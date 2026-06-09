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Última hora del tráfico y el transporte público en Barcelona por la visita del Papa, en directo | Calles cortadas, restricciones de movilidad y afectaciones

Última hora de la visita del Papa a Barcelona, en directo: llegada de León XIV, recorrido del papamóvil y agenda de actos

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Gisela Macedo

Víctor Vargas Llamas

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La movilidad de Barcelona afronta este martes un reto considerable con motivo de la visita del papa León XIV a la capital catalana, que coincidirá con las protestas de maestros y profesores y, a su vez, con los exámenes de selectividad. El Pontífice llegará hacia el mediodía al aeropuerto de El Prat procedente de Madrid y poco después tendrá un encuentro en la Catedral de Barcelona. Por la tarde habrá un acto en el Estadi Olímpic Lluís Companys, por lo que tanto el centro de Barcelona como los aledaños de la plaza de España serán dos puntos calientes a lo largo de la jornada. Aquí debajo puedes conocer de un vistazo cuál es la situación en las principales vías y medios de transporte.

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Y en el siguiente hilo informativo, EL PERIÓDICO irá detallando los hechos y acontecimientos más relevantes relacionados con la movilidad en la ciudad a lo largo de todo el día.

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