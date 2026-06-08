Esta es la ruta por la que los barceloneses podrán ver a León XIV ir en papamóvil a la Sagrada Família

La imagen del Papa en su vehículo característico, el papamóvil, podrá verse en Barcelona en el desplazamiento que León XIV hará desde un punto del Eixample, el cruce entre paseo de Gràcia y Diagonal, hasta la Sagrada Família. Es una ruta que el Pontífice recorrerá en unos 15 minutos. Y es de esperar que lo haga entre una multitud reunida para verle pasar.

Mapa del recorrido del Papa.

León XIV utiliza papamóviles distintos en su viaje a España, y no se desplazará en el que emplea habitualmente. El pasado 31 de mayo, un avión de la Fuerza Aérea española transportó a España los coches a utilizar en sus tres destinos: un Mercedes 500 para Madrid y Gran Canaria y un Isuzu D-Max para Barcelona.

Imagen del papamóvil, el vehículo utilizado por el Papa durante sus desplazamientos.

El servicio de transporte público se verá limitado o interrumpido por la visita del Papa a la Sagrada Família. Las paradas de las líneas L2 y L5 cercanas a la basílica estarán cerradas y la de Verdaguer, de la L4, solo permitirá la salida en el momento de más afluencia de gente.

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Transporte público afectado

El paso del Papa por el Eixample en su ruta hacia la Sagrada Família no solo afectará al transporte público. Varias son las calles que quedarán cortadas por el evento. Básicamente, al tramo afectado de Roselló, las calles adyacentes y el entorno de la basílica.