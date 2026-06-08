Turismo de Barcelona lanza una miniguía y recomendaciones para la visita del Papa

La visita del Papa a Barcelona no solo ha revolucionado la vida de la ciudad sino que atraerá a turismo religioso que en ocasiones no conoce la capital catalana y tiene muchas dudas sobre la operativa local esos días. Por ello, Turismo de Barcelona ha creado una página digital especial con información útil, así como destacando varios productos (visitas y excursiones) para feligreses interesados en el turismo espiritual. También distribuye desde sus oficinas de información dípticos y folletos con la ruta del pontífice y detalles sobre la visita.

Aunque resulta imposible saber qué volumen de viajeros se puede atribuir a la llegada de León XIV, dada la confluencia de otros eventos esta semana, es indudable que el viaje del Papa ha generado miles de reservas de alojamiento. Estos visitantes pueden encontrar de forma rigurosa y detallada la agenda papal en Barcelona, así como la descripción de cada una de sus etapas, en la web del consorcio con este enlace directo.

Con el título Programa y espacios clave, se desgrana la ruta de León XIV los días 9 y 10 de junio en Barcelona. Desde su llegada al aeropuerto de El Prat, hasta los eventos en los que tomará parte, detallando los que tienen ya agotadas las entradas, así como los que son cerrados al público.

En el caso de la misa de la Sagrada Família la tarde del miércoles apunta, por ejemplo, que el Papa llegará al templo "recorriendo en papamóvil la avenida Diagonal con la calle de Rosselló hasta Sardenya". Y especifica que "las cebraciones se podrán seguir desde el exterior de la basílica de la Sagrada Familía, Arc de Triomf y plaza de las Glòries a través de pantallas gigantes".

Abadia de Montserrat, donde el Papa presidirá una oración el día 10. / Mireia Arsó

La información tiene también un apartado con recomendaciones prácticas, como llegar con antelación, ir a pie o en transporte público, llevar agua y protección solar, seguir las indicaciones de las fuerzas de seguridad, utilizar el teléfono 112 en caso de necesidad, y otras. También sobre las afectaciones a la movilidad. Está disponible también en los puntos de información del consorcio repartidos por la ciudad, mediante folletos en papel que incorporan QRs.

La ciudad en clave espiritual

Además ofrece diversas opciones para quienes quieran descubrir Barcelona en clave espiritual y cultural. Desde las tarjetas Barcelona Card para moverse por la metrópolis y descubrir su esencia, o la Barcino Sacra Card. También entradas a la Catedral, el Museu d'Història de Barcelona, el Museu Nacional d'Art de Catalunya, o la Basílica de Santa Maria del Mar.

Y para quienes quieran profundizar en el genio creativo de Gaudí, se proponen otras experiencias. Empezando por la Barcelona Card Modernista, que por 134 euros permite conocer las 10 principales obras de los grandes arquitectos del movimiento. Y dando opción también a la compra individual de entradas para conocer su legado: la Casa Batlló, La Pedrera, la Cripta Güell, la Torre Bellesguard, la Casa Vicens, y demás.

Quienes disfruten de más tiempo también disponen de información detallada para realizar excursiones de contenido religioso fuera de Barcelona, como la de Montserrat.