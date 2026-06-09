Robo sacrílego en una iglesia de Barcelona antes de la visita del Papa: sustraído el sagrario con las hostias y objetos litúrgicos

La comunidad de fieles de un barrio humilde de Barcelona vive los días de visita papal con gran tristeza. Su desasosiego nada tiene que ver con León XIV, sino con el robo sacrílego que ha sufrido su iglesia este domingo por la noche. La parroquia de Nuestra Señora de Fátima del Turó de la Peira, fundada en 1957 y desde los 80 situada en la calle Aneto, ha perdido su sagrario de mármol y plata con las hostias consagradas dentro, una vinajera y cálices litúrgicos, un rosario de gran valor sentimental, la corona de la virgen de Fátima y una pesada escultura de la Virgen del Pilar decorada con oro y plata.

La sustracción va más allá de la simple pérdida material, porque supone la profanación del espacio más sagrado del templo, el pequeño receptáculo de las hostias. Por ello, el Arzobispado de Barcelona ha tenido que enviar de urgencia dos sacerdotes este martes a las 10h de la mañana a oficiar una misa de desagravio y volver a consagrar el espacio. Una intervención imprevista en un día muy complicado para la Iglesia barcelonesa, atareada con la llegada a mediodía del Pontífice.

La parroquia Nuestra Señora de Fátima de Nou Barris ha sufrido un robo sacrílego la víspera de la llegada del Papa a Barcelona / Cedida

Portavoces de los Mossos d’Esquadra confirman a EL PERIÓDICO los bienes robados y sitúan los hechos entre las 21h y 22h de la noche. La policía catalana acudió al lugar anoche a tomar declaración y tiene una “investigación abierta” para hallar los objetos, cuyo valor resulta muy difícil cuantificar. Se da la circunstancia que el rector, el padre Alfredo Valladares, está hospitalizado y ha sabido del suceso por un mensaje personal del cardenal Joan Josep Omella desde Madrid.

Fuentes de la parroquia explican que justamente habían celebrado Corpus este domingo con una procesión por todo el barrio. Es una fiesta precisamente dedicada a la Eucaristía y a venerar las hostias sagradas. Como suelen hacer, al atardecer dejaron abierto un par de horas un espacio de una capilla, con acceso directo desde la calle pero separada del resto de iglesia por un cristal, para que los vecinos que lo deseen puedan rezar o tener un momento de recogimiento a solas. Cuando el voluntario encargado regresó para cerrar del todo el templo, constató que alguien había reventado el cristal, accedido al interior y robado los distintos objetos. Llamaron a la policía y denunciaron lo sucedido.