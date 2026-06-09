Última hora del tráfico y el transporte público en Barcelona por la visita del Papa, en directo | Calles cortadas, restricciones de movilidad y afectaciones

La movilidad de Barcelona afronta este martes un reto considerable con motivo de la visita del papa León XIV a la capital catalana, que coincidirá con las protestas de maestros y profesores y, a su vez, con los exámenes de selectividad. El Pontífice llegará hacia el mediodía al aeropuerto de El Prat procedente de Madrid y poco después tendrá un encuentro en la Catedral de Barcelona. Por la tarde habrá un acto en el Estadi Olímpic Lluís Companys, por lo que tanto el centro de Barcelona como los aledaños de la plaza de España serán dos puntos calientes a lo largo de la jornada. Aquí debajo puedes conocer de un vistazo cuál es la situación en las principales vías y medios de transporte.

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Y en el siguiente hilo informativo, EL PERIÓDICO irá detallando los hechos y acontecimientos más relevantes relacionados con la movilidad en la ciudad a lo largo de todo el día.

Atascos en Gran Via Como es habitual a estas horas el acceso a Barcelona por Gran Via también registra circulación muy lenta en puntos como la plaza de Ildefons Cerdà.

Restricciones en Ciutat Vella El entorno de la Catedral y del Palacio episcopal también registran ya restricciones al tráfico y de estacionamiento. El Papa matendrá un encuentro en dicha seo a las 13.00 horas, por lo que la movilidad estará muy controlada y vetada en algunos puntos de Ciutat Vella. En el Raval, en las calles de los entornos de la església de Sant Agustí y la plaça de la Gardunya, habrá cortes de circulación hoy y mañana, con controles de acceso y regulación de peatones en los momentos de máxima afluencia. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Mapa de ubicación de CIUTAT VELLA