'Rocafonda, Territori Lamine'
Una nueva exposición fotográfica retrata el paisaje cotidiano del barrio de Mataró que vio crecer a Lamine Yamal
La muestra se inaugura este 10 de junio y se podrá visitar durante un mes
Rocafonda, entre el éxito de Lamine y el olvido: "Aquí no ha habido una transformación social"
El Col·legi de Periodistes de Catalunya inaugurará este miércoles 10 de junio la exposición fotográfica 'Rocafonda, Territori Lamine'. La muestra, formada por una treintena de fotografías, se podrá visitar en la sede barcelonesa del Col·legi (Rambla de Catalunya, 10), hasta el 10 de julio.
Según ha destacado el Col·legi de Periodistes en un comunicado, la exposición se basa en "una mirada periodística al barrio de Mataró en que creció Lamine Yamal, hoy una de las figuras más destacadas del fútbol mundial". Los organizadores de la muestra subrayan la celebración más icónica del 'crack' barcelonista en que homenajea a Rocafonda formando con las manos el 304, el código postal del barrio en que el jugador desarrolló su talento deportivo.
La muestra responde al trabajo para documental la realidad social y humana del periodista Miquel Àngel Violan y el fotoperiodista Manel Antolí, que han recorrido las calles del barrio y "han captado el paisaje cotidiano con la mirada del periodismo visual". Es resultado, explica el Col·legi, de "un retrato honesto y cercano de un entorno que ha resultado un contexto vital en la carrera de Yamal".
La exposición queda enmarcada en la llamada 'Trilogia Flick', el proyecto audiovisual de Miquel Àngel Violan sobre el entrenador del F.C. Barcelona. Esta trilogía incluye un retrato biográfico de Lamine Yamal y "una reflexión sobre el impacto social de figuras deportivas con proyección global".
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