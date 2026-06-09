Una línea de bus exprés conectará cada 15 minutos Sant Feliu y Sant Just Desvern con Barcelona

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) prolongará, a partir de este miércoles 10 de junio, el recorrido de la línea de bus metropolitano exprés X30, que hasta ahora conectaba Sant Just Desvern con la Diagonal, hasta la rambla de la Marquesa de Castellbell de Sant Feliu de Llobregat, cerca de la estación de Rodalies de ciudad del Baix Llobregat.

La actuación busca refrorzar la conexión metropolitana entre los municipios de Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern y Barcelona, así como mejorar el acceso al transporte público ferroviario. El AMB ha incorporado 20 nuevos autobuses articulados híbridos de 18 metros de longitud en el contrato, por lo que la línea X30 se prestará con vehículos articulados que permitirán incrementar la capacidad del servicio y reducir las aglomeraciones, explican fuentes metropolitanas.

“El incremento de usuarios de las líneas de bus metropolitano exprés, que ha subido un 16,6% en el primer cuatrimestre del año, confirma la consolidación de este servicio de bus de altas prestaciones del AMB como una alternativa competitiva al vehículo privado y pone de manifiesto la necesidad de continuar reforzando la capacidad y la cobertura territorial de las líneas exprés", ha explicado el vicepresidente de Movilidad, Transporte y Sostenibilidad del AMB, Carlos Cordón.

Hasta la fecha, la línea X30 tiene su origen en el barrio de Mas Lluí de Sant Just Desvern y conecta este sector residencial con el centro urbano del municipio y con la avenida Diagonal de Barcelona, de forma directa a través de la B-23. Con la nueva prolongación que se pone, la línea llegará hasta Sant Feliu de Llobregat (rambla de la Marquesa de Castellbell) y su estación de Rodalies (situada a sólo 250 metros a pie de la parada de salida de la línea), y ofrecerá nuevas oportunidades de movilidad a los ciudadanos de ambos municipios.

El AMB asegura que la prolongación de la línea X30 aporta beneficios como la conexión directa de Sant Feliu con la Diagonal de Barcelona; un nuevo acceso a Rodalies en Sant Just Desvern; y una mejora de la conexión entre Sant Feliu y Sant Just. La frecuencia de paso del X30 se mantendrá en 15 minutos los días laborables para consolidar la actual oferta de la línea. Sin embargo, el AMB alerta de que "se aplicarán algunos ajustes horarios para adaptar el servicio al nuevo recorrido, que requerirá la incorporación de un vehículo a adicional en circulación".

Las líneas de bus exprés consolidan su crecimiento

La línea X30 forma parte de la red de líneas exprés de bus metropolitano exprés, que se caracterizan por ofrecer recorridos más directos, con menos paradas y priorizar las vías rápidas para reducir los tiempos de viaje. Este servicio de altas prestaciones del AMB empezó con la línea X95 (E95 en ese momento) en 2018 y actualmente ya cuenta con una decena de líneas. Concretamente, son las siguientes: X30, X43, X70, X79, X80, X83, X84, X86, X95 y X97.

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Durante el primer cuatrimestre de 2026, la demanda del conjunto de las líneas de Bus Metropolitano Exprés del AMB ha crecido un 16,6 % respecto al mismo período de 2025, y un 32,5 % respecto al mismo período de 2024.