Asesinato a plena luz del día
Collboni admite "preocupación" ante la ejecución de un hombre en plena calle Balmes y la atribuye al "crimen organizado"
El alcalde de Barcelona defiende endurecer penas por drogas y tenencia de armas tras la segunda muerte en menos de una semana de una persona por un tiro en la cabeza, esta vez a 800 metros del 'papamóvil' y frente a una comisaría
Muerto un hombre de un tiro en la cabeza frente a una comisaría del centro de Barcelona, cerca de donde sale esta tarde el papamóvil
Los partidos reclaman más medidas para evitar tiroteos en Barcelona: "No se pueden normalizar"
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha valorado este miércoles al mediodía el asesinato de un hombre a sangre fría, de un tiro en la cabeza, en pleno centro de Barcelona. Los hechos han tenido lugar hacia las 10 de la mañana en la calle de Balmes, a unos 800 del 'papamóvil' de León XIV y frente a una comisaría de la Policía Nacional. En una entrevista que ya tenía concertada con la televisión municipal betevé para valorar la segunda jornada del Papa en Barcelona, preguntado por el suceso, ha admitido que el gobierno municipal sigue este caso y sus precedentes "con preocupación".
Se trata de la segunda muerte por arma de fuego en menos de una semana, tras otra ejecución cerca del paseo de la Zona Franca, donde además ya había habido otro asesinato previo muy similar. En lo que va de año, la de este miércoles es la sexta muerte por tiroteo, todas ellas atribuidas a ajustes de cuentas entre bandas criminales. Aunque ha pedido prudencia y esperar a que avance la investigación abierta por los Mossos d'Esquadra, ha adelantado que "por lo que parece, tiene que ver con el crimen organizado".
Por ello, el primer edil socialista ha abogado por reforzar la presencia policial en las calles y endurecer a la vez las penas por tenencia de armas y drogas, que según él "es lo que hay detrás de estos acontecimientos". "Todo tiene solución si se enfocan bien las prioridades y se toman buenas decisiones", ha agregado, al considerar que igual que se ha luchado políticamente para estrechar el cerco jurídico a la multirreincidencia, "con este tipo de delitos se tendrá que hacer lo mismo".
Duros reproches de la oposición
La oposición municipal, igual que portavoces de los partidos en Catalunya, han reaccionado duramente a la noticia. "El clima de pistolerismo que vivimos en Barcelona es insostenible. Hay que desarticular las bandas criminales y acabar con estos niveles de criminalidad", ha espetado Jordi Martí (Junts). Marc Serra (BComú) ha pedido ir "a la raíz del problema" y ha pedido "más recursos para desarticular las mafias, más control de armas, más policía en los barrios y más inversión social". Desde el PP, Dani Sirera ha reclamado una "reunión urgente de todos los grupos municipales para "responder a la inacción de Sánchez e Illa".
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