L’Hospitalet se desmarca de la densificación: pide reducir las viviendas proyectadas en la hoja de ruta urbanística del área de Barcelona

L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) incluye en su término municipal los dos kilómetros cuadrados más densos de Europa. En la segunda ciudad de Catalunya cada vez hay más consenso en torno a que, en la mayoría de barrios, el municipio ya ha crecido todo lo que tenía que crecer. Sin embargo, el Plan Director Urbanístico Metropolitano (PDUM), la hoja de ruta con la que el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) planifica la metrópolis del futuro, incluye el desarrollo de alrededor de 5.000 nuevas viviendas la segunda ciudad de Catalunya. Ahora, tanto el Ayuntamiento hospitalense, que lidera el PSC, como el grupo municipal de ERC-EUiA, han presentado alegaciones —consultadas por EL PERIÓDICO— al documento para reducir y eliminar nuevos bloques proyectados en la ciudad.

Es la segunda vez que PSC y ERC van al unísono en esta cuestión. A pesar de que ambos grupos gobiernan de la mano, junto a los Comuns y Junts, en el AMB, el pasado mes de febrero los consejeros de L'Hospitalet de Llobregat de ambos partidos —que incluyen al alcalde David Quirós (PSC), Jesús Husillos (PSC), David Gómez (PSC) y a Jaume Graells (ERC)— se abstuvieron en la aprobación inicial del PDUM.

El motivo de la abstención fue que el AMB no había estimado antes de esta segunda aprobación inicial parte de las alegaciones hospitalenses, que hacen referencia a reducir la presión edificatoria futura en áreas de la ciudad ya tensionadas por la presión demográfica, como el entorno del intercambiador de la Torrassa, la rambla de Just Oliveras o los laterales de la R2 de Rodalies a su paso por los barrios de Gornal y Bellvitge.

"Cuando el president [Salvador Illa] habla de densificar, he de decirle que en L'Hospitalet somos los alumnos aventajados", ironizó el alcalde Quirós en el reciente I Fòrum Municipalisme organizado por EL PERIÓDICO. De hecho, Quirós volvió a hablar de "esponjar" para ganar espacio público en la ciudad, siguiendo así el camino opuesto que vislumbra buena parte de la metrópolis.

Rebajar la edificabilidad

Una de las cuestiones clave que pide L’Hospitalet en sus alegaciones es eliminar varias áreas de oportunidad metropolitana (AOM) que, apuntan fuentes del consistorio, si se confirmasen restarían competencias al Ayuntamiento para la planificación urbanística de la ciudad. Entre ellas, L'Hospitalet solicita eliminar la AOM 'Hospitalet Central', un ámbito condicionado al cubrimiento de las vías de tren de Rodalies y que el Ayuntamiento remarca que no cuenta con espacio suficiente para nuevos crecimientos, ya sean residenciales o de actividad económica. Por motivos muy similares, pide también suprimir la AOM 'Santa Eulàlia', que plantea construir equipamientos en un espacio de alta densidad y en la que, una vez se cubran también las vías del ferrocarril, la administración hospitalense planifica el desarrollo de una nueva zona verde.

Uno de los puntos clave es la AOM 'Gornal-Bellvitge', un ámbito que se extiende a lo largo de las vías de tren de la R2 sur. En este espacio se planifica la construcción de casi 2.000 nuevas viviendas. Así, el Ayuntamiento solicita que se elimine todo el nuevo suelo residencial previsto y remarca la necesidad de intensificar los usos más productivos. En otras zonas de la ciudad, el consistorio reclama mantener el parque de los Ocellets, en La Florida, y el mercado del Torrent Gornal y evitar así nuevas construcciones en el área más densa de Europa.

Las peticiones del consistorio coinciden en gran medida con las del grupo ERC-EUiA. "L'Hospitalet no puede continuar asumiendo más presión urbanística mientras otros municipios del área metropolitana no asumen la misma responsabilidad en vivienda, espacio público y cohesión social", señala el líder de los republicanos, Jaume Graells. Aunque la formación no señala a ninguna urbe en concreto, municipios como Sant Cugat ya han manifestado su rechazo a la posibilidad de densificar sus respectivos términos municipales.

Además, ERC denuncia que buena parte del planeamiento hospitalense se fundamente en el soterramiento y cubrimiento de las vías de tren, un macroproyecto que L'Hospitalet reclama desde hace décadas pero que sigue sin calendario ni financiación. "Necesitamos reequilibrar la metrópolis, recuperar espacio público, más y mejores espacios verdes, garantizar viviendas dignas y poner la salud urbana y la cohesión social en el centro de la planificación", sostiene el portavoz republicano.

El futuro de Can Rigalt

Otro de los ámbitos en los que el consistorio hospitalense ha puesto el foco en sus alegaciones es el de Can Rigalt. En este espacio, fronterizo con Esplugues de Llobregat y Barcelona, se proyecta construir el nuevo Hospital Clínic y que el área, pendiente desde hace décadas de una renovación, termine de desarrollarse. En este espacio, además del nuevo Clínic, también se incluyen nuevas viviendas, aunque el propio Quirós ya ha señalado anteriormente que su gobierno busca reducir la edificabilidad.

En este caso, fuentes municipales señalan que las peticiones del consistorio, en realidad, deberán plasmarse en el PDU que desarrolla el Consorci del Clínic, pero que las alegaciones buscan que ambos planes estén alineados. Así, además de reducir los pisos previstos, el Ayuntamiento aspira a consolidar un mínimo del 60% de techo edificable destinado a actividad económica y a “dinamizar el espacio” con nuevos equipamientos y zonas verdes que la administración local reclama que se sitúen junto a la carretera de Collblanc.