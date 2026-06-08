En la playa de la Estació
Restacadas dos personas en una barca a la deriva frente a la costa de Badalona
En el operativo de Salvamento Marítimo tomaron también parte los Mossos d'Esquadra, la Guardia Urbana y los Bombers
La Guardia Civil rescata a cinco personas que iban en un barco a la deriva en Mataró
Salvamento Marítimo ha informado del rescate de dos personas que iban en un bote hinchable frente a la playa de la Estació, en Badalona, esta madrugada de domingo.
Pasadas las 2 de la madrugada, el servicio de emergencias 112 advertía a Salvamento Marítimo que una pareja estaba pidiendo socorro a gritos desde una balsa que se alejaba cada vez más de la costa: 'Ayuda, venid por favor'.
Casi dos horas después, a las 3:51 horas, sigue la publicación de Salvamento Marítimo, ya no se oían los gritos de la pareja. Veinte minutos después, a las 4:19 horas, y ya con dos bomberos embarcados junto a la tripulación, encontraron a la pareja que iba a la deriva y la subieron a su barco.
"Hay noches que no se olvidan ―concluye la publicación del cuerpo―. Sin luz, sin chalecos, sin comunicación... Ya a salvo en casa, pero recuerda que en la mar, riesgos cero. No te la juegues".
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