Barcelona impone casi 1.000 multas por pasear a perros sin correa tras dos años y medio de veto

Barcelona puso fin a la vista gorda por pasear a perros sin correa por calles, parques y otras zonas no autorizadas hace dos años y medio. Tras casi una década en que no desplegó el marco sancionador previsto por la ordenanza, el ayuntamiento castiga a los dueños de mascotas que las lleven desatadas fuera de los sitios habilitados desde finales de 2023. En el primer año completo de aplicación de la norma se endosaron 341 multas a propietarios cazados por la policía mientras caminaban con los animales sueltos. En 2024, se dictó casi una amonestación por día y el ritmo se aceleró aún más en 2025, que se mantiene alto en lo que va de 2026. El ayuntamiento registra ya cerca de un millar de multas tramitadas contra los incumplidores. Exactamente, han sido 937 desde el 1 de enero de 2024 y hasta el pasado 31 de mayo.

La Guardia Urbana impuso 440 sanciones por sacar a los perros por Barcelona sin atar durante todo el año pasado. Es casi un centenar de denuncias más que las que se registraron en 2024. En comparación con el primer ejercicio con amenaza de penalización a los infractores, 2025 se saldó con casi un 30% más de multas. En lo que va de 2026, se ha seguido levantando más de un correctivo por jornada: entre enero y mayo, se han cursado 156 castigos a amos de mascotas que los agentes observaron que correteaban sin ataduras por tramos no autorizados al efecto.

Como norma general, las penalizaciones por saltarse la prohibición de desanudar a los perros en espacios no acondicionados para que corran libres ascienden a 100 euros si no implica peligro y a 300 euros de comportar riesgo para otras personas o al propio animal. La sanción se endurece en caso de que el can que vaya sin correa sea un perro potencialmente peligroso: en ese supuesto, fluctúa entre 300 y 2.400 euros para los casos más graves.

Zonas libres de castigo

A la vez que se instauraba el régimen disciplinario, se ampliaron los lugares de la ciudad en que se permite quitar la correa a los animales. Aparte de los pipicanes ya existentes entonces, a finales de 2023 aparecieron las llamadas Zonas de Uso Compartido (ZUC), en las que los dueños de perros puedan desabrochar la cinta del cuello de las mascotas y dejarlas libres en tramos de parques y paseos en los que cohabitan con transeúntes.

Mapa de Zonas de Uso Compartido (ZUC) para pasear a perros sin correa en Barcelona

Según el recuento actualizado por el consistorio, existen 114 ZUC, de las que seis se han creado a posteriori de la instauración de la red con la que se acompañó la finalización del periodo de gracia para los propietarios de mascotas que no las condujesen agarradas por Barcelona. Además, se ha ampliado el horario para desatar a los animales en al menos 13 lugares habilitados.

Las ZUC se suman a las áreas para perros (de un máximo de 400 metros) y de recreo para perros (de más de 400 metros), los conocidos como pipicanes, de los que Barcelona contabiliza 108 a lo largo de su término. En esos recintos también se puede dejar a los animales sin correa y, a diferencia de las ZUC, suelen estar vallados.

Mapa de áreas para perros en Barcelona

Menos quejas por excrementos

En paralelo, el ayuntamiento apunta que las quejas por excrementos y orines de mascotas en calles de la ciudad han retrocedido. Según recuenta, recabó 11.039 reclamaciones durante 2023, en que el régimen sancionador solo estuvo vigente en los últimos días del año. En cambio, se recogieron 7.539 requerimientos en 2025 por el mismo motivo. En dos años, las quejas por la presencia de heces en la vía pública han caído un 31,7%.

La creación de las ZUC originó ciertos desencuentros entre propietarios de perros y peatones en algunos puntos. Por ejemplo, el malestar brotó en el parque de la Estació del Nord, los jardines de la Rambla de Sants, Can Batlló y el Turó Park. La Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB) recuerda que surgieron críticas por suciedad, ruidos y destrozos en zonas verdes, mientras al mismo tiempo despuntaron reproches porque los tramos reservados para los animales eran demasiado lóbregos o estrechos. En apariencia, la conflictividad ha remitido; cuando menos, la FAVB asegura que ahora no le llegan protestas como al inicio.