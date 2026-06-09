Carlos Bosch, el sacerdote de 32 años que coordina el acto del Papa en Montjuïc: “La gran dificultad ha sido el aforo limitado”

En la Iglesia católica, que en las últimas décadas ha registrado una pérdida notable de vocaciones y de feligreses, alguien como usted, de 32 años debe de ser una esperanza notable. ¿Desde cuándo es sacerdote?

Me ordenaron cuando estaba a punto de cumplir 26 años.

¿Usted es de Barcelona?

Nací y crecí en Barcelona. Vivía entre la plaza Molina y Gràcia. Ahora resido en la parroquia de Sant Miquel dels Sants, en Escorial, en Gràcia.

¿De dónde vino su vocación?

Yo estudiaba primero de Ingeniería Industrial en la UPC. Hice solo un año, durante el cual me preguntaba: ‘¿Por qué nada me satisface del todo, por qué nada me llena?’. Cuando estaba haciendo lo que se supone que hacía lo deseable, estudiar, tener amigos. Y empecé a intuir que la respuesta era la entrega a los demás en el sacerdocio.

Bosch, en la sede de la Pastoral de Juventud de Barcelona. / Marc Asensio Clupes / EPC

¿Fue un niño religioso?

Sí, pero sin mucho compromiso.

¿Sus padres son religiosos?

Sí, bastante.

Finalmente, tomó la decisión de dar el salto.

Tardé, me resistía bastante. Tenía entre 18 y 19 años, y vi que el proyecto que tenía en la cabeza, los sueños que otros me habían metido en ella, no me llenaban. Yo quería ser ingeniero, casarme, tener una familia, tener mi propio proyecto. Pero muy centrado en mí mismo. Poco a poco vi que la plenitud consistía precisamente en encontrar aquello para lo que has nacido.

"Yo estudiaba primero de Ingeniería Industrial en la UPC. Me preguntaba: ‘¿Por qué nada me satisface del todo, por qué nada me llena?’. Y empecé a intuir que la respuesta era la entrega a los demás en el sacerdocio"

No se ven muchos jóvenes con alzacuellos por las calles de Barcelona.

No especialmente.

¿Cuándo se decidió a cambiar de vida y hacerse sacerdote?

Lo recuerdo perfectamente. Tenía 18 años. Era el día de Reyes del 2012. Pensé en si quería una vida plena o cómoda. Y vi que mi vida me llevaba a la comodidad, al bienestar, a la tranquilidad. Pero mi experiencia me decía que eso no me llenaba. ¿Y si apuesto por una vida que valga la pena, y arriesgo?, me dije. ¿Y si el camino que el Señor piensa para mí responde a mis inquietudes? Hice ese giro y aquí estoy.

¿Dónde se formó?

En el Seminario Conciliar de Barcelona. Y me ordené en la Sagrada Família.

¿Y de la UPC pasó al seminario?

Son siete años de formación. El último es de prácticas. Vives en el seminario, es una inmersión completa. Los fines de semana te vas a casa de tus padres.

¿Cómo se lo tomaron ellos?

Se alegraron. Porque me vieron muy feliz. Vieron que no era un pronto. Era algo a lo que llevaba años dándole vueltas. Les dije: ‘Tenemos que hablar’. Que dejaba la carrera y me iba al seminario. No conocía bien a lo que iba, pero sabía que mi vida no me llenaba.

"La preparación de la visita no ha sido tan larga como quisiéramos, porque todo va a última hora. Hubiéramos querido tener más tiempo"

¿Más sacerdotes en la familia?

Mi tío.

¿Y se fue directo al seminario al dejar Ingeniería?

Primero estuve dos años estudiando Filosofía en Pamplona. Hasta entonces no tenía una vida de oración muy intensa.

Iba a misa los domingos.

Sí, pero me sentaba en el último banco, por así decirlo. Poco a poco, fui pensando en qué vida quería, porque tampoco se trataba solo de ser sacerdote, quería una vida entregada del todo, respondiendo a la llamada del Señor. Ese periodo, en Pamplona, me ayudó mucho a madurar, a acabar de verlo claro, dejarlo todo y entrar en el seminario.

¿Cuando se entra en el seminario se renuncia a toda propiedad?

Cada uno lo hace a su manera. Yo renuncié a todas mis propiedades, que eran ninguna.

¿Cuántos eran en su curso en el seminario?

Éramos 10.

¿Jóvenes?

De todo, pero la mayoría eran gente con estudios universitarios, de cerca de 25 años. Yo tenía 20 para 21 años. Fue una gran oportunidad de conocer otras sensibilidades. Los fines de semana vas a ayudar a una parroquia. Disfruté mucho en el seminario.

¿Cuántos acabaron? ¿Cuántos son sacerdotes?

El seminario es un tiempo de discernimiento, de sí o no. Algunos no continuaron. De los 10 nos ordenamos seis.

¿Dónde hizo prácticas?

Estaba de seminarista en la parroquia de Santa Agnès, y el cardenal Omella me ordenó y me envió al barrio de Gràcia, a Sant Miquel dels Sants. Junto con otros sacerdotes damos misa en esta y otras tres parroquias: Crist Redentor, Mare de Déu de la Salud y Sant Carles Borromeu. Yo soy vicario. Y también me envió a la Delegación de Juventud de Barcelona. Doy misa pero mi caso es un poco particular, porque mi labor principal es ser delegado de la Juventud. Llevó siete años, desde que me ordené.

¿Qué hace un vicario?

Vida de sacerdote. Levantarse, rezar, desayunar y servir a los demás. Básicamente.

¿Y qué hace el delegado de Juventud?

Intenta fomentar la comunión entre distinto colectivos de la Iglesia, centrado en la gente más joven.

¿Cómo le tocó organizar el acto del papa León XIV en el Estadi Olímpic? Una de las citas más importantes porque es donde más gente le verá en directo.

Somos un equipo, con el padre Enric Puig, Esteve Camps, el obispo auxiliar David Abadías. Me dijeron si me interesaría colaborar y la bola de nieve fue creciendo y te ves allí en medio.

Un viaje de dos días del Papa supone una preparación muy intensa.

No tan larga como quisiéramos, porque todo va a última hora. Hubiéramos querido tener más tiempo.

Cuando Juan Pablo II vino a Barcelona, en 1982, usted no había nacido. ¿En la visita de Benedicto XVI?

Tenía 17 años, hacía segundo de Bachillerato. Fui voluntario. Junto a la Sagrada Família, en la calle, acogiendo a la gente. Resolviendo dudas. Fue una gran experiencia. Lo recuerdo como si fuese ayer.

"Pensando en cómo organizar la visita paré a un par de jóvenes por la calle que estaban tomando algo y les pregunté qué les sugería la posible llegada del Papa. Uno me dijo que interés, que quería saber qué contaba. El otro me dijo: paz"

¿Tiene la sensación de que el papa León XIV atrae el interés de gente que no es creyente?

Sí. Pensando en cómo organizar la visita paré a un par de jóvenes por la calle que estaban tomando algo y les pregunté qué les sugería la posible llegada del Papa. Uno me dijo que interés, que quería saber qué contaba, qué pensaba. El otro me dijo: paz. Le parecía un hombre que quería contribuir a construir la paz en un mundo convulso.

Ha afirmado usted que ve un retorno de la gente joven a la Iglesia.

Lo que vemos aquí es que los jóvenes preguntan. Que no han recibido un contexto creyente y cuyo corazón desea respuestas verdaderas, relaciones significativas. Una vida que valga la pena. Y especialmente desde la pandemia. En aquel momento se disparó el sufrimiento, la soledad. Se triplicaron los trastornos mentales entre niños y adolescentes. Y se multiplicaron también las preguntas. La pandemia hizo aflorar las preguntas importantes. ¿Para qué estamos viviendo? Y la Iglesia ni pasa de moda ni está de moda. Simplemente, ofrece un camino, una propuesta.

"La pandemia hizo aflorar las preguntas importantes. ¿Para qué estamos viviendo? Y la Iglesia ni pasa de moda ni está de moda. Simplemente, ofrece un camino"

La visita de León XIV tiene un peso social, con el acto de Sant Agustí, de la cárcel de Brians.

Lo veo como un regalo. Es una metáfora maravillosa que vaya a esos lugares. Son elementos que forman parte de nuestra sociedad.

¿Podemos repasar el guion del acto del Estadi Olímpic?

Está previsto que el Papa llegue hacia las 20.00. Hará una vuelta en papamóvil al entrar y una al salir.

Y la gente podrá confesarse. ¿Pero habrá confesionarios?

Habrá de 50 a 60 puntos de confesión. No habrá confesionarios físicamente. Algo muy sencillo. Un par de sillas en cada punto y voluntarios coordinando las colas.

En el Estadi Olímpic habrá una vigilia. ¿Qué es una vigilia?

Una vigilia es un encuentro de preparación, que prepara el corazón para el que vendrá, para la celebración del día siguiente, la inauguración de la torre de Jesucristo.

Abren las puertas al público pronto.

A las 16.00 abrimos puertas; a las 18.00 empieza la acogida, con los presentadores Xavier Pérez Esquerdo y Mercè Raga; a las 20.00 entra el Papa. A las 22.00 se acaba.

¿Desde dónde lo verá?

Desde donde haga falta. Espero poder disfrutarlo. Intentaré estar donde sea necesario.

El sacerdote, el pasado martes. / Marc Asensio Clupes / EPC

El Papa no hará misa pero hablará.

Si, le harán tres preguntas. Un chico y dos chicas, de entre 20 y 30 años.

¿En qué idioma contestará a las preguntas?

En el que le dé la gana.

"En el Estadi Olímpic, un chico y dos chicas le harán tres preguntas al Papa. ¿En qué idioma contestará? En el que le dé la gana"

¿Qué opina de la polémica por el uso del catalán del Papa?

Lo que ahora es una parte de la visita, la de la Sagrada Família, se compara ahora con la de 2010, que fue toda la visita. Ahora, por ejemplo, el Evangelio en el Estadi Olímpic, que no hará él, será en catalán.

¿Qué ha sido lo más complicado en el acto del Estadi Olímpic?

Que el aforo sea limitado, esa ha sido la gran dificultad. Con las medidas de seguridad solo han cabido 40.000 personas.

¿Cómo se repartieron las entradas?

Un tercio para las parroquias de la diócesis, un tercio abiertas al público y un tercio para instituciones, otras diócesis, escuelas.

¿Hablará usted con León XIV?

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Todos los que formamos la comisión organizadora.