En la avenida de la Generalitat
Detenidos siete menores por robar un teléfono móvil a una adolescente en Santa Coloma de Gramenet
La policía logró encontrar el dispositivo y devolvérselo a su propietaria
Los Mossos detienen a dos adultos y a un menor por quince robos de móviles en Barcelona
Agentes de los Mossos d'Esquadra y de la Policía Local de Santa Coloma de Gramenet detuvieron el 5 de junio a un hombre mayor de edad y a siete menores como presuntos autores de un delito de robo con violencia.
Los agentes recibieron un aviso en que se informaba de que un grupo de personas habría intimidado a una menor y le habría sustraído el teléfono móvil que llevaba en las manos.
Gracias a la geolocalización del terminal robado, los agentes se desplazaron hasta la avenida Generalitat, donde localizaron a un grupo de ocho personas que coincidían plenamente con la descripción facilitada. A pocos metros del lugar, los policías encontraron el dispositivo sustraído y pudieron devolvérselo a la víctima.
Seis de los menores quedaron en libertad después de declarar en sede policial, mientras que el séptimo fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores. En cuanto al detenido mayor de edad, el 7 de junio pasó a disposición judicial ante el juzgado de guardia de Santa Coloma.
- Cortes de tráfico en Barcelona: empiezan las afectaciones a la movilidad en Ciutat Vella y Montjuïc por la visita del Papa
- La cadena de montaje manual de la industria del autobús de Arbúcies desafía la automatización global
- Las próximas semanas os llegará un nuevo recibo': miles de hogares del área de Barcelona reciben la carta de pago del Tributo Metropolitano
- La noria más alta de España cambia de ubicación en Barcelona y ofrece nuevas vistas del Mediterráneo
- Incendio en la fábrica de Honda en Santa Perpètua de Mogoda: última hora y afectaciones
- Albiol insiste en retirar ayudas a las familias de alumnos absentistas
- Esta es la ruta por la que los barceloneses podrán ver a León XIV ir en papamóvil a la Sagrada Família
- El 'nuevo' Tributo Metropolitano se cobrará hasta el 31 de julio en una treintena de municipios del área de Barcelona