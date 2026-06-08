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Vecinos de Nou Barris y Sant Andreu exigen acelerar la reforma de la Meridiana por salud y cohesión urbana

Entidades vecinales proponen ampliar el puente de Sarajevo para ganar 1.500 metros cuadrados de espacio público y mejorar la movilidad

Barcelona licita el anteproyecto para reformar la Meridiana hasta el puente de Sarajevo

La Meridiana desde el Pont de Sarajevo.

La Meridiana desde el Pont de Sarajevo. / MANU MITRU / EPC

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Organizaciones vecinales de los distritos de Nou Barris y Sant Andreu de Barcelona han reclamado acelerar la reforma de la avenida Meridiana por motivos de “reparación histórica y salud”. Así lo ha manifestado el vicepresidente primero de la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB), Àlex Labad, quien ha señalado que no quieren que “se repita el mismo error de hace 60 años”, cuando esta importante vía de acceso a Barcelona fue construida “sin consultar a los vecinos”.

Labad ha valorado positivamente que el anteproyecto para transformar esta arteria viaria contemple la actuación hasta el puente de Sarajevo. En este sentido, Paco Flórez, miembro de la plataforma 'Trinitat per la mateixa via', ha reclamado aprovechar las obras para ampliar esta infraestructura.

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Según las entidades vecinales, la ampliación permitiría ganar alrededor de 1.500 metros cuadrados de espacio público, además de favorecer una mejor movilidad y conexión entre los barrios situados a ambos lados de la Meridiana.

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