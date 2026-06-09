Objetivo de fomentar el relevo generacional
El municipalismo catalán pide blindar legalmente la figura del electo local para "situarla en el lugar que merece"
La ACM aprueba un decálogo que pone en valor la política municipal para sacar adelante a finales de año un Estatuto del Electo Local
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Cada vez hay más preocupación en el municipalismo catalán por atraer talento y blindar el prestigio del mundo local. La dificultad de encontrar relevo generacional salpica a ámbitos tan clave para los municipios como la despoblación, los funcionarios municipales o el comercio local. La Associació Catalana de Municipis (ACM) extiende ahora la alarma al campo de los electos locales, es decir, a los alcaldes y concejales de los ayuntamientos de Catalunya. Con el propósito de "reforzar su figura" y "garantizar el relevo generacional", la ACM ha aprobado este 9 de junio un 'Decálogo del municipalismo para el Estatuto del Electo Local'.
En la ACM trabajan con la idea de que este decálogo funcione como semilla del Estatuto definitivo, cuya aprobación está prevista para el próximo mes de noviembre. Y que éste, a su vez, opere como "instrumento que impulse cambios de todo tipo, pero especialmente legislativos, para situar la figura del electo local en el lugar que le corresponde en nuestra sociedad". El municipalismo catalán pretende que el Estatuto refuerce la necesidad de blindar legalmente la figura de los electos locales.
El nuevo código contempla una hoja de ruta basada en reivindicar la democracia local como base de la calidad democrática de Catalunya; poner en valor el compromiso público; facilitar el acceso a la representación política local y dignificar su ejercicio; reforzar la formación de los electos locales; o reconocer el valor profesional y humano de la experiencia electiva.
Los trabajos del Estatuto del Electo Local empezaron el pasado mandato para elaborar "un texto de referencia para poner en valor el municipalismo y, sobre todo, la labor que miles de ciudadanos han llevado a cabo desde las elecciones municipales de 1979", explican desde la ACM. La asociación municipalista lamenta que, "pese a la buena valoración por parte de la ciudadanía", las condiciones para ejercer la responsabilidad y su ejercicio reconocimiento "no han recibido el trato adecuado a nivel político y legislativo".
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