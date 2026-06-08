La visita del Papa altera los recorridos de los buses interurbanos de Sagalés, Plana y Alsina Graells

Diversas líneas de autobuses interurbanos verán afectadas sus entradas y salidas a Barcelona este martes y miércoles por la visita del Papa a la ciudad.

Se trata de diversos servicios que operan Alsina Graells, Plana y Sagalés. Concretamente, estarán afectadas las líneas de Alsina Graells que habitualmente salen del Passeig de Gràcia entre Consell de Cent y Aragó, que trasladarán su salida a la Estació Barcelona Nord. Se trata de las correspondientes al corredor de Lleida, que además de la capital leridana conectan con La Pobla de Segur, Pont de Rei, Tàrrega y La Farga de Moles.

Punto de salida distinto

También las salidas del corredor hacia Berga cambian Passeig de Gràcia por la Estació Barcelona Nord. Se trata de las líneas que se dirigen a La Pobla de Lillet, Llívia y Puigcerdà, La Farga de Moles por el túnel del Cadí, La Seu d'Urgell y las dos líneas que van a Solsona. Las llegadas continuarán realizándose en este caso también como es habitual.

Los autobuses con origen Tarragona y Costa Daurada de la empresa Plana que también salen del Passeig de Gràcia cambiarán su punto de partida por la Gran Via entre Aribau y Muntaner (Gran Via, 588).

Para de Tetuán: anulada

Asimismo, la parada de Sagalés de la plaza Tetuán se anulará. En este caso, tanto las salidas como las llegadas se realizarán por la avenida Meridiana y afectarán las cuatro líneas del corredor que conecta Barcelona con Caldes de Montbui.

La comunicación en autobús con la montaña de Montserrat también se verá afectada, pero en este caso solo durante el martes, día en el que el Pontífice visitará el monasterio. La línea de autocares Julià no prestará servicio durante todo el día.