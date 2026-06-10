Cortes de tráfico en Barcelona: afectaciones a la movilidad este miércoles por la visita del Papa

La visita del Papa a Barcelona desde este martes está teniendo un impacto significativo en la movilidad de la capital catalana. Los cortes de tráfico y las restricciones para circular por Barcelona ya empezaron a aplicarse este lunes en algunos puntos de la ciudad este lunes y este miércoles tendrán lugar los actos centrales, sobre todo en la zona de Ciutat Vella y en la Sagrada Família. Para evitar el impacto en la movildiad, la Generalitat a recomendar el teletrabajo a quienes se desplazan habitualmente a la capital catalana.

Ciutat Vella, este miércoles

En Ciutat Vella, en los alrededores de la Catedral y del Palacio Episcopal, este miércoles hay restricciones de tráfico y para aparcar: desde las 7.00 horas del lunes 8 de junio hasta las 10.00 horas del jueves 11 de junio (incluidas motos, ciclomotores y bicicletas en la acera), en la avenida de la avenida de la avenida de la avenida de la avenida de la Catedral, entre la plaza de Antoni Maura y la plaza Nova.

En el Raval, en las calles de los entornos de la iglesia de Sant Agustí y la plaza de la Gardunya , habrá cortes de circulación, con controles de acceso y regulación de peatones en los momentos de máxima afluencia.

Este miércoles 10 de junio (a partir de las 7.00 horas en una primera fase y a partir de las 12.00 horas en calidad de corte total, y hasta la medianoche) estará prohibido aparcar (incluidas motos, ciclomotores y bicicletas en la acera) y quedarán cortados al tráfico los siguientes espacios:

Hospital (ambos lados), desde la Rambla hasta la rambla del Raval

Gardunya (toda la plaza)

Jerusalem (ambos lados), desde plaza de Gardunya hasta Hospital

Sant Agustí (toda la plaza)

Arc de Sant Agustí (ambos lados), desde Hospital hasta Sant Pau

El Eixample, este miércoles

El Eixample será el distrito en el que el impacto será más intenso, especialmente en la zona de la Sagrada Família. Durante este miércoles y la madrugada del día 11, se establecerá un amplio perímetro de seguridad con restricciones de circulación y estacionamiento que afectarán tanto a los grandes ejes viarios como a la red secundaria de calles. Esta configuración comportará desvíos generales de tráfico y una afectación notable en la red de autobuses.

Desde la plaza del Cinc d'Oros hasta la calle de Lepant, y entre las calles de Provença y Còrsega, estará prohibido aparcar, quedando cortados al tráfico desde las 7.00 horas del día 10 de junio hasta las 2.00 horas del jueves 11 de junio los siguientes espacios:

Avendia Diagonal (ambos lados), desde pl. Cinc d'Oros hasta Bruc

Rosselló (ambos lados), desde Pau Claris hasta Lepant

Pau Claris (ambos lados), desde Còrsega hasta Rosselló

Roger de Llúria (ambos lados), desde Còrsega hasta Provença

Bruc (ambos lados), desde Còrsega hasta av. Diagonal

Girona (ambos lados), desde Córcega hasta Provença

Bailén (ambos lados), desde Córcega hasta Provença

Paseo de Sant Joan (ambos lados), desde Còrsega hasta Provença

Roger de Flor (ambos lados), desde Còrsega hasta Provença

Nàpols (ambos lados), desde Còrsega hasta Provença

Sicília (ambos lados), desde Còrsega hasta València

Sardenya (ambos lados), desde Còrsega hasta València

Marina (ambos lados), desde Rosselló hasta València

Lepant (ambos lados), desde Rosselló hasta València

Provença (ambos lados), desde Sicília hasta Lepant

Mallorca (ambos lados), desde Sicília hasta Lepant

València (ambos lados), desde Sicília hasta Lepant

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Más transporte público en la Sagrada Familia

A partir de este miércoles, 10 de junio, coincidiendo con los actos centrales en la Sagrada Família, el refuerzo del transporte público será aún más intenso y generalizado en toda la red .

La oferta de metro se incrementará entre un 30% y un 65% por la tarde , con más convoyes en todas las líneas principales y reducción de los intervalos de paso para absorber la fuerte demanda prevista. Se movilizará a unas 150 personas más con un operativo especial en 32 estaciones para garantizar la seguridad y la fluidez de los desplazamientos.

La estación de metro de Sagrada Família permanecerá cerrada todo el día , y los trenes de las líneas 2 y 5 circularán sin detenerse. En la estación de Verdaguer de la línea 4 , durante el momento punta de la tarde, sólo se permitirá la salida de pasajeros .

Se reforzará la línea T4 del Tram prolongando la hora punta hasta las 23.00 horas para dar cobertura a la zona de la Sagrada Familia el día 10. También aumentará el personal de apoyo y atención en las paradas del entorno de la Sagrada Família, frente a la previsible mayor afluencia de usuarios.

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La red de autobuses también se verá especialmente afectada en la zona del templo, con desvíos y modificaciones de recorrido de hasta quince líneas, que se extenderán a un ámbito amplio del Eixample para adaptar el servicio a las restricciones viarias, a los cortes de tráfico ya la gran concentración de peatones.