en los términos de la nueva regulación, es decir, cubriendo el 100% de los costes del servicio de recogida de residuos.

El gobierno municipal de Badalona, a través de una respuesta por escrito del concejal David Mejía (PP), asegura que el informe sigue aplicando a día de hoy porque desde entonces "no se ha modificado ninguna tarifa". Además, consultado por este diario, fuentes del ejecutivo local zanjan que "aunque las instrucciones del gobierno de España sean de subir la tasa, el gobierno de Badalona no lo hará".

Extracto del informe sobre la tasa de basuras de Badalona. / El Periódico

El mecanismo fiscal que asumió el Ayuntamiento de Badalona en 2023 pasó por permitir que la tasa de basuras fuera deficitaria, algo que la Ley veta a día de hoy. De cara a las nuevas ordenanzas fiscales del próximo mes de octubre, a poco más de medio año de las próximas elecciones municipales, el gobierno de Albiol deberá lidiar con la posible subida del tributo a la que aboca el citado informe, ya que a estas alturas ya ha transcurrido el plazo de tres años desde la nueva regulación española a la que aludía el tesorero. Especialmente en el contexto del nuevo contrato de limpieza, que ya ha echado a andar y en el cual el consistorio gasta 46,7 millones al año, frente a los 27 millones anuales que se invertían en la anterior contrata.

La ciudadanía de Badalona paga en la actualidad una tarifa fija de 100 euros al año por la tasa de basuras, 31 euros menos de lo que paga de media la ciudadanía de Barcelona, por ejemplo. Concretamente, en Badalona abonan el tributo 89.405 hogares (a los que se suman otros 6.000 locales) y 6.466 comercios, que se reparten los costes del servicio en un 90,53% y un 9,47% respectivamente. Es una proporción sustancialmente inferior a la media española de las nuevas tasas que aprueban los ayuntamientos, que ronda el 70%/30% aproximadamente.

La oposición exige explicaciones

Ya desde su entrada en vigor, la tasa de basuras ha sido foco de polémicas políticas en Badalona. Empezando por el propio argumentario de la "imposición estatal" del gobierno de Albiol, y pasando por las críticas de la oposición, especialmente del PSC, por recaudar el tributo antes de que fuera legalmente imprescindible y todavía con una contrata caducada y deteriorada. La crispación ciudadana por el tributo se ha hecho notar asimismo en otras grandes ciudades como El Prat de Llobregat o Sabadell.

"Albiol engañó a los vecinos el año 2023 imponiendo una tasa de 100 euros que no era necesaria, y ahora vuelve a ocultar, por interés electoral, una subida que podría duplicar la tasa. Pedimos al alcalde que diga la verdad a la ciudadanía", afirma Fernando Carrera, portavoz y alcaldable del PSC para las próximas elecciones municipales.

También ERC y los Comuns han pedido estos últimos años explicaciones al gobierno municipal badalonés sobre la tasa. "La tasa no cubre los gastos, es arbitraria", sentenció en un Pleno municipal de finales del 2025 el portavoz de ERC, Àlex Montornès. La concejala Rosa Trenado (Comuns), por su parte, criticaba también que la ciudadanía estuviera asumiendo el tributo pese a "seguir dando un servicio [de recogida de residuos] deplorable". El propio Albiol ha reconocido públicamente que el servicio de limpieza y recogida de residuos anterior se realizaba en condiciones "indignas".

El caso de la tasa de Badalona es paradigmático de las paradojas políticas que el tributo ha provocado entre el municipalismo, en el que las fuerzas políticas asumen una posición u otra en función de sl gobiernan o están en la oposición. Sin ir más lejos, Albiol lidia con equilibrismos en la implantación del gravamen al tiempo el PP carga duramente contra él desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Otro ejemplo es el del PSC: mientras critica duramente el tributo en Badalona, lidera su gestión en importantes municipios catalanes como Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat o Santa Coloma de Gramenet. De hecho, en la ciudad vecina del Barcelonès Nord el ejecutivo liderado por la alcaldesa Mireia González aprobó en septiembre del 2025 una reducción del 20% de la cuota.

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Pese a los entresijos políticos y vecinales en torno a la tasa, la realidad de Catalunya es que la Justicia está frenando por el momento las ofensivas que han buscado impugnar el tributo en los tribunales. Así como los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de Madrid, Castilla y León y Comunidad Valenciana las han tumbado ya en Madrid, León y Elche, el TSJ catalán ha frustrado recursos contenciosos en Girona y El Prat. Los expertos coinciden, eso sí, en que el freno que ahora ponen los tribunales no tiene por qué mantenerse en otros precedentes todavía por llegar, ya que cada municipio representa una realidad distinta.