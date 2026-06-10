Badalona ampliará el personal de las escuelas infantiles municipales a través de un nuevo contrato millonario

El Ayuntamiento de Badalona ha licitado el contrato que regirá la gestión de las cinco guarderías municipales de la ciudad, con un presupuesto de algo más de 11 millones de euros. Ese importe, sin embargo, escalará prácticamente hasta los 19 millones, en caso de prorrogarse el contrato hasta el curso 2030-2031, como prevé la propia documentación de la licitación. "Este contrato es un paso más en la apuesta del gobierno municipal por la educación pública ―ha declarado a EL PERIÓDICO el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol―, las escuelas infantiles son una prioridad para el Ayuntamiento porque sabemos que representan un servicio fundamental para la ciudadanía de Badalona".

La empresa que se lleve la adjudicación tendrá que gestionar, con un solo contrato, las cinco Escoles Bressol Municipals (EBM) badalonesas: Ralet Ralet, Nero Nas, Uni Dori, Pam i Pipa y Virolet, que suman 480 plazas. En la documentación se lee que las principales prestaciones que cubrirá el servicio tienen que ver con la propia escolarización, el comedor, la atención al alumnado con necesidades educativas especiales (NEE), "la conciliación durante el mes de julio" o el "uso social". Todas ellas, sigue la licitación, no podrán ser subcontratadas precisamente por ser consideradas servicios críticos que han de ser ejecutados directamente por el contratista principal. Sin embargo, las que sí podrán subcontratarse son el servicio de mantenimiento y limpieza y el servicio de cátering de la EBM Ralet Ralet, que no cuenta con cocina propia.

Hasta que entre en vigor el nuevo servicio, la encargada de la gestión de las EBM es la empresa Serveis Educatius Cavall de Cartró, que aunque ya era la responsable anteriormente, en 2022 se llevó la adjudicación del contrato, con una oferta de 7,3 millones de euros para los siguientes tres cursos. La memoria justificativa de la nueva licitación muestra que el futuro contrato implicará un incremento de los costes anuales que rozará los 700.000 euros en el primer año, más de 800.000 en el segundo y 900.000 en el tercero. De producirse finalmente las dos prórrogas, ese aumento escalaría por encima del millón de euros anual, ya en el curso 2030-2031.

Más educadores y auxiliares de cocina

El concejal adjunto de Educación del Ayuntamiento de Badalona, Marc Cruz, asegura que el nuevo contrato supone una "mejora sustancial" respecto al anterior, que para elaborarlo han "escuchado a las direcciones" de las EBM y que, en consecuencia, el futuro servicio verá reforzado tanto el personal educativo como el de las cocinas de las guarderías. Concretamente, habrá cinco educadores más (de 26 a 31), uno por cada escuela infantil: "Eso permitirá disponer de una pareja educativa [es decir, un tutor y un educador] en cada aula". Además, se amplía el personal de cocina con un auxiliar más en las cuatro EBM que sí disponen de este servicio (la Ralet Ralet funciona con catering), que sumarán 15 horas de trabajo a la semana.

Asimismo, el nuevo contrato incluye un aumento de las horas de atención a alumnos NEE, que pasan de ser 8.800 a 9.500 horas anuales, detalla el concejal Cruz, que también menciona que "por primera vez se destina una bolsa de horas para uso social de los centros", que prevé un total de 105,75 horas por curso escolar.

Escola Bressol Municipal Pam i Pipa, en Badalona / AJUNTAMENT DE BADALONA

Otro de los aspectos que destaca la licitación es que el 90% del presupuesto inicial está dedicado al pago de la mano de obra. La plantilla mínima prevista incluye cinco directores, 31 tutores, 31 educadores, una administrativa, cuatro cocineros, cuatro auxiliares de cocina y nueve limpiadores. Precisamente fue el cálculo de los salarios el causante de que la primera licitación del contrato, publicada a principios de abril, tuviese que ser enmendada, ya que se detectaron errores técnicos en los salarios, explican fuentes municipales. Tras modificarse los pliegos del contrato, a principios de abril el Ayuntamiento volvió a publicar la licitación, y alargó el plazo para la presentación de ofertas 15 días más. Las empresas interesadas tienen tiempo hasta el 19 de junio para optar a llevarse el contrato.

Nueva EBM en Montigalà

Hace algo más de dos años, el Ayuntamiento de Badalona anunciaba que, gracias a los 1.090.865 euros conseguidos de los fondos europeos Next Generation, la ciudad contaría con su sexta guardería municipal. Se llamará Bugui Bugui (nombre elegido por el Consell de la Infància local) y estará situada en el barrio de Montigalà. La necesaria modificación presupuestaria se aprobó en el Pleno municipal de abril de 2025, con una inversión total de 3,44 millones de euros. Las obras están "a punto de ponerse en marcha", detalla el alcalde Albiol, mientras que en la licitación consta que "la construcción" de la sexta escuela infantil municipal "está proyectada para el curso 2027-2028". De inaugurarse durante los cinco años que contempla el contrato, la inversión podría crecer hasta alcanzar los 20,4 millones de euros que indica el valor estimado de la licitación.

De todas maneras, Albiol recuerda que la última guardería que se inauguró en la ciudad fue la Nero Nas, en 2013, durante su primer mandato como alcalde, y que desde entonces no se ha construido ninguna más: "Mientras otros partidos han hablado durante años de la importancia de la educación infantil, nosotros lo estamos convirtiendo en realidad. No solo mejoramos los servicios y reforzamos los recursos de las escuelas existentes, sino que también ampliamos la oferta pública con nuevos equipamientos".