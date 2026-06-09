Barcelona adjudica a Acsa el mantenimiento integral del Parc del Fòrum por 900.000 euros

La empresa Acsa Obras e Infraestructuras, S.A.U., del grupo Sorigué, ha resultado adjudicataria del contrato licitado por el Ayuntamiento de Barcelona para el servicio de mantenimiento integral del Parc del Fòrum. La contrata prevé la prestación del servicio durante los dos próximos años por un importe de adjudicación, IVA incluido, de 899.078 euros.

La decisión se ha dado a conocer en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. A la licitación se presentaron una decena de empresas, y a nueve de ellas se les admitió la oferta presentada: Serveis Integrals de Manteniment Rubatec SA; Serveo Servicios SA; Acciona Facility Services SA; Istem SL; Veolia Serveis Catalunya SAU; General Quatro SL; Tecnocontrol Servicios SA; Axer Instalaciones y Tecnología SLU. La oferta de Elecnor Servicios y Proyectos SAU, sin embargo, fue inadmitida, según indica la empresa municipal Barcelona de Serveis Municipals (BSM) en la resolución de adjudicación, porque "no aportó la justificación en el trámite concedido al efecto para acreditar la viabilidad de su oferta y desvirtuar la presunción de baja anormal o desproporcionada".

Los pliegos de la licitación recogen la obligación de la adjudicataria de impulsar "todas y cada una de las acciones encaminadas a velar por la seguridad, el buen funcionamiento, la eficiencia energética y de consumos, y la correcta puesta en marcha de todos los equipos y elementos integrantes" de las instalaciones gestionadas por BSM, así como "la reparación para restablecer las condiciones de funcionamiento de algún elemento, sistema, instalación o equipo" ante eventuales incidencias.

En este sentido, BSM diferencia entre el mantenimiento programado y el no programado, e indica en los pliegos que, "si la avería pone en riesgo la seguridad de las personas, la reparación comenzará sin una planificación previa y con carácter de emergencia o urgencia", a diferencia de los casos en los que no existan riesgos para los usuarios, en los que "se podrá planificar la reparación dentro de los plazos establecidos" en la citada contratación.

Pese a que la duración del contrato adjudicado es de dos años, la memoria de la licitación prevé la posibilidad de tres prórrogas, de un año cada una, a contar desde la primera fecha de entrada en vigor del contrato. A ese cómputo global de la contrata es el que hace referencia el valor estimado de la licitación de 2,4 millones de euros.

Necesidades técnicas en eventos culturales

Los pliegos del contrato de mantenimiento del Fòrum incluyen 283.039 euros para los servicios de mantenimiento preventivo general y específico, conductivo, técnico legal, pequeño correctivo y servicio de guardia del parque todos los días del año. Las prescripciones aseguran que la empresa responsable debe garantizar "un nivel de servicio óptimo del equipo o instalación" mediante revisiones planificadas, mediciones y monitoraje de parámetros para "advertir anomalías que puedan comportar averías inminentes".

Entre las obligaciones de la adjudicataria también están las actuaciones de mejora, aquellas "dirigidas a alargar la vida útil o reducir las actuaciones de mantenimiento de los equipos y espacios o la ampliación de instalaciones existentes para adecuarlas a las necesidades de la actividad". Estas mejoras podrán ser técnicas, operativas o de imagen, y el consistorio se reserva la posibilidad de adjudicar puntualmente algunos de estos trabajos a empresas externas o a los recursos propios.

Los pliegos de contratación también integra otros 460.000 euros de otras partidas, entre los que destacan 60.000 euros en concepto de asistencia a actos, con los que adjudicataria cubrirá las necesidades técnicas de eventos culturales, musicales, deportivos o de cualquier otra índole que requieran "de técnicos calificados que conozcan las instalaciones". En el servicio de guardia 24/365, la empresa deberá "dar respuesta ante cualquier eventualidad de urgencia de las instalaciones o dependencias".

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Los pliegos también atribuye a la empresa adjudicataria la responsabilidad de disponer de los medios materiales necesarios para estas intervenciones y la gestión del propio personal. En caso de precisar una subcontratación específica, Acsa deberá comunicarlo previamente y contar con la aprobación de la empresa municipal BSM.