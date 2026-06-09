Rubí proyecta 7.000 nuevas viviendas para encarar un crecimiento demográfico de 9.000 vecinos la próxima década

El esperado Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) de Rubí entra en una fase decisiva de su tramitación. El Ayuntamiento llevará al Pleno municipal de junio el documento para su aprobación inicial, un paso decisivo para avanzar en el proceso urbanístico y ambiental que debe culminar con la validación definitiva de la Generalitat. Dos de las principales conclusiones del POUM son la previsión de 7.028 viviendas y un crecimiento demográfico de 9.200 vecinos hasta el año 2024, lo que representa una subida del 11,3.

El planeamiento, presentado este pasado lunes por el gobierno municipal, está llamado a definir el modelo de ciudad de las próximas décadas. La alcaldesa, Ana María Martínez, ha destacado que el documento pretende abrir "el debate del Rubí futuro" y planificar la ciudad "pensando tanto en los vecinos actuales como en quienes vivirán en el municipio dentro de veinte años".

La aprobación inicial llegará después de varios años de trabajo técnico y participación ciudadana. El proceso arrancó formalmente en septiembre de 2023 con la aprobación del Programa de Participación Ciudadana y dio un nuevo paso en junio de 2024 con la exposición pública del Avance del POUM.

Según las previsiones recogidas en el documento, la población pasaría de los actuales 81.523 habitantes a 90.719 en el año 2041, lo que supone un incremento de unas 9.200 personas, equivalente a un 11,3%. El Ayuntamiento defiende que este aumento se ha calculado teniendo en cuenta la capacidad del municipio para absorber el crecimiento sin comprometer la calidad de vida ni los servicios existentes.

Uno de los ejes principales del nuevo planeamiento es la apuesta por la transformación de los espacios ya urbanizados frente a la ocupación de nuevos suelos. El POUM identifica 51 ámbitos de actuación entre planes de mejora urbana, polígonos de actuación urbanística y planes parciales. El objetivo es recuperar espacios infrautilizados, renovar tejidos urbanos consolidados y transformar antiguos sectores industriales, reduciendo así la presión sobre los entornos naturales.

Más de 7.000 viviendas y una amplia reserva protegida

El documento contempla un potencial de 7.028 nuevas viviendas para responder tanto al crecimiento demográfico previsto como a las actuales dificultades de acceso a la vivienda. Más de 5.300 pisos se desarrollarían en nuevos sectores urbanísticos y cerca de 1.720 se ubicarían en solares vacíos ya existentes dentro de la trama urbana.

Uno de los aspectos más destacados es el peso de la vivienda protegida. De las 5.309 viviendas previstas en nuevos sectores, 3.267 tendrán algún régimen de protección pública. En el suelo urbanizable residencial, la reserva alcanzará el 65%, quince puntos por encima del mínimo legal exigido. El concejal de Medioambiente y Transición Ecológica, Andrés Medrano, define el documento como "el POUM de la vivienda" y aseguró que el Ayuntamiento ha optado por ir "mucho más allá de lo que establece la ley" en materia de vivienda protegida.

El nuevo planeamiento incorpora una agenda de actuaciones dividida en tres periodos de seis años para coordinar el desarrollo urbanístico con las infraestructuras necesarias. Entre las actuaciones previstas figuran nuevos puentes sobre la riera, mejoras en conexiones estratégicas, la ampliación de accesos a urbanizaciones, nuevas intervenciones para aumentar la permeabilidad de la red ferroviaria y la creación de un aparcamiento intermodal vinculado a la futura estación de Ferrocarrils de la Generalitat en La Llana. La intención es que las infraestructuras se ejecuten antes de que los nuevos desarrollos generen una mayor demanda de movilidad.

Una ciudad más verde y conectada

La propuesta urbanística también refuerza la protección de los espacios abiertos y limita el crecimiento extensivo sobre suelo natural. La riera de Rubí se consolida como eje vertebrador de la red de espacios libres y se plantea una nueva relación entre el entorno urbano y los espacios naturales. Además, el POUM apuesta por fomentar los desplazamientos a pie y en bicicleta, crear una red de ejes verdes urbanos y desarrollar una anilla verde de unos 20 kilómetros que conectará espacios naturales, agrícolas y urbanos del municipio.

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El documento incorpora igualmente criterios vinculados a la accesibilidad, la perspectiva de género, la proximidad de los servicios y la modernización de la actividad industrial, uno de los rasgos económicos distintivos de la ciudad. Tras la aprobación inicial prevista para este mes de junio, el nuevo POUM deberá superar nuevas fases de exposición pública, evaluación ambiental y aprobación provisional por parte del pleno municipal. El último paso corresponderá a la Comisión de Territorio de Catalunyaa, que tendrá la última palabra sobre el documento que definirá el crecimiento y la transformación de Rubí durante las próximas décadas.