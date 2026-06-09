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MAPA | Así afecta este martes a los vecinos de Ciutat Vella la visita de León XIV: controles y cortes de acceso

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Terraza con vistas a la Catedral del Casal del Metge

Terraza con vistas a la Catedral del Casal del Metge / MEROLLI GABRIELE

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El dispositivo especial de movilidad y seguridad con motivo de la visita del papa León XIV, que tiene lugar del 9 al 11 de junio, que ha diseñado el Ayuntamiento de Barcelona y los Mossos d'Esquadra genera numerosas restricciones a comerciantes y vecinos de las zonas que en las que se desarrolla la visita.

En Ciutat Vella, el entorno de la Catedral y del Palacio Episcopal queda con restricciones de tráfico y estacionamiento desde las 07.00 horas del lunes 8 de junio hasta las 10.00 horas del jueves 11 de junio. Tampoco se pueden aparcar motos, ciclomotores o bicicletas en acera, en avenida Catedral, entre plaza Antoni Maura y plaza Nueva.

Mapa de ubicación de CIUTAT VELLA

En el Raval, las calles del entorno de la iglesia de Sant Agustí y la plaza Gardunya sufrirán cortes totales de circulación el martes día 9 y especialmente el miércoles 10 de junio, con controles de acceso y regulación de peatones en los momentos de máxima afluencia, que coincidirá con la visita del Pontífice a la parroquia de Sant Agustí del Raval el día 10 por la tarde. Tampoco se podrá aparcar en la calle Hospital, desde la Rambla hasta Rambla del Raval, toda la plaza de la Gardunya, la calle Jerusalén, la plaza Sant Agustí y la calle Arc de Sant Agustí desde las calles Hospital hasta Sant Pau.

Vecinos y comerciantes únicamente podrán acceder si acreditan que residen en la zona. Durante la celebración de los eventos y la estancia papal también se impedirá el paso de los visitantes a estos monumentos, ya que habrá numerosos controles policiales que lo impidan.

Tres jornadas diferenciadas

La visita se desarrollará a lo largo de tres jornadas diferenciadas. El día 9 de junio está prevista la llegada del Santo Padre al aeropuerto y los primeros actos en la Catedral y en el Estadio Olímpico de Montjuïc. El día 10 se celebrarán los actos centrales, especialmente en el ámbito de Ciutat Vella y en la Sagrada Família, mientras que el día 11 se producirá la salida y la desactivación progresiva del dispositivo. Esta planificación supone que algunas afectaciones a la movilidad se extiendan antes y después de los principales días de los actos.

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El dispositivo se ha diseñado con un triple objetivo: asegurar el correcto desarrollo de los actos previstos; garantizar que los vecinos y vecinas de las zonas afectadas dispongan de toda la información y alternativas necesarias para mantener su actividad diaria y facilitar una buena experiencia tanto a la ciudadanía como a las personas visitantes.

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