El SEM despliega 164 ambulancias nuevas en L'Hospitalet y el Baix Llobregat con el nuevo modelo de transporte sanitario

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) desplegará a partir del 10 de junio a medianoche 164 ambulancias nuevas en la Región Sanitaria Metropolitana Sur (RSMS) en el marco del nuevo modelo de transporte sanitario de Catalunya, cinco más que con el actual. El nuevo contrato, dotado con más de 231,5 millones de euros para los próximos cinco años, amplía la cobertura asistencial con más horas de servicio y nuevas tipologías de ambulancias.

En el ámbito del transporte sanitario urgente, el nuevo modelo suma casi 20.000 horas anuales de servicio hasta alcanzar las 385.198, además de una bolsa adicional de 8.520 horas para reforzar la atención frente a situaciones extraordinarias o picos de actividad.

Entre las mejoras previstas, se refuerza la cobertura en el Baix Llobregat Nord con la ampliación horaria de diversas unidades de soporte básico. En concreto, las bases de Abrera y Martorell amplían su cobertura de 12 a 16 horas diarias, mientras que en el Papiol también se incrementa la disponibilidad de una unidad hasta las 16 horas para sonar respuesta a los períodos de actividad asistencial más elevada.

En esta misma línea, se refuerzan los recursos asistenciales en el área metropolitana sur. En Cornellà de Llobregat se consolida como estructura estable una unidad de apoyo vital básico de refuerzo y se amplía el horario de otra unidad hasta las 16 horas. En L'Hospitalet, cuatro unidades amplían su cobertura de 12 a 16 horas y tres unidades dejan de ser refuerzos estacionales para pasar a estar activos durante todo el año. También en El Prat de Llobregat se amplía el horario de una unidad hasta las 16 horas.

Más equipamiento y tecnología

Las nuevas ambulancias dispondrán de más equipamiento y tecnología, como las unidades de soporte vital avanzado, que podrán realizar ecografías, por ejemplo para detectar hemorragias internas, y analíticas de sangre en seco (con un pinchazo en el dedo). Estos equipamientos permitirán empezar algunos tratamientos de forma precoz antes de la llegada al centro sanitario y decidir el destino hospitalario más adecuado según la gravedad del paciente.

Por lo que respecta a las ambulancias del transporte sanitario no urgente, incorporarán una mochila con material de primera intervención. Otra novedad es que todos los vehículos dispondrán de literas bariátricas para transportar a pacientes de más de 170 kilos y sistemas de retención infantil.

Una de las novedades del nuevo modelo es la incorporación de tres nuevas tipologías de unidades con funcionalidades específicas que permitirán generar sinergias entre el transporte sanitario urgente y el no urgente, mejorando la eficiencia del sistema y la respuesta asistencial. De las 73 unidades que se distribuirán, ocho irán a la Región Sanitaria Metropolitana Sur.

La actividad del SEM en la RSMS

Durante el pasado año, el SEM gestionó cerca de 314.000 incidentes en la RSMS. De ellos, más de la mitad, 161.709, requirieron la movilización de recursos asistenciales, mientras que 151.112, un 48%, se resolvieron sin necesidad de movilizar unidades. La actividad global en el territorio también incluyó 244.551 consultas recibidas y atendidas en la Central de Coordinación Sanitaria.