Los viajes papales a Barcelona: Juan Pablo II, diluvio y decepción de Pujol; Benedicto XIV, el gran salto de la Sagrada Família

Nadie que siguiera la única visita del papa Juan Pablo II Barcelona, el 7 de noviembre de 1982, puede haber olvidado hasta qué punto se complicó, marcada por varios condicionantes, entre los que destacó la lluvia constante, que deslució la jornada y obligó a modificar la agenda prevista. Pero el aguacero no fue la única amargura que vivieron algunos de los que esperaban al Pontífice en la capital catalana.

El polaco Karol Wojtyla llevaba cuatro años al frente de la Iglesia católica cuando hizo el que era el primer viaje a España de un Papa en ejercicio. Fue largo: 10 días. Había sido postergado a causa de la convocatoria de las elecciones legislativas que tuvieron lugar el 28 de octubre de aquel año, y en las que venció claramente el PSOE. España se preparaba para tener un Gobierno de izquierdas por primera vez desde la Guerra Civil.

Frialdad en El Vaticano

En Catalunya, Jordi Pujol llevaba más de dos años como ‘president’: fue investido en abril de 1980. El cristianismo era un eje decisivo en su vida y se diría que en su proyecto político, y estaba claro que consideraba que el Papa podía jugar un papel clave en el reconocimiento de Catalunya como nación. Pero ese empeño acabó en una frustración palpable. Pujol ya notó la frialdad de Juan Pablo II cuando este le recibió en audiencia privada, el 15 de enero de 1981. Ese día, en El Vaticano, el jefe del Ejecutivo catalán tuvo que esperar más de lo previsto, según relató en sus memorias.

El Papa estaba con una delegación polaca encabezada por Lech Walesa y la reunión se alargó. Cuando llegó el momento, Pujol entregó al Pontífice la colección de 15 volúmenes de la Enciclopèdia Catalana. Le mostró un ejemplar abierto por la página de la entrada de Cracovia, antigua diócesis de Wojtyla. El ‘president’ notó que no contaba con la atención de su interlocutor.

Jordi Pujol muestra a Juan Pablo II un ejemplar de la Enciclopèdia Catalana, abierto por la entrada de Cracovia, antigua diócesis del papa polaco. A la izquierda, Marta Ferrusola, esposa del 'president', y Lluís Prenafeta, secretari general de la Presidència, mano derecha de Pujol durante su presidencia. / El Periódico

No pernoctó en la ciudad

Y ya en Barcelona, la cosa no fue mejor. Para empezar, el Papa no pernoctó en la ciudad, lo que en sí mismo pareció un feo a muchos de los que le esperaban en la capital catalana. Luego, la lluvia fue decisiva para complicarlo todo un poco más. Juan Pablo II tenía que llegar en helicóptero a Montserrat el 7 de noviembre a las 8.30, pero el tiempo obligó a que aterrizara en El Prat y fuera en coche hasta la montaña, con un retraso de dos horas. Allí, miles de fieles llevaban horas o incluso días esperándole, algunos durmiendo donde pudieron. Dos chicas jóvenes murieron en un desprendimiento de tierra.

La lluvia impidió que se celebrara la misa prevista en el exterior, con lo que los que estaban entre el público, completamente empapados, apenas vieron pasar al Pontífice, que entró en la basílica. A su llegada a Montserrat, y pese a que saludó en catalán a los fieles, algo debió de torcerse para que la esposa de Pujol, Marta Ferrusola, pronunciara llorando, tras un breve diálogo con el Papa, las palabras que su marido desveló en sus memorias: “’Aquest home no ens entén, aquest home no ens estima’”.

Juan Pablo II visita Barcelona en papamóvil, en 1982 / El Periódico

El socio 108.000 del Barça

De Montserrat, Juan Pablo II fue al Hospital de Sant Pau y a la Sagrada Família, en obras, pero nada que ver con las actuales. Rezó el Ángelus y elogió la construcción en un discurso en castellano. Fue a la catedral antes de comer con el cardenal Narcís Jubany. Luego mantuvo un encuentro con decenas de miles de trabajadores y representantes de empresas, para acabar el día en el baño de masas ante las más de 130.000 personas que fueron a verle al Camp Nou, donde dio misa.

El baño fue doble: la lluvia castigó a muchos de los asistentes. El presidente del Barça, Josep Lluís Núñez, le hizo entrega del carnet del club, con el número 108.000. Aunque el diluvio se mantuvo, en el Camp Nou los fieles sufrieron menos la situación que los de Montserrat. Por la noche, el Papa abandonó Barcelona, y nunca regresó a la ciudad. En el recuerdo quedó una estancia corta, difícil y muy ilustrativa para el nacionalismo catalán, que siempre se consideró castigado por la Iglesia española y que de repente se dio cuenta de que el Papa era más amigo de sus detractores.

28 años después

Pese a que el Papa polaco volvió a España varias veces, nunca pisó de nuevo Barcelona. Tuvieron que pasar 28 años exactos, día por día, para que otro Pontífice, su sucesor, Benedicto XVI, lo hiciera. Joseph Ratzinger ya había visitado una vez España, y la segunda empezó con una breve estancia en Santiago de Compostela, el 6 de noviembre del 2010, para la celebración del Año Compostelano. Al final del día, voló a Barcelona, donde durmió en el Palacio Episcopal, como hará León XIV.

Benedicto XVI celebra una misa solemne de consagración de la Sagrada Familia, en 2010. / JESÚS DIGES / POOL

La visita de Benedicto XVI, el 7 de noviembre de 2010, fue, de alguna manera, un resarcimiento en comparación con la de Juan Pablo II. El objetivo de ese segundo viaje papal a Barcelona era claro: el Papa debía consagrar la Sagrada Família. Aquello se convirtió en un punto de inflexión para la basílica.

Hay una coincidencia general, empezando por los actuales gestores de las obras del templo, en que tras aquella visita la Sagrada Família dio un salto mundial en interés. Crecieron las visitas. Y en Barcelona tuvo un efecto local: se diría que fue entonces cuando mucha de la ciudadanía se dio cuenta de que la basílica se acabaría de construir algún día, algo que parecía no tener fecha hasta entonces.

El papa Benedicto XVI ante la puerta de la Sagrada Familia antes de consagrarla como basílica. / ANDRÉS BALLESTEROS / POOL

Matices de la tercera visita

Pese a que durmió en la ciudad, la visita de Benedicto XVI fue sucinta. Estuvo 24 horas en la ciudad. Además de dar misa en la Sagrada Família, donde empleó el catalán como lo hará León XIV ahora, visitó el Hospital del Nen Déu, que atiende a personas con discapacidad intelectual. Su paso fue fugaz, pero sin problemas ni conflictos.

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Pantalla en la calle Sicilia durante la visita del papa Benedicto XVI. / Marta Jordi

Ahora, a la tercera, se espera contar con la ‘mejor’ visita papal. La más larga y la que tiene más actos previstos. Está por ver cómo se salda la cuestión del uso del catalán en la bendición de la Torre de Jesús, verdadero eje del viaje del papa Prevost a la capital catalana. Pero, por lo demás, no se espera lluvia: se prevén jornadas soleadas y calurosas.