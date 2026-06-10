Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo BarcelonaPistoleroPapa BarcelonaTráfico BarcelonaRecorrido papamóvilExamen matemáticas PAUSelectividadBelfastBebé maltratadoÁlvaro García OrtízIker CasillasJordi Cruz MasSilvia Abril
instagramlinkedin

Este 9 de junio

Un hombre que se paseaba por Barcelona con dos cuchillos deja un herido y acaba detenido por la Guàrdia Urbana

Diversas llamadas al 112 alertaron de un individuo con armas blancas, visiblemente alterado y con actitud amenazante

MULTAS | Barcelona impone casi 1.000 multas por pasear a perros sin correa tras dos años y medio de veto

Un coche de la Guardia Urbana.

Un coche de la Guardia Urbana. / El Periódico

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un hombre visiblemente alterado hirió levemente a otra persona tras pasearse con dos cuchillos por la avenida del Paral·lel de Barcelona este pasado 9 de junio. Tras los avisos al 112 de diversas personas, la Guàrdia Urbana de Barcelona redujo al individuo después de que este desobedeciera las órdenes policiales.

Fuentes de la Guàrdia Urbana confirman a EL PERIÓDICO que el atestado policial se instruyó por un presunto delito de atentado a la autoridad y lesiones leves.

Noticias relacionadas

El caso, adelantado por 'El Caso', culminó con la intervención policial, que requirió del apoyo de diversos agentes dada la actitud "amenazante" del sujeto, que acabó lanzando los cuchillos al suelo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cortes de tráfico en Barcelona: empiezan las afectaciones a la movilidad en Ciutat Vella y Montjuïc por la visita del Papa
  2. La cadena de montaje manual de la industria del autobús de Arbúcies desafía la automatización global
  3. Esta es la ruta por la que los barceloneses podrán ver a León XIV ir en papamóvil a la Sagrada Família
  4. Última hora del tráfico y el transporte público en Barcelona por la visita del Papa, en directo | Calles cortadas, restricciones de movilidad y afectaciones
  5. Carlos Bosch, el sacerdote de 32 años que coordina el acto del Papa en Montjuïc: 'La gran dificultad ha sido el aforo limitado
  6. La noria más alta de España cambia de ubicación en Barcelona y ofrece nuevas vistas del Mediterráneo
  7. Cortes de tráfico en Barcelona: afectaciones a la movilidad este martes en Ciutat Vella y Montjuïc por la visita del Papa
  8. El 'nuevo' Tributo Metropolitano se cobrará hasta el 31 de julio en una treintena de municipios del área de Barcelona

Directo | León XIV se dirige en papamóvil hacia la Sagrada Família

Directo | León XIV se dirige en papamóvil hacia la Sagrada Família

Un hombre que se paseaba por Barcelona con dos cuchillos deja un herido y acaba detenido por la Guàrdia Urbana

Badalona ampliará el personal de las escuelas infantiles municipales a través de un nuevo contrato millonario

Badalona ampliará el personal de las escuelas infantiles municipales a través de un nuevo contrato millonario

La madre del bebé maltratado confesó a sus amigas que quería echar al marido de casa porque no cuidaba bien del niño

La madre del bebé maltratado confesó a sus amigas que quería echar al marido de casa porque no cuidaba bien del niño

A PIE DE CALLE| Los asistentes a la Iglesia de Sant Agustí cantan 'L'esperit del senyor' al papa León XIV.

A PIE DE CALLE| Los asistentes a la Iglesia de Sant Agustí cantan 'L'esperit del senyor' al papa León XIV.

A PIE DE CALLE| El Papa entra en la Iglesia de Sant Agustí y es recibido por el padre Faustin y el padre Michael Go

"La magia pasa en la máquina": el emprendedor de Sabadell que convierte helados en espectáculo abre flagship en Barcelona

A PIE DE CALLE | Las calles de Barcelona esperan el recorrido del papamóvil antes de la misa en la Sagrada Familia

A PIE DE CALLE | Las calles de Barcelona esperan el recorrido del papamóvil antes de la misa en la Sagrada Familia