"La magia pasa en la máquina": el emprendedor de Sabadell que convierte helados en espectáculo abre flagship en Barcelona

La pregunta perseguía a Carles Roca allá donde aparcaba su foodtruck. En festivales, ferias y celebraciones privadas, los clientes repetían una y otra vez lo mismo: "¿Dónde tenéis la tienda?".

Durante un tiempo, la respuesta era que no tenían ninguna. Go-Go, la marca de helados que creó junto a su socio, solo existía en eventos. Pero finalmente, hace justo un año, decidieron abrir un pequeño local de prueba en Sabadell, la ciudad donde nació Roca. Funcionó. Un año después, el proyecto da un paso más con la apertura de una 'flagship store' en Barcelona, prevista para finales de junio.

"La gente quería volver y no tenía dónde hacerlo", recuerda el emprendedor sabadellense en una entrevista con EL PERIÓDICO. A sus 33 años, ha cambiado una carrera en grandes empresas tecnológicas por una máquina de helados que se ha convertido en el centro de todas las miradas. Antes pasó por ESADE, vivió en Montreal y Pekín, trabajó en Londres y Nueva York y ocupó puestos de responsabilidad en compañías como Airbnb o Fever. Pero siempre tuvo una idea rondándole la cabeza: crear algo propio. Y así lo ha hecho, con el invento de una máquina propia de helados, con formas gaudinianas, que provoca colas de clientes curiosos. Ah, y que solo tiene él. La ha patentado.

La "máquina Go-go" transforma los ingredientes que elija el cliente en un helado personalizado, delante de él y en apenas diez segundos. Se trata de un aparato inspirado en Barcelona y con un guiño explícito a Antoni Gaudí, con una parte cuya forma recuerda a las chimeneas de La Pedrera.

Carles Roca prepara un helado en la máquina Go-go, diseñada expresamente para su marca. / Victòria Rovira / EPC

"La magia pasa en la máquina. Es la experiencia Go-Go", recalca Roca a este diario, mientras muestra cómo elige una base (helado de yogur La Fageda o de coco), selecciona la fruta que quiere (hay mango, fresas, plátano...) y observa cómo la gran protagonista transforma los ingredientes en un helado personalizado. Ahora llega la segunda parte del juego: añadir los toppings. Pistacho, brownie, granola, galleta Lotus o Lacasitos son algunas de las opciones.

"Las combinaciones son infinitas. Es imaginación al poder", resume Roca. Hay clientes, reconoce, que piden mezclas que nunca habría imaginado: "Hay gente muy creativa, quizá demasiado", bromea.

Ingredientes para elegir para crear un helado personalizado. / Victòria Rovira / EPC

Roca añade topping a un helado en su tienda de Sabadell. / Victòria Rovira / EPC

El origen de Go-go

"Siempre había querido emprender y notaba que se me estaba pasando el momento", recuerda. La decisión llegó junto a Robin, empresario amigo suyo y compañero habitual de pádel. Los dos compartían pasión por los helados. "A menudo hablábamos sobre heladerías que abrían o helados que nos gustaban. Íbamos a comer helado juntos", recuerda. De una de aquellas conversaciones surgió la pregunta que acabaría convirtiéndose en negocio: ¿por qué no crear una marca propia?

Desde el principio tuvieron claro que querían ofrecer algo diferente. "Para que la marca funcionase teníamos que tener un elemento sorpresa", apunta Roca. Y surgió lo de hacer el helado delante del cliente. Empezaron con una máquina traída de Nueva Zelanda, que se acercaba a lo que ellos necesitaban. Compraron una foodtruck y comenzaron a llamar a puertas de festivales y eventos. "Muchos me decían que no, al no ser conocidos", recuerda. Finalmente, el festival Rec.0 de Igualada y el Primavera Sound fueron los primeros en confiar en ellos en 2024.

Foodtruck de Go-Go Cream en el Primavera Sound. / Jordi Otix / EPC

Aquellos primeros meses sirvieron para comprobar que el concepto funcionaba. "Las reacciones fueron brutales desde el principio", asegura. De hecho, en su primer Primavera Sound hubo un cliente especialmente interesado en el sistema. "Estuvimos 40 minutos hablando. Le enseñé todo", dice. La sorpresa fue cuando se presentó y resultó ser Oriol Castro, del restaurante Disfrutar. Un momento que confirmó que iba por buen camino.

Helados Go-Go / Victòria Rovira / EPC

Creación de su propia máquina

Después de ese primer año de prueba decidieron desarrollar su propia máquina, y para ello contactaron con ingenieros y diseñadores industriales. "Creamos la máquina de helados ideal para nosotros", explica. La pusieron a prueba en el Sigep World, el principal congreso internacional del helado, celebrado en Rímini (Italia). Allí presentaron su creación y "las reacciones fueron brutales", dice. Tanto fue así, que varias empresas mostraron interés por adquirirla. De momento, sin embargo, no está en venta.

Carles Roca, en su heladería de Sabadell. / Victòria Rovira / EPC

Ya con la "máquina Go-go" lista, en junio de 2025 abrieron una pequeña tienda en el centro de Sabadell (en Sant Antoni Maria Claret, 10). Ahora, a finales de junio de 2026, abrirán otra en Consell de Cent con Paseo de Sant Joan, en Barcelona, que será el escaparate principal de la marca.

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"El siguiente paso será llevar Go-Go a nivel internacional", asegura Roca con entusiasmo. Lisboa, Madrid, París o Londres son algunas de las ciudades en las que planea expandir el concepto. Pero, por ahora, la prioridad está en consolidar el nuevo local del Eixample.