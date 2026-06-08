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La visita papal

Proliferan las banderas del Vaticano en edificios de Barcelona ante la llegada del papa León XIV

Una asociación repartió 15.000 ejemplares entre parroquias de la ciudad

Banderas del Vaticano colgadas en balcones de Barcelona con motivo de la visita del Papa,

Banderas del Vaticano colgadas en balcones de Barcelona con motivo de la visita del Papa, / Zowy Voeten / EPC

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Barcelona espera para las próximas horas la llegada del papa León XIV, que arribará este martes al Aeropuerto de El Prat a las 12.25 si se cumple con el horario previsto, y que el jueves por la mañana abandonará la capital catalana en dirección a Canarias.

Banderas del Vaticano colgadas en balcones de Barcelona con motivo de la visita del papa a la ciudad. 8 de junio de 2026, Barcelona. Sociedad

Banderas del Vaticano. / Zowy Voeten / EPC

La inminente presencia del Pontífice en la ciudad se nota por las medidas ya anunciadas, que se traducirán en un dispositivos de seguridad, cortes de tráfico y afectaciones al transporte público en los escenarios que transitará, pero también en muchos edificios en los que las ventanas y los balcones aparecen decoradas con banderas vaticanas.

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Banderas del Vaticano debajo de una senyera, este lunes en un edificio de Barcelona. / Zowy Voeten / EPC

La asociación Ginesta

No es fácil determinar cuántas banderas han sido colocadas en inmuebles barceloneses para homenajear al Pontífice, pero lo que sí se conoce es que alguien se encargó de estimular la decoración. La Associació Ginesta de la Guineueta repartió hace unos días 15.000 banderas del Vaticano entre parroquias de Barcelona. En una primera entrega, la entidad repartió 10.000 banderas, pero la demana la llevó a entregar 5.000 más.

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