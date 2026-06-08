Este martes y miércoles
La visita del Papa altera los recorridos de los buses interurbanos de Sagalés, Plana y Alsina Graells
La línia de Barcelona a Montserrat de autocares Julià no prestará servicio este martes, día de la visita del pontífice al monasterio
Cortes de tráfico en Barcelona: empiezan las afectaciones a la movilidad en Ciutat Vella y Montjuïc por la visita del Papa
El metro de Barcelona cerrará la estación de Sagrada Família el 10 de junio por la visita del papa León XIV
Diversas líneas de autobuses interurbanos verán afectadas sus entradas y salidas a Barcelona este martes y miércoles por la visita del Papa a la ciudad.
Se trata de diversos servicios que operan Alsina Graells, Plana y Sagalés. Concretamente, estarán afectadas las líneas de Alsina Graells que habitualmente salen del Passeig de Gràcia entre Consell de Cent y Aragó, que trasladarán su salida a la Estació Barcelona Nord. Se trata de las correspondientes al corredor de Lleida, que además de la capital leridana conectan con La Pobla de Segur, Pont de Rei, Tàrrega y La Farga de Moles.
Punto de salida distinto
También las salidas del corredor hacia Berga cambian Passeig de Gràcia por la Estació Barcelona Nord. Se trata de las líneas que se dirigen a La Pobla de Lillet, Llívia y Puigcerdà, La Farga de Moles por el túnel del Cadí, La Seu d'Urgell y las dos líneas que van a Solsona. Las llegadas continuarán realizándose en este caso también como es habitual.
Los autobuses con origen Tarragona y Costa Daurada de la empresa Plana que también salen del Passeig de Gràcia cambiarán su punto de partida por la Gran Via entre Aribau y Muntaner (Gran Via, 588).
Para de Tetuán: anulada
Asimismo, la parada de Sagalés de la plaza Tetuán se anulará. En este caso, tanto las salidas como las llegadas se realizarán por la avenida Meridiana y afectarán las cuatro líneas del corredor que conecta Barcelona con Caldes de Montbui.
La comunicación en autobús con la montaña de Montserrat también se verá afectada, pero en este caso solo durante el martes, día en el que el Pontífice visitará el monasterio. La línea de autocares Julià no prestará servicio durante todo el día.
Suscríbete para seguir leyendo
- Controlado el incendio en la planta de Montesa Honda en Santa Perpètua de Mogoda, que acaba con la nave colapsada y 150 evacuados
- Incendio en la fábrica de Honda en Santa Perpètua de Mogoda: última hora y afectaciones
- Las próximas semanas os llegará un nuevo recibo': miles de hogares del área de Barcelona reciben la carta de pago del Tributo Metropolitano
- La cadena de montaje manual de la industria del autobús de Arbúcies desafía la automatización global
- Albiol insiste en retirar ayudas a las familias de alumnos absentistas
- Enric Puig: 'No esperaba que a los 80 años me llamaran para coordinar la visita de León XIV, cuando vino Benedicto XVI tenía 64
- Badalona estrenará en el barrio de Artigues la primera zona verde de aparcamiento de la ciudad
- Por fin un restaurante con calidad y cantidad': los elogios al mejor restaurante de Viladecans, según Tripadvisor