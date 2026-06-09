En el Born
Un centenar de personas asisten a una concentración en Barcelona "contra los privilegios públicos" de la visita del Papa
Entidades laicas y ateas critican la ovación en el Congreso al Papa y piden la derogación de los acuerdos entre España y la Santa Sede
Visita del Papa León XIV a Barcelona, en directo: última hora de la vigilia en el Estadi Olímpic, horarios y agenda de actos
Cerca de un centenar de personas han asistido a una concentración "contra los privilegios públicos" de la visita del Papa este martes por la tarde en el paseo del Born de Barcelona.
El acto, convocado por entidades laicas y ateas, ha servido para denunciar la cesión de espacios gratuitos como el Estadio Olímpico para el pontífice. Los impulsores del encuentro también han pedido "derogar" los acuerdos entre España y la Santa Sede y han criticado que León XIV pudiera hablar en la tribuna del Congreso de los Diputados.
De hecho, el coordinador de Europa Laica Catalunya, Luis García, ha dicho que la ovación en la cámara baja española fue "vergonzosa", y el presidente de los Ateos de Catalunya, Albert Riba, ha lamentado las "reverencias" al jefe de estado del Vaticano, el "país menos democrático del mundo", ha considerado.
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