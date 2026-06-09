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En el Born

Un centenar de personas asisten a una concentración en Barcelona "contra los privilegios públicos" de la visita del Papa

Entidades laicas y ateas critican la ovación en el Congreso al Papa y piden la derogación de los acuerdos entre España y la Santa Sede

Visita del Papa León XIV a Barcelona, en directo: última hora de la vigilia en el Estadi Olímpic, horarios y agenda de actos

Protesta contra la visita del Papa en el paseo del Born de Barcelona. Lamentan la &quot;bochornosa&quot; visita de León XIV al Congreso.

Protesta contra la visita del Papa en el paseo del Born de Barcelona. Lamentan la "bochornosa" visita de León XIV al Congreso. / EUROPA PRESS

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Barcelona
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Cerca de un centenar de personas han asistido a una concentración "contra los privilegios públicos" de la visita del Papa este martes por la tarde en el paseo del Born de Barcelona.

El acto, convocado por entidades laicas y ateas, ha servido para denunciar la cesión de espacios gratuitos como el Estadio Olímpico para el pontífice. Los impulsores del encuentro también han pedido "derogar" los acuerdos entre España y la Santa Sede y han criticado que León XIV pudiera hablar en la tribuna del Congreso de los Diputados.

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De hecho, el coordinador de Europa Laica Catalunya, Luis García, ha dicho que la ovación en la cámara baja española fue "vergonzosa", y el presidente de los Ateos de Catalunya, Albert Riba, ha lamentado las "reverencias" al jefe de estado del Vaticano, el "país menos democrático del mundo", ha considerado.

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