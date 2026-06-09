Detenidos siete menores por robar un teléfono móvil a una adolescente en Santa Coloma de Gramenet

Agentes de los Mossos d'Esquadra y de la Policía Local de Santa Coloma de Gramenet detuvieron el 5 de junio a un hombre mayor de edad y a siete menores como presuntos autores de un delito de robo con violencia.

Los agentes recibieron un aviso en que se informaba de que un grupo de personas habría intimidado a una menor y le habría sustraído el teléfono móvil que llevaba en las manos.

Gracias a la geolocalización del terminal robado, los agentes se desplazaron hasta la avenida Generalitat, donde localizaron a un grupo de ocho personas que coincidían plenamente con la descripción facilitada. A pocos metros del lugar, los policías encontraron el dispositivo sustraído y pudieron devolvérselo a la víctima.

Seis de los menores quedaron en libertad después de declarar en sede policial, mientras que el séptimo fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores. En cuanto al detenido mayor de edad, el 7 de junio pasó a disposición judicial ante el juzgado de guardia de Santa Coloma.