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Programa 'Barcelona 2046'

Jóvenes líderes de Barcelona Global proponen cuatro soluciones para los retos de la ciudad

Los participantes de la séptima edición de la iniciativa han trasladado sus ideas y soluciones a la teniente de alcalde Maria Eugènia Gay

Encuentro de participantes del programa Barcelona 2046 con Maria Eugenia Gay

Encuentro de participantes del programa Barcelona 2046 con Maria Eugenia Gay / BARCELONA GLOBAL

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Los jóvenes participantes en la séptima edición del programa de liderazgo Barcelona 2040, impulsado por Barcelona Global, han presentado al ayuntamiento de la capital catalana cuatro propuestas para afrontar algunos de los principales retos de la ciudad en la próxima década. Los participantes han trasladado sus ideas y soluciones a la teniente de alcalde Maria Eugènia Gay, informa la entidad en un comunicado este martes.

Las propuestas dan respuesta a los desafíos que tiene la ciudad en turismo, preservación del comercio de proximidad, la participación en grandes eventos deportivos y adaptación al cambio climático. El programa Barcelona 2040 tiene el objetivo de formar y conectar al talento joven, dar a conocer Barcelona desde todos los ámbitos y desarrollar propuestas de futuro para la ciudad.

Encuentro de jóvenes participantes del programa 'Barcelona 2046' con Maria Eugenia Gay

Encuentro de jóvenes participantes del programa 'Barcelona 2046' con Maria Eugenia Gay / Barcelona Global

La primera propuesta, bautizada 'Real BCN', plantea crear un distintivo para reconocer establecimientos y experiencias vinculadas genuinamente a la ciudad, con criterios como cultura local, sostenibilidad, cocina catalana, kilómetro cero, antigüedad, inclusión e innovación. Un comité público-privado y una campaña de promoción orientarían también el turismo hacia experiencias de más valor y más conectadas con la vida real de Barcelona. Por otro lado, el proyecto 'Sistema de Relevo Comercial de Barcelona' connectaría propietarios próximos al cierre con jóvenes emprendedores interesados en continuar su legado para evitar la pérdida de comercios de barrio por falta de relevo generacional.

En tercer lugar, 'Barcelona Esperit 92' propone facilitar la participación de residentes metropolitanos en grandes eventos deportivos mediante acceso preferente, dorsales reservados, actividades y entrenamientos. Finalmente, 'Fresc.cat' plantea una aplicación de rutas frescas que priorice sombra, arbolado y refugios climáticos, usando los datos para mejorar los corredores urbanos y la infraestructura de sombra.

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La edición de este año se ha desarrollado desde octubre y ha contado con 33 participantes de 27 a 33 años, que han celebrado 11 sesiones, con 42 ponentes y dos dinámicas de grupo. El miembro de la Comisión Ejecutiva de Barcelona Global Josep Lluís Sanfeliu ha afirmado que el programa "es una invitación a mirar la ciudad a largo plazo".

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