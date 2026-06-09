Collboni regalará al Papa una acuarela del grafitero TVBoy y pide "hospitalidad" a los barceloneses

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, regalará al papa León XIV una acuarela del grafitero TVBoy en la que aparece el pontífice, la basílica de la Sagrada Família y una paloma de la paz. "Es un poco de icono pop y a mí me gusta mucho", ha valorado en una entrevista en 3Cat. El artista italiano Salvatore Benintende tiene una gran repercusión en la capital catalana, donde ha pintado murales irónicos y provocadores con personajes de actualidad, desde Leo Messi y Pablo Motos hasta Carles Puigdemont y Rosalía.

Está previsto que el Pontífice reciba unos minutos al alcalde barcelonés alrededor de las 13.30h en la capilla de Santa Llúcia, que está situada justo a la salida del claustro de la catedral, frente a la puerta del Palacio Episcopal. Allí dará audiencia poco después al presidente catalán, Salvador Illa, que le entregará unas 'Homilias de Organyà', el primer documento histórico redactado en catalán.

Collboni ha explicado en las primeras horas de la jornada de llegada del papa a la ciudad no ha habido ninguna incidencia destacable de seguridad y se ha registrado menos tráfico del habitual en un día laborable. En cuanto a las afectaciones de movilidad, Collboni ha señalado que aunque la visita tiene mucha transcendencia internacional y se hace en un día laborable está acotada a unas zonas muy concretas y no afectará al desarrollo de la vida diaria de la mayor parte de la ciudad. No obstante, ha reconocido los esfuerzos que hacen los vecinos de los barrios más afectados, en especial el de Sagrada Familia.

Protestas de maestros y coste del viaje

Asimismo, ha deseado suerte a los alumnos que se examinan en las pruebas de acceso a la universidad (PAU). El alcalde ha expresado su confianza en que la visita papal y las protestas convocadas por el sector educativo y por los colectivos que rechazan la presencia de León XIV "se puedan llevar a cabo a la vez y con respeto al civismo".

En respuesta a las preguntas sobre el coste que tiene la visita del papa para el Ayuntamiento de Barcelona, ha explicado que a los 78.000 euros que dejará de percibir por la cesión gratuita del Estadi Olímpic se tendrá que sumar el del alquiler de las pantallas gigantes de televisión instaladas en Arc del Triomf y Glòries. Sobre el coste en seguridad y limpieza ha señalado que será "un poco más que el de un partido del Barça".

Bando municipal

Por otro lado, el alcalde ha publicado un bando municipal a primera hora en el que pide a los barceloneses recibir con "hospitalidad" al papa León XIV y augura que su visita de dos días permitirá exhibir ante el mundo "el compromiso insobornable" de la ciudad con la paz y los derechos humanos. "Es una oportunidad para proyectar en el mundo los valores que nos definen: el respeto, el pluralismo, la democracia, la igualdad, la solidaridad y el compromiso insobornable con la paz y los derechos humanos", ha señalado.