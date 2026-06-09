En Barcelona
MAPA | Así afecta este martes a los vecinos de Ciutat Vella la visita de León XIV: controles y cortes de acceso
Más de un millar de agentes de Policía y Guardia Civil velarán por la seguridad del Papa en Catalunya
Más de 6.000 policías para la visita de León XIV a Barcelona: cortes de tráfico y llegada en 'papamóvil' a la Sagrada Familia por Rosselló
El dispositivo especial de movilidad y seguridad con motivo de la visita del papa León XIV, que tiene lugar del 9 al 11 de junio, que ha diseñado el Ayuntamiento de Barcelona y los Mossos d'Esquadra genera numerosas restricciones a comerciantes y vecinos de las zonas que en las que se desarrolla la visita.
En Ciutat Vella, el entorno de la Catedral y del Palacio Episcopal queda con restricciones de tráfico y estacionamiento desde las 07.00 horas del lunes 8 de junio hasta las 10.00 horas del jueves 11 de junio. Tampoco se pueden aparcar motos, ciclomotores o bicicletas en acera, en avenida Catedral, entre plaza Antoni Maura y plaza Nueva.
En el Raval, las calles del entorno de la iglesia de Sant Agustí y la plaza Gardunya sufrirán cortes totales de circulación el martes día 9 y especialmente el miércoles 10 de junio, con controles de acceso y regulación de peatones en los momentos de máxima afluencia, que coincidirá con la visita del Pontífice a la parroquia de Sant Agustí del Raval el día 10 por la tarde. Tampoco se podrá aparcar en la calle Hospital, desde la Rambla hasta Rambla del Raval, toda la plaza de la Gardunya, la calle Jerusalén, la plaza Sant Agustí y la calle Arc de Sant Agustí desde las calles Hospital hasta Sant Pau.
Vecinos y comerciantes únicamente podrán acceder si acreditan que residen en la zona. Durante la celebración de los eventos y la estancia papal también se impedirá el paso de los visitantes a estos monumentos, ya que habrá numerosos controles policiales que lo impidan.
Tres jornadas diferenciadas
La visita se desarrollará a lo largo de tres jornadas diferenciadas. El día 9 de junio está prevista la llegada del Santo Padre al aeropuerto y los primeros actos en la Catedral y en el Estadio Olímpico de Montjuïc. El día 10 se celebrarán los actos centrales, especialmente en el ámbito de Ciutat Vella y en la Sagrada Família, mientras que el día 11 se producirá la salida y la desactivación progresiva del dispositivo. Esta planificación supone que algunas afectaciones a la movilidad se extiendan antes y después de los principales días de los actos.
El dispositivo se ha diseñado con un triple objetivo: asegurar el correcto desarrollo de los actos previstos; garantizar que los vecinos y vecinas de las zonas afectadas dispongan de toda la información y alternativas necesarias para mantener su actividad diaria y facilitar una buena experiencia tanto a la ciudadanía como a las personas visitantes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Controlado el incendio en la planta de Montesa Honda en Santa Perpètua de Mogoda, que acaba con la nave colapsada y 150 evacuados
- Incendio en la fábrica de Honda en Santa Perpètua de Mogoda: última hora y afectaciones
- Las próximas semanas os llegará un nuevo recibo': miles de hogares del área de Barcelona reciben la carta de pago del Tributo Metropolitano
- La cadena de montaje manual de la industria del autobús de Arbúcies desafía la automatización global
- Albiol insiste en retirar ayudas a las familias de alumnos absentistas
- La noria más alta de España cambia de ubicación en Barcelona y ofrece nuevas vistas del Mediterráneo
- Enric Puig: 'No esperaba que a los 80 años me llamaran para coordinar la visita de León XIV, cuando vino Benedicto XVI tenía 64
- Badalona estrenará en el barrio de Artigues la primera zona verde de aparcamiento de la ciudad