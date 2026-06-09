Musulmanes, evangélicos y ateos ante la visita del Papa a Barcelona: interés por el discurso y desapego por el coste del viaje

Casi la mitad de la población de Barcelona se identifica con una religión. De ese 48,1% que confiesa que sí cree, el 79,8% se declara católico, aunque no sea practicante. A tenor de los datos que figuran en la encuesta de servicios municipales que el ayuntamiento elaboró en 2025, se extrapola que el 38% de los vecinos de la capital catalana se adscribe al catolicismo. Dicho de otro modo, León XIV llega este martes a una urbe secularizada (según el mismo sondeo, solo el 15,7% se define como creyente practicante) y que cada vez es más mestiza, también en cuestiones de fe, con casi dos terceras partes de los barceloneses ajenos a la iglesia que se rige desde el Vaticano. Esa Barcelona, la que no comulga con el pontífice, no vive la expedición papal de forma uniforme. La atención por la visita, el desapego y la crítica conviven por igual según a quien se pregunte entre las entidades representativas de otros credos presentes en Barcelona.

Mohamed El Ghaidouni preside la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya. Asegura que la comunidad musulmana “sigue con interés” el viaje del Papa. “Se trata de una figura religiosa de relevancia mundial, cuya voz tiene una influencia significativa en cuestiones sociales, éticas y humanitarias”, incide. El Ghaidouni añade que, aunque la agenda de León XIV en Barcelona esté dirigida ante todo a los católicos, “muchos musulmanes la perciben también como una oportunidad para reforzar los mensajes de convivencia, respeto mutuo y diálogo”.

“La vemos como una visita lejana”, responde Guillem Correa, secretario general del Consell Evangèlic de Catalunya. Asimismo, piensa que los actos del pontífice en Barcelona “reavivarán la fe de los católicos”. “En un mundo tan materialista, fomentar los valores de espiritualidad siempre es bueno”, manifiesta. El dirigente de la entidad que congrega a las comunidades protestantes asistirá invitado a la misa de la Sagrada Família. Explica que “no será una celebración litúrgica compartida” y no prevé que haya mayor opción de contacto con León XIV.

“Nos encantaría explicarle al Papa, como también al presidente del Gobierno o cualquiera que esté dispuesto a escucharnos, en qué situaciones hemos avanzado gracias a la democracia y cuáles son todavía un privilegio para la Iglesia católica, como el derecho de cofinanciación por la asignación tributaria que, a diferencia de un país tan católico como Italia, aquí no tenemos las demás confesiones”, lamenta Correa. “Siempre hemos defendido la igualdad y los derechos de todas las minorías religiosas de nuestro país -recalca-. Es evidente que la Iglesia católica tiene un peso en nuestra sociedad y lejos de nuestra intención menospreciarlo, pero eso no quiere decir que los otros no tengamos el derecho de ser tratados con igualdad de condiciones, con una exquisita neutralidad por parte del Estado”.

En paralelo, una cuarentena de organizaciones se ha adherido la campaña ‘Jo no t’espero’, que se concentrará en el Born este martes para abogar por la laicidad y contra los “privilegios públicos” a la gira de León XIV en España. Uno de los firmantes es Ateus de Catalunya. Su presidente, Albert Riba, afirma que no se oponen al viaje del Papa: “Que venga nos es igual, es un turista más de los muchos millones que vienen. Lo que nos preocupa y nos indigna son las reverencias de las autoridades políticas”.

La Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona se han comprometido a financiar parte de la logística de los eventos del pontífice durante las 48 horas que permanecerá en Catalunya. “No es correcto que, en un estado aconfesional, se gaste dinero en una historia como esta”, censura Riba. “Tampoco lo es que se reciba en el Congreso a un señor que es jefe de un estado microscópico, en el que no hay democracia, en el que las mujeres están discriminadas y que esconde a delincuentes como pederastas. Si viniera un autócrata de otro país, ¿se le recibiría en estas condiciones?”, plantea.

Mensaje por la paz

Al igual que en Madrid, los discursos de León XIV en Barcelona se van a analizar en detalle. El Ghaidouni agradece en especial al pontífice que predique por la “dignidad humana”, la “cultura de la paz” y el “respeto mutuo”. De tener ocasión de departir con él, le animaría a promover el “encuentro entre creyentes de distintas confesiones, especialmente entre las nuevas generaciones, para combatir los prejuicios”.

“Le pediríamos que continúe alzando su voz en favor de las poblaciones que sufren conflicto, pobreza, discriminación o desplazamiento forzoso en cualquier lugar del mundo”, enfatiza El Ghaidouni. También valora el papel del Papa para acabar con los conflictos en Oriente Próximo. “Hoy más que nunca, en la región se necesitan voces que contribuyan a la desescalada, la justicia y la reconciliación entre los pueblos”, prescribe.

El Consell Evangèlic de Catalunya rubricó hace poco la Declaración de Barcelona. Ante el devenir del mundo, denuncia a los gobernantes totalitarios, los señores de la guerra y los genocidas, entre otros. Su contenido conjuga bien con el mensaje de León XIV. “En la afirmación de la justicia social, a favor de la paz, contra las guerras, contra estos grandes hombres y mujeres que controlan el mundo y en contra de los algoritmos que hacen que la gente sea manipulada, estamos de acuerdo con el Papa y con cualquier persona que exprese exactamente lo que creemos, pensamos y practicamos”, declara Correa.

Ante las aportaciones de las administraciones públicas para costear la operativa del programa protagonizado por el pontífice, el representante de la comunidad protestante responde que debería existir equidad. “Sería fantástico que se hiciera exactamente igual con las otras confesiones, y con la característica de la sobriedad, sin derrochar recursos porque son escasos -postula-. No estamos para recomendar a nadie qué debe hacer pero, si pudiéramos acceder también a ese tipo de recursos, quisiéramos vivirlo desde la máxima sobriedad, porque forma parte de la definición de la iglesia, aunque es muy difícil hoy en día por los requerimientos técnicos y de seguridad”.

Riba cuestiona que se pueda catalogar a León XIV de referente moral. “No le critico ni le conozco, pero no ha modificado la política del Vaticano, o no ha podido hacerlo”, destaca. El presidente de Ateus de Catalunya opina que la expedición papal viene a “reafirmar y mantener los privilegios de la Iglesia" y "conseguir que el Estado no camine hacia la laicidad sino en la dirección contraria”. También advierte en contra de que, con el foco puesto en la bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, la visita incentive aún más el turismo. “Seguir aumentándolo no es bueno”, avisa Riba.