Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Papa BarcelonaTráfico BarcelonaSelectividadBarcelonaVerano joven 2026MedicamentosProfesoresCaza europeoJubilaciónLince Ibérico
instagramlinkedin

En la avenida de la Generalitat

Detenidos siete menores por robar un teléfono móvil a una adolescente en Santa Coloma de Gramenet

La policía logró encontrar el dispositivo y devolvérselo a su propietaria

Los Mossos detienen a dos adultos y a un menor por quince robos de móviles en Barcelona

Un agente de los Mossos d'Esquadra frente a un vehículo policial

Un agente de los Mossos d'Esquadra frente a un vehículo policial / Oscar Bayona / RG7

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

Santa Coloma de Gramenet
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Agentes de los Mossos d'Esquadra y de la Policía Local de Santa Coloma de Gramenet detuvieron el 5 de junio a un hombre mayor de edad y a siete menores como presuntos autores de un delito de robo con violencia.

Los agentes recibieron un aviso en que se informaba de que un grupo de personas habría intimidado a una menor y le habría sustraído el teléfono móvil que llevaba en las manos.

Gracias a la geolocalización del terminal robado, los agentes se desplazaron hasta la avenida Generalitat, donde localizaron a un grupo de ocho personas que coincidían plenamente con la descripción facilitada. A pocos metros del lugar, los policías encontraron el dispositivo sustraído y pudieron devolvérselo a la víctima.

Noticias relacionadas y más

Seis de los menores quedaron en libertad después de declarar en sede policial, mientras que el séptimo fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores. En cuanto al detenido mayor de edad, el 7 de junio pasó a disposición judicial ante el juzgado de guardia de Santa Coloma.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Cortes de tráfico en Barcelona: empiezan las afectaciones a la movilidad en Ciutat Vella y Montjuïc por la visita del Papa
  2. La cadena de montaje manual de la industria del autobús de Arbúcies desafía la automatización global
  3. Las próximas semanas os llegará un nuevo recibo': miles de hogares del área de Barcelona reciben la carta de pago del Tributo Metropolitano
  4. La noria más alta de España cambia de ubicación en Barcelona y ofrece nuevas vistas del Mediterráneo
  5. Incendio en la fábrica de Honda en Santa Perpètua de Mogoda: última hora y afectaciones
  6. Albiol insiste en retirar ayudas a las familias de alumnos absentistas
  7. Esta es la ruta por la que los barceloneses podrán ver a León XIV ir en papamóvil a la Sagrada Família
  8. El 'nuevo' Tributo Metropolitano se cobrará hasta el 31 de julio en una treintena de municipios del área de Barcelona

Detenidos siete menores por robar un teléfono móvil a una adolescente en Santa Coloma de Gramenet

Detenidos siete menores por robar un teléfono móvil a una adolescente en Santa Coloma de Gramenet

DIRECTO | Restablecida la circulación de Rodalies tras una segunda incidencia

DIRECTO | Restablecida la circulación de Rodalies tras una segunda incidencia

El Papa León XIV inicia su visita a Barcelona en la Catedral con un llamamiento a la unidad en catalán y castellano

El Papa León XIV inicia su visita a Barcelona en la Catedral con un llamamiento a la unidad en catalán y castellano

Directo | Unas 6.000 personas acuden a la Catedral para ver el primer acto barcelonés del Papa

Directo | Unas 6.000 personas acuden a la Catedral para ver el primer acto barcelonés del Papa

Los jóvenes del Papa toman la plaza de la Catedral para recibirle en Barcelona: “Es como ver a Jesús en la Tierra”

El municipalismo catalán pide blindar legalmente la figura del electo local para "situarla en el lugar que merece"

Robo sacrílego en una iglesia de Barcelona antes de la visita del Papa: sustraído el sagrario con las hostias y objetos litúrgicos

Robo sacrílego en una iglesia de Barcelona antes de la visita del Papa: sustraído el sagrario con las hostias y objetos litúrgicos

Reus inaugura una estatua de Antoni Gaudí junto a la iglesia de la Prioral y reivindica el origen del genio universal

Reus inaugura una estatua de Antoni Gaudí junto a la iglesia de la Prioral y reivindica el origen del genio universal