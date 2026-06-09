Cortes de tráfico en Barcelona: afectaciones a la movilidad este martes en Ciutat Vella y Montjuïc por la visita del Papa

La visita del Papa a Barcelona a partir de estge martes tendrá un impacto significativo en la movilidad de la capital catalana. Los cortes de tráfico y las restricciones para circular por Barcelona ya empezaron a aplicarse este lunes en algunos puntos de la ciudad este lunes. A todas estas medidas hay que añadir las protestas de profesroes previstas para hoy y mañana, así como la celebración de la selectividad, una situación que ha llevado a la Generalitat a recomendar el teletrabajo a quienes se desplazan habitualmente a la capital catalana.

Ciutat Vella, este martes

En Ciutat Vella, en los entornos de la Catedral y del Palacio Episcopal , hay restricciones de tráfico y de estacionamiento que se aplican desde las 7.00 horas de este lunes y hasta las 10.00 horas del jueves, una medida que incluye motos, ciclomotores y bicicletas en la acer) y quedarán cortados al tráfico los siguientes espacios:

Hospital (ambos lados), desde la Rambla hasta la rambla del Raval

Gardunya (toda la plaza)

Jerusalén (ambos lados), desde plaza de Gardunya hasta Hospital

San Agustín (toda la plaza)

Arco de San Agustín (ambos lados), desde Hospital hasta Sant Pau

Sants Montjuïc, este martes

El Eixample es el distrito que tendrá un impacto más intenso en cuanto a restricciones de tráfico, especialmente en la zona de la Sagrada Família. Además, este miércoles 10 de junio y la madrugada del día 11, se organizarña un amplio perímetro de seguridad con restricciones de circulación y estacionamiento que afectarán tanto a los grandes ejes viarios como a la red secundaria de calles. Esta configuración comportará desvíos generales de tráfico y una afectación notable en la red de autobuses.

Desde la plaza del Cinc d'Oros hasta la calle de Lepant, y entre las calles de Provença y Córcega, estará prohibido aparcar, quedando cortados al tráfico desde las 7.00 horas del día 10 de junio hasta las 2.00 horas del jueves 11 de junio los siguientes espacios:

Avenida Diagonal (ambos lados), desde plaza de Cinc d'Oros hasta Bruc

Roselló (ambos lados), desde Pau Claris hasta Lepant

Pau Claris (ambos lados), desde Còrsega hasta Rosselló

Roger de Llúria (ambos lados), desde Còrsega hasta Provença

Bruc (ambos lados), desde Còrsega hasta avenida Diagonal

Girona (ambos lados), desde Còrsega hasta Provença

Bailén (ambos lados), desde Còrsega hasta Provença

Paseo de San Juan (ambos lados), desde Còrsega hasta Provença

Roger de Flor (ambos lados), desde Còrsega hasta Provença

Nàpols (ambos lados), desde Còrsega hasta Provença

Siciíia (ambos lados), desde Còrsega hasta València

Sardenya (ambos lados), desde Còrsega hasta València

Marina (ambos lados), desde Rosselló hasta València

Lepant (ambos lados), desde Rosselló hasta València

Provença (ambos lados), desde Sicília hasta Lepant

Mallorca (ambos lados), desde Sicília hasta Lepant

València (ambos lados), desde Sicília hasta Lepant

Sants-Montjuïc

A partir de las 12.00 horas, se corta la circulación en la montaña de Montjuïc: únicamente quien disponga de acreditación podrá acceder a los entornos del Estadi Olímpic. Habrá controles de acceso a la avenida de la Reina Maria Cristina con la plaza de Espanya, en la calle de Lleida con la avenida del Paral·lel, en la plaza de Carlos Ibáñez y en la calle del Foc con el paseo de la Zona Franca. Los vehículos privados no podrán acceder a este perímetro .

Desde las 7.00 horas del lunes 8 de junio hasta las 2.00 horas del miércoles 10 de junio no se puede aparcar (incluidas motos, ciclomotores y bicicletas en la acera) en los siguientes espacios:

Paseo Olímpic (ambos lados), desde ps. Mediodía hasta av. Estadio

Avenida del Estadi, vial con forma de L (entre las pistas de pádel Picornell e INEFC)

Avenida del Estadi (ambos lados), desde pg. Santa Madrona hasta Juegos del 92

Jocs del 92 (ambos lados), desde av. Estadio hasta Fuego

Vial de l'Olivera (ubicado en paseo Olímpic, entre el Palau Sant Jordi y el Estadi Olímpic)

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Refuerzo del transporte público en Montjuïc

Ante la dificultad para moverse por la ciudad, el transporte público y la movilidad sostenible se convierten en el eje central del dispositivo diseñado para garantizar los desplazamientos durante la visita del santo padre.

TMB reforzará entre un 30% y un 50% la oferta de metro de las líneas que más se acerquen a Montjuïc a partir de la tarde y la noche del 9 de junio . Asimismo, se activará también un dispositivo especial de personal en 26 estaciones, con refuerzo de agentes de atención y regulación de flujos para gestionar el aumento de afluencia y garantizar la seguridad de los desplazamientos, según informa el Ayuntamiento de Barcelona.

En Montjuïc se pondrá en marcha un servicio de bus lanzadera entre la plaza de Espanya y el Estadi Olímpic , con nueve autobuses articulados, y se incrementará la frecuencia del funicular. Varias líneas de autobús que atraviesan la montaña verán recortado o desviado el recorrido , sobre todo las líneas 13, 55, 125 y 150, así como la ruta sur del Bus Turístic. Las líneas X3 y 23 mantendrán el recorrido habitual siempre que las condiciones de afluencia lo permitan.

Este dispositivo se complementará con restricciones del tráfico privado en los principales accesos al Anillo Olímpico, con regulación específica por parte de la Guardia Urbana. Los servicios de movilidad compartida también quedarán regulados dentro de los perímetros de seguridad, con restricciones específicas que afectarán tanto al servicio municipal como a los operadores privados.

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Más transporte público en la Sagrada Familia

A partir de mañana, 10 de junio, coincidiendo con los actos centrales en la Sagrada Família, el refuerzo del transporte público será aún más intenso y generalizado en toda la red .

La oferta de metro se incrementará entre un 30% y un 65% por la tarde , con más convoyes en todas las líneas principales y reducción de los intervalos de paso para absorber la fuerte demanda prevista. Se movilizará a unas 150 personas más con un operativo especial en 32 estaciones para garantizar la seguridad y la fluidez de los desplazamientos.

La estación de metro de Sagrada Família permanecerá cerrada todo el día , y los trenes de las líneas 2 y 5 circularán sin detenerse. En la estación de Verdaguer de la línea 4 , durante el momento punta de la tarde, sólo se permitirá la salida de pasajeros .

Se reforzará la línea T4 del Tram prolongando la hora punta hasta las 23.00 horas para dar cobertura a la zona de la Sagrada Familia el día 10. También aumentará el personal de apoyo y atención en las paradas del entorno de la Sagrada Família, frente a la previsible mayor afluencia de usuarios.

Noticias relacionadas

La red de autobuses también se verá especialmente afectada en la zona del templo, con desvíos y modificaciones de recorrido de hasta quince líneas, que se extenderán a un ámbito amplio del Eixample para adaptar el servicio a las restricciones viarias, a los cortes de tráfico ya la gran concentración de peatones.